Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Đại sứ quán Úc cảnh báo tình trạng lừa đảo thị thực

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại sứ quán Úc tại Việt Nam vừa cảnh báo tình trạng lừa đảo trên mạng, hứa hẹn có thể xin thị thực đi Úc với mức giá lên đến 1,5 tỷ đồng, nhưng thực tế là những người có nhu cầu sẽ trở thành con mồi của trò gian lận.

visa-uc.jpg
Ảnh minh họa

Đại sứ quán Úc cho biết họ đang hợp tác với các đối tác quốc tế để nâng cao nhận thức về gian lận thị thực và di cư bất hợp pháp. Đây là một phần của Tuần lễ nhận thức lừa đảo quốc tế, diễn ra từ ngày 16 – 22/11.

Lừa đảo thị thực đang trở thành vấn đề toàn cầu, khi tội phạm lừa nạn nhân bằng cam đoan xin được thị thực, nhưng thực tế đó là thị thực giả, tài liệu thị thực giả. Những hành vi gian lận này có thể gây ra tổn hại lớn về tài chính, căng thẳng về tinh thần và những ảnh hưởng lâu dài khác.

Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird chia sẻ: “Úc vinh dự hợp tác với các đối tác quốc tế để chống lừa đảo thị thực. Chiến dịch đấu tranh chống lừa đảo thị thực gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nếu quý vị nộp đơn xin thị thực, hãy luôn sử dụng các nguồn chính thống và đáng tin cậy, đồng thời cảnh giác với những đối tượng hứa hẹn làm tắt hay cam đoan kết quả”.

“Mỗi ngày tại Việt Nam, chúng tôi thấy nhiều bài đăng trên mạng xã hội đưa ra lời hứa hẹn giả dối giúp xin thị thực đi Úc, với giá từ 500 triệu – 1,5 tỷ đồng, lợi dụng tình cảm và nhu cầu của người dân. Đừng trở thành con mồi của những trò gian lận này bởi vì chúng sẽ lấy mất tiền của quý vị, đánh cắp thông tin cá nhân của quý vị và đặt quý vị vào những tình huống nguy hiểm. Xin nhớ rằng, chỉ Chính phủ Úc mới có thể cấp thị thực cho quý vị”, Đại sứ Bird nhấn mạnh.

Tại hội nghị về vấn đề này diễn ra vào tháng 9 năm nay, các bộ trưởng từ Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ khẳng định cam kết hợp tác bảo vệ hệ thống di cư và biên giới.

Các đương đơn xin thị thực Úc cần truy cập trang web của Bộ Nội vụ Úc để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nhận biết và báo cáo hành vi gian lận. Chính phủ Úc không yêu cầu trả tiền qua mạng xã hội hay những trang mạng không chính thống.

Bình Giang
#Lừa đảo visa #Visa Úc #Lừa đảo #Cảnh báo #Đại sứ quán Úc tại Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục