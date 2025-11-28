Giúp thanh niên 'định vị' bản thân khi bước ra thế giới

TPO - Khi mỗi bạn trẻ Việt Nam mang trong mình khát vọng vươn tầm quốc tế, tinh thần dám thử thách, năng lực ngoại ngữ vững vàng và tâm thế chủ động hội nhập, tuổi trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra thế giới với sự tự tin, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc mình.

Chiều 28/11, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Dự và chủ trì tọa đàm, có anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tọa đàm “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, hội nhập và phát triển” được tổ chức nhằm tạo không gian để các đoàn viên, sinh viên lắng nghe những phân tích sâu sắc về tình hình thế giới, khu vực và quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Học tập, tiếp thu những kinh nghiệm quan trọng trong định vị bản thân, trau dồi kỹ năng và phương pháp học tiếng Anh hiệu quả phục vụ hội nhập.

Toàn cảnh tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, xu thế hợp tác - cạnh tranh đan xen, cùng với những thách thức mới về an ninh truyền thống và phi truyền thống, công tác đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin và củng cố bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết.

Đặc biệt, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao rộng khắp với 193 quốc gia, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thực tế những năm qua cho thấy sự chủ động hội nhập của thanh niên đang ngày càng mạnh mẽ. Mỗi năm có hàng trăm chương trình giao lưu quốc tế, trao đổi học thuật, các diễn đàn thanh niên ASEAN, G20, APEC… thu hút hàng nghìn lượt bạn trẻ Việt Nam tham gia.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại tọa đàm.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn đoàn viên, thanh niên mở rộng không gian tiếng Anh, tổ chức các khóa học kỹ năng hội nhập, kết nối học bổng quốc tế, xây dựng nhiều sân chơi giao lưu thanh niên giữa Việt Nam và bạn bè năm châu, giúp mỗi bạn trẻ có thể hội nhập ngay tại quê hương mình, trưởng thành trước khi bước ra thế giới.

“Tôi tin rằng khi mỗi bạn trẻ Việt Nam mang trong mình khát vọng vươn tầm quốc tế, tinh thần dám thử thách, năng lực ngoại ngữ vững vàng và tâm thế chủ động hội nhập, tuổi trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra thế giới với sự tự tin, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc mình”, anh Nguyễn Nhất Linh nói.

Các diễn giả chia sẻ tại chương trình.

Tại phần chuyên đề, PGS. TS. Đặng Đình Quý - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phân tích sâu sắc về tình hình thế giới, khu vực và quan hệ đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền đối ngoại trong bối cảnh an ninh, chính trị quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.

Những chia sẻ của PGS. TS. Đặng Đình Quý giúp đoàn viên có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng hợp tác - cạnh tranh trên thế giới, từ đó hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong việc tiếp cận tri thức mới, nâng cao bản lĩnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Ngoài ra, diễn giả Trương Chấn Sang - Gương Thanh niên sống đẹp năm 2023 đã truyền cảm hứng về kỹ năng định vị bản thân, giúp sinh viên xác định rõ thế mạnh, điểm yếu và con đường phát triển nghề nghiệp trong tương lai.