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Hoa hậu Hà Trúc Linh và dàn người đẹp rạng rỡ tại Concert Thanh Xuân

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng nhiều người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam "lên đồ" xinh xắn, trẻ trung check-in tại Concert Thanh Xuân. Không chỉ ghi điểm với những outfit đậm chất Gen Z, các cô gái còn mang theo nguồn năng lượng tươi tắn, "cháy" hết mình trong đêm nhạc tại Trường đua F1 Mỹ Đình.

Concert Thanh Xuân do báo Tiền Phong tổ chức, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, đã diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

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Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xuất hiện trong chiếc váy màu tím pastel bồng bềnh nhiều lớp mềm mại. Thiết kế ôm nhẹ phần thân, chiết eo tôn vóc dáng thanh thoát, kết hợp kiểu lệch vai giúp khoe trọn bờ vai và xương quai xanh.

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Nàng hậu hào hứng chụp ảnh cùng người hâm mộ.

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Dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 (từ trái qua phải): Minh Thu, Thu Hằng và Mai Phương "lên đồ" trẻ trung, đúng chất Gen Z khi đến với Concert Thanh Xuân.

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Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi trang điểm lấp lánh, hoà cùng không khí sôi động của Concert Thanh Xuân.

Concert Thanh Xuân kể câu chuyện âm nhạc với 3 chương:

- Ngọn Lửa Thanh Xuân mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc.

- Khát Vọng Thanh Xuân đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay, nơi người trẻ có mặt ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường, các hoạt động tình nguyện và nhiều công trình góp phần thay đổi đất nước.

- Thanh Xuân Rực Rỡ mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập, phát triển và lan tỏa hình ảnh một thế hệ bản lĩnh, tự tin, giàu khát vọng.

JEANIE - Ảnh: BTC
#Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Concert Thanh Xuân #người đẹp #âm nhạc #concert

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CONCERT THANH XUÂN

CONCERT THANH XUÂN

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