Hàng loạt máy bay, tàu chiến Mỹ xuất hiện gần vùng biển Caribe

TPO - Mỹ đã triển khai hàng loạt tàu chiến, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và thủy quân lục chiến tới vùng biển Caribe, gần lãnh thổ Venezuela. Hoạt động này được Mỹ thực hiện như một phần trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố và buôn lậu ma túy trong khu vực.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, đợt triển khai này bao gồm mười máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II đang đồn trú tại Puerto Rico. Những máy bay đa năng thế hệ thứ năm này cung cấp khả năng giám sát, tác chiến điện tử và tấn công vượt trội, cho phép lực lượng Mỹ thực hiện các nhiệm vụ thâm nhập sâu vào nhiều mục tiêu kiên cố hoặc được phòng thủ tốt.

Bên cạnh đó, sức mạnh hải quân của Mỹ trong khu vực cũng được mở rộng đáng kể, với ít nhất ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, bao gồm: USS Jason Dunham, USS Gravely và USS Sampson, đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Theo ấn phẩm, mỗi tàu khu trục được trang bị hơn 90 ống phóng thẳng đứng có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn đất đối không và vũ khí chống ngầm. Những tàu này tạo thành nòng cốt của một nhóm tác chiến sẵn sàng cao với khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc trên không, trên bộ và trên biển.

Các lực lượng được Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ triển khai gần Venezuela tính đến ngày 15/9. Ảnh: Mạng xã hội X

Tăng cường cho hạm đội này là nhóm tàu tác chiến, bao gồm tàu ​​tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, USS San Antonio và USS Fort Lauderdale, chở theo hơn 4.500 thủy thủ và binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22. Nhóm này được yểm trợ bởi máy bay chiến đấu đa nhiệm AV-8B Harrier II, trực thăng và máy bay vận tải MV-22B Osprey, cho phép triển khai lực lượng nhanh, tấn công từ trên không và thực hiện các chiến dịch đột kích hoặc chiếm giữ mục tiêu ven biển với cường độ cao.

Ngoài ra, hải quân Mỹ còn được bổ sung tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Lake Erie, tàu tác chiến ven biển USS Minneapolis-St. Paul và ít nhất một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động bí mật tại biển Caribe. Sự hiện diện của các tàu chiến này giúp Mỹ mở rộng khả năng kiểm soát trên biển, duy trì ưu thế hải quân và tăng cường năng lực thu thập tình báo trong toàn khu vực.

Hoạt động giám sát cũng được tăng cường bằng máy bay tuần tra tầm xa P-8 Poseidon và máy bay không người lái MQ-9 Reaper, thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát liên tục tại các khu vực nghi có hoạt động của băng nhóm. Các chuyên gia quân sự nhận định, dữ liệu từ những chuyến bay này đang cung cấp thông tin mục tiêu theo thời gian thực, hỗ trợ cho các chiến dịch tấn công tiềm năng trên bộ và trên biển.

Đặc biệt, dọc bờ biển Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ, các trung tâm hậu cần của Washington đã mở rộng nhanh chóng để hỗ trợ các hoạt động cường độ cao. Các trạm tiếp nhiên liệu di động, kho đạn dược chính xác và trung tâm chỉ huy – kiểm soát chiến thuật đã được kích hoạt để duy trì các chiến dịch không quân và hải quân mà không phụ thuộc vào các căn cứ trên lục địa Mỹ.