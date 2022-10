Ô nhiễm tiếng ồn, câu chuyện chưa có hồi kết

TP - Tình trạng các thiết bị âm thanh loa kéo, hát karaoke ở Hà Nội hoạt động tự do đang khiến người dân bị làm phiền. Theo một số cán bộ quản lý ở Hà Nội, hiện có khoảng trống về quy định để xử lý, tiềm ẩn mâu thuẫn, mất an ninh trật tự.

Giữa tháng 10/2022, xảy ra một sự việc hy hữu ở chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Nguyễn Việt Thắng, một cư dân của tổ hợp chung cư này cho biết, tại sân chung của chung cư vừa xảy ra “đại chiến” âm nhạc giữa các cụ hát karaoke bằng loa kéo tay và một nhóm thanh niên mở nhạc đám ma.

“Cuối tuần, các gia đình trẻ tận dụng thời gian để nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc căng thẳng nhưng các cụ cao tuổi sử dụng loa kéo hát karaoke rất to, khiến nhiều người sinh sống ở chung cư khó chịu”, anh Thắng cho biết.

Sau khi quá giới hạn chịu đựng, một nhóm thanh niên trẻ đã thuê một đội mang loa công suất to hơn đến mở nhạc đám ma, lấn át loa của các cụ cao tuổi hát karaoke. “Đội mở nhạc đám ma đứng ngoài khu vực sân chung của chung cư, chỉ mở loa để lấn át tiếng hát karaoke của các cụ”, anh Thắng nói.

Một chủ quán cà phê ở dưới sân chung cư HH Linh Đàm cho biết, các cụ cao tuổi ngày nào cũng tụ tập hát karaoke, không ai có thể khuyên bảo được, thậm chí khuyên còn bị các cụ chửi mắng. Theo anh này, sau sự việc “đại chiến” âm nhạc nói trên, hiện các cụ không còn xuống hát karaoke bằng loa kéo tay nữa.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, hiện tượng hát karaoke gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến hàng xóm, cộng đồng hiện đang diễn ra tại nhiều khu dân cư, đặc biệt các khu đô thị ở Hà Nội. Thậm chí ở một số nơi đang diễn ra phong trào “nhà nhà hát karaoke, người người hát karaoke” bằng đủ các loại thiết bị, từ loa thùng công suất lớn đến loa kéo tay thậm chí hát bằng loa mini. Một khu đô thị hiện đại trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) cũng vừa xảy ra một vụ việc cư dân mở nhạc quá to lúc nửa đêm, khiến hàng xóm phải gọi lực lượng công an đến can thiệp, xử lý…

Quy định chưa rõ ràng, khó xử lý

Liên quan đến “đại chiến” nhạc karaoke và nhạc đám ma ở tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc đã cử ngay lực lượng chức năng, công an phường xuống nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, vận động các cá nhân này không gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống cư dân chung cư HH. “Sau khi nhắc nhở các cá nhân đã giải tán. Trước mắt chính quyền địa phương cũng sẽ vận động, tuyên truyền, nhắc nhở để người dân không gây ồn ào, ảnh hưởng đời sống nơi công cộng”, vị này nói.

Một lãnh đạo phụ trách mảng văn hoá, xã hội cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, nếu áp dụng quy định để xử lý tình trạng này thì rất mơ hồ, khó thuyết phục. Bản thân nhà ông ở trong khu đô thị, nhiều khi các hàng quán kinh doanh bia rượu gây ra tiếng ồn lớn cũng chỉ nhắc nhở hạn chế chứ rất khó xử lý.

Vị này cũng cho biết, lực lượng hiện nay của các địa phương rất mỏng, khó để nắm bắt các sự việc cụ thể xử lý. Hơn nữa, xử lý tình trạng này cần phải có thiết bị chuyên dụng để đo mức âm lượng, mà cơ sở không có. Để giải quyết tình trạng này, cần thiết phải nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để cấp cơ sở có thể áp dụng, xử lý các trường hợp vi phạm cụ thể, tránh tình trạng “thả lỏng, khó quản lý, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn”.