Giăng bẫy lừa đảo trên game ảo, dụ người chơi nộp 1 tỷ để ‘trúng 10 tỷ’

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá vụ lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, chiếm đoạt số tiền lên đến 1 tỷ đồng, với thủ đoạn núp bóng “trò chơi có thưởng” để dụ dỗ nạn nhân nộp tiền.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (2006, trú phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Minh Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 24/10, ông Trần Văn Định (SN 1961, trú đường Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trình báo việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng khi tham gia trò chơi trực tuyến. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là Lê Minh Nghĩa. Tổ công tác sau đó phối hợp với Công an địa phương triệu tập Nghĩa để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng sử dụng Facebook cá nhân để đăng quảng cáo về “trò chơi có thưởng”, dụ người có nhu cầu tham gia liên hệ qua Zalo, Telegram. Khi nạn nhân “cắn câu”, Nghĩa hướng dẫn họ vào trang web Hay88 do chính đối tượng lập ra để tạo tài khoản.

Để tạo lòng tin, Nghĩa cho nạn nhân chơi thử và cố ý cho trúng thưởng 1–2 lần. Sau đó, đối tượng tung “mồi nhử” bằng lời chào mời: “Cơ hội duy nhất hôm nay – nộp 1 tỷ đồng, trúng 10 tỷ đồng”. Tin lời, ông Định chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản mà Nghĩa chỉ định. Ngay khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa toàn bộ tài khoản đã sử dụng.

Khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt và phương tiện Nghĩa dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.