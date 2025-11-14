Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào phụ huynh

TPO - Một chiêu trò lừa đảo mới đang xuất hiện tại Bắc Ninh, nhắm vào phụ huynh học sinh. Công an cảnh báo người dân tuyệt đối cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu kết bạn Zalo, hướng dẫn qua video với lý do “cập nhật BHYT cho trẻ”.

Theo đó, Công an phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) tiếp nhận thông tin từ nhân dân trên địa bàn về thủ đoạn lừa đảo mới qua điện thoại, trên không gian mạng. Đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho phụ huynh để thực hiện tích hợp thông tin BHYT của con trẻ trên các ứng VSSID hoặc VNeID. Sau đó, đối tượng lừa đảo gọi điện và đề nghị kết bạn Zalo, hướng dẫn qua video call.

Các đối tượng này thường sẽ thông báo cho phụ huynh cần phải đến cơ quan để thực hiện hoặc thực hiện trực tuyến và được nhận hướng dẫn qua các hình thức video call, nhắn tin gửi các đường link cài đặt ứng dụng lạ, không chính thống, hoặc thực hiện trả phí thông qua mã QR code độc hại,…

Theo Cơ quan Công an, khi thực hiện cài đặt ứng dụng lạ, không chính thống có thể là phần mềm gián điệp, virus, giúp cho đối tượng lừa đảo xâm nhập hệ thống, thiết bị của công dân và thực hiện chiếm đoạt các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, từ đó thực hiện chiếm đoạt quyền sử dụng, tiền trong tài khoản ngân hàng,…

Đối tượng lừa đảo gọi điện và đề nghị kết bạn zalo, hướng dẫn qua video call.

Khi thực hiện quét mã QR code độc hại, số tiền trong tài khoản thực hiện việc quét mã chuyển tiền khả năng sẽ “không cánh mà bay”. Và việc lấy lại số tiền, thông tin đã mất đó sẽ có rất nhiều khó khăn, gần như là không thể lấy lại.

Công an khuyến cáo người dân áp dụng quy tắc “4 không, 1 phải” để bảo vệ thông tin, bảo vệ túi tiền của mình. Đó là tuyệt đối không hoảng sợ hay làm theo yêu cầu từ cuộc gọi lạ, dù bị đe dọa. Không tin vào bất kỳ lời hứa hẹn trúng thưởng, quà tặng, hay cơ hội đầu tư "siêu lợi nhuận" không rõ nguồn gốc. Tiền dễ kiếm thường là tiền sắp mất.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân (CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP) cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn; không bấm vào các đường link lạ hay cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ người lạ qua điện thoại/tin nhắn. Khi người thân, bạn bè gọi điện/nhắn tin mượn tiền hay báo tin khẩn cấp, người dân phải gọi lại trực tiếp qua số điện thoại chính chủ hoặc gặp mặt để xác minh thông tin.