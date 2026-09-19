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Hai cha con bị điện giật rơi xuống sông tử vong

Chúc Trí

TPO - Sau giờ cơm trên bè nuôi cá, cha ruột phát hiện con trai bị điện giật đã tìm cách cứu, nhưng cùng bị điện giật và cả hai rơi xuống sông mất tích.

Sáng 19/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương tìm kiếm tung tích hai cha con bị điện giật, rơi xuống sông mất tích đoạn qua thủy phận thuộc xã Long Khánh.

Thông tin ban đầu, tối 18/9, ông Nguyễn Văn H. (SN 1985) ăn cơm ở bè cá trên sông thuộc ấp Long Châu (xã Long Khánh). Sau khi ăn cơm, ông H. phát hiện con trai là Nguyễn Nhật H. (SN 2014) bị điện giật nên nắm lấy tay, dẫn đến cùng bị điện giật và cả hai ngã xuống sông.

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Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tìm kiếm hai cha con bị điện giật rơi xuống sông mất tích tại cụm bè cá thuộc xã Long Khánh. Ảnh minh hoạ.

Người vợ ông H. thấy vậy nên rút phích cắm điện và qua bè cá gần đó nhưng cũng bị điện giật. Hai người khác có mặt tại cụm bè cá đã hỗ trợ, tích cực cứu người phụ nữ và ngắt nguồn điện.

Sau sự việc, hai cha con ông H. mất tích dưới sông, còn người vợ sức khỏe ổn định.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Khánh đã phối hợp lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn. Tuy nhiên, khu vực xảy ra sự việc nước sâu, có nhiều bè cá liền kề nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trưa 19/9, ông Dư Thanh Hưng - Chủ tịch UBND xã Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp) xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cha con gặp nạn do điện giật rồi rơi xuống sông mất tích trên địa bàn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, sáng 19/9, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể bé trai N.N.H. (SN 2014).

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đến khoảng 11h cùng ngày, thi thể người cha là anh N.V.H. (SN 1985) cũng đã được tìm thấy.

Cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể hai cha con cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, gửi lời chia buồn và trao số tiền hỗ trợ bước đầu 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Chúc Trí
#điện giật #đồng tháp #mất tích #tai nạn #cứu hộ #sông

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