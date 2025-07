Huế áp dụng ‘khung giờ yên tĩnh’

TPO - TP Huế sớm áp dụng “khung giờ yên tĩnh” tại khu dân cư, siết quản lý tiếng ồn, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân.

Ngày 3/7, thông tin từ văn phòng UBND TP Huế cho biết Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, yêu cầu các xã, phường chủ động tổ chức vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các giải pháp xây dựng xã, phường toàn diện.

Một trong những nội dung đáng chú ý, đó là Huế sẽ triển khai quy định “khung giờ yên tĩnh” trong khu dân cư, nhằm hạn chế tiếng ồn, tạo lập không gian sống an toàn, văn minh cho người dân.

Theo đó, chính quyền các cấp sẽ tiến hành rà soát các điểm thường xuyên tụ tập đông người, có nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là tình trạng mở nhạc lớn, tổ chức ăn nhậu gây ồn ào vào buổi tối và đêm khuya.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các địa phương xây dựng quy định cụ thể về khung giờ yên tĩnh, vận động người dân ký cam kết không gây tiếng ồn sau khung giờ này. Yêu cầu thiết thực này nhằm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn có xu hướng gia tăng thời gian gần đây tại các khu dân cư, nhất là ở các khu vực đô thị, đông dân.

Cùng với đó, các xã, phường sẽ tăng cường phối hợp với công an khu vực, tổ dân phố và các tổ chức chính trị xã hội để nắm chắc tình hình an ninh, trật tự từ cơ sở, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng. Các địa phương cũng được yêu cầu duy trì chế độ trực lãnh đạo, giao ban định kỳ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

Để hỗ trợ phản ánh vi phạm một cách nhanh chóng, chính quyền khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng Hue-S và các mạng xã hội. Với quy trình 4 bước (tiếp nhận - phân loại - xử lý - phản hồi), các phản ánh về tiếng ồn, xả rác, lấn chiếm lòng đường… sẽ được chính quyền xử lý minh bạch, công khai, góp phần tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Huế cũng chỉ đạo triển khai mô hình “xã, phường 3 không”, gồm không rác, không tiếng ồn, không tệ nạn, cùng với việc cải tạo hạ tầng cơ sở, phát động phong trào trồng cây xanh, dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị, xây dựng không gian công cộng thân thiện. Hệ thống giao thông, chiếu sáng, biển báo sẽ được rà soát, nâng cấp, đảm bảo an toàn và mỹ quan.

Trong lĩnh vực hành chính, TP Huế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục, vận hành hiệu quả bộ phận “một cửa” và dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh khai thác hiệu quả mô hình đại lý dịch vụ công tại các điểm bưu điện, nhằm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả thuận tiện hơn.

Chủ tịch UBND TP Huế còn yêu cầu các xã, phường làm chủ địa bàn, điều hành thông suốt với phương châm “Nắm chắc địa bàn - chủ động từ cơ sở - giải quyết ngay tại chỗ”. Qua đó, chủ động nắm chắc tình hình dân cư, kinh tế, xã hội, đất đai, trật tự, an ninh tại địa phương, điều hành linh hoạt, chủ động ứng phó, gần dân và phục vụ hiệu quả hơn, xã, phường phải thực sự là trung tâm điều phối, kết nối và xử lý mọi vấn đề phát sinh.