Xã hội

Google News

Nghệ An:

Cụ bà được ‘giải cứu’ kịp thời khi mang 5 sổ tiết kiệm tiền tỷ chuyển cho kẻ lừa đảo

Ngọc Tú
TPO - Phát hiện cụ bà đến xin rút 5 sổ tiết kiệm 1,3 tỷ đồng với nhiều biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã báo công an đến can ngăn kịp thời một vụ lừa đảo tinh vi qua mạng.

Ngày 6/11, lãnh đạo Công an xã Đại Đồng (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Chương kịp thời ngăn cản một vụ lừa đảo tiền tỷ qua không gian mạng.

Trước đó vào trưa 5/11, một cụ bà 75 tuổi (trú xã Đại Đồng) mang theo 5 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,3 tỷ đồng đến Ngân hàng Agribank Thanh Chương để xin rút tiền. Kiểm tra sổ, nhân viên phát hiện có 3 sổ đã đến hạn rút, 2 sổ chưa đến kỳ hạn.

5b-1.jpg
Sau 30 phút phân tích và khuyên can, người phụ nữ đã nhận ra mình đang bị lừa đảo qua mạng.

Lúc này, giao dịch viên ngân hàng phân tích với cụ bà về việc nếu rút sẽ mất hàng chục triệu đồng tiền lãi nên hướng dẫn cầm cố để vay. Cụ bà sau đó ra ngoài gọi điện rất lâu rồi quay trở lại đồng ý phương án giao dịch viên ngân hàng hướng dẫn.

Tuy nhiên, qua thái độ và biểu hiện lo lắng của cụ bà, giao dịch viên ngân hàng nghi ngờ người này đang bị lừa đảo qua mạng nên đã nhanh trí gọi điện báo Công an xã Đại Đồng đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Đồng lập tức cử 3 cán bộ sang ngân hàng phối hợp làm rõ. “Chúng tôi hướng dẫn giao dịch viên cố gắng kéo dài thời gian để lực lượng công an sang làm rõ, tránh trường hợp bị lừa đảo”, lãnh đạo Công an xã Đại Đồng nói.

Có mặt tại trụ sở ngân hàng, lực lượng chức năng đã trấn an tinh thần cụ bà đồng thời hỏi rõ lý do, mục đích việc rút tiền. Lực lượng chức năng cũng phân tích về các vụ tội phạm giả danh công an lừa đảo để chuyển tiền qua mạng.

Sau khoảng 30 phút được lực lượng chức năng phân tích, khuyên nhủ, người phụ nữ này cũng thừa nhận đang bị một người gọi điện xưng công an yêu cầu chuyển tiền vì liên quan đến một vụ án lớn. Qua điện thoại, đối tượng này hướng dẫn cụ bà mua điện thoại, sim mới để liên lạc và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác.

May mắn nhờ sự nhanh trí của giao dịch viên ngân hàng và kịp thời của Công an xã Đại Đồng, cụ bà đã không bị mất 1,3 tỷ đồng tiền tiết kiệm của mình.

Ngọc Tú
