Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hàng loạt máy bay, tàu chiến Mỹ xuất hiện gần vùng biển Caribe

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã triển khai hàng loạt tàu chiến, máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và thủy quân lục chiến tới vùng biển Caribe, gần lãnh thổ Venezuela. Hoạt động này được Mỹ thực hiện như một phần trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố và buôn lậu ma túy trong khu vực.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, đợt triển khai này bao gồm mười máy bay chiến đấu tàng hình F-35A Lightning II đang đồn trú tại Puerto Rico. Những máy bay đa năng thế hệ thứ năm này cung cấp khả năng giám sát, tác chiến điện tử và tấn công vượt trội, cho phép lực lượng Mỹ thực hiện các nhiệm vụ thâm nhập sâu vào nhiều mục tiêu kiên cố hoặc được phòng thủ tốt.

Bên cạnh đó, sức mạnh hải quân của Mỹ trong khu vực cũng được mở rộng đáng kể, với ít nhất ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, bao gồm: USS Jason Dunham, USS Gravely và USS Sampson, đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Theo ấn phẩm, mỗi tàu khu trục được trang bị hơn 90 ống phóng thẳng đứng có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn đất đối không và vũ khí chống ngầm. Những tàu này tạo thành nòng cốt của một nhóm tác chiến sẵn sàng cao với khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc trên không, trên bộ và trên biển.

a4caaab9-1dde-49f8-b3bb-bd8f0ead9adf.jpg
Các lực lượng được Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ triển khai gần Venezuela tính đến ngày 15/9. Ảnh: Mạng xã hội X

Tăng cường cho hạm đội này là nhóm tàu tác chiến, bao gồm tàu ​​tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, USS San Antonio và USS Fort Lauderdale, chở theo hơn 4.500 thủy thủ và binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22. Nhóm này được yểm trợ bởi máy bay chiến đấu đa nhiệm AV-8B Harrier II, trực thăng và máy bay vận tải MV-22B Osprey, cho phép triển khai lực lượng nhanh, tấn công từ trên không và thực hiện các chiến dịch đột kích hoặc chiếm giữ mục tiêu ven biển với cường độ cao.

Ngoài ra, hải quân Mỹ còn được bổ sung tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Lake Erie, tàu tác chiến ven biển USS Minneapolis-St. Paul và ít nhất một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động bí mật tại biển Caribe. Sự hiện diện của các tàu chiến này giúp Mỹ mở rộng khả năng kiểm soát trên biển, duy trì ưu thế hải quân và tăng cường năng lực thu thập tình báo trong toàn khu vực.

Hoạt động giám sát cũng được tăng cường bằng máy bay tuần tra tầm xa P-8 Poseidon và máy bay không người lái MQ-9 Reaper, thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát liên tục tại các khu vực nghi có hoạt động của băng nhóm. Các chuyên gia quân sự nhận định, dữ liệu từ những chuyến bay này đang cung cấp thông tin mục tiêu theo thời gian thực, hỗ trợ cho các chiến dịch tấn công tiềm năng trên bộ và trên biển.

Đặc biệt, dọc bờ biển Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ, các trung tâm hậu cần của Washington đã mở rộng nhanh chóng để hỗ trợ các hoạt động cường độ cao. Các trạm tiếp nhiên liệu di động, kho đạn dược chính xác và trung tâm chỉ huy – kiểm soát chiến thuật đã được kích hoạt để duy trì các chiến dịch không quân và hải quân mà không phụ thuộc vào các căn cứ trên lục địa Mỹ.

Quỳnh Như
Army Recognition
#Mỹ #quân sự #biển Caribe #F-35 #tàu chiến #hải quân #tình báo #máy bay chiến đấu #tàu chở ma túy #chiến dịch chống may túy #chiến dịch chống khủng bố #Venezuela

Xem thêm

Cùng chuyên mục