EVN ủng hộ 20 tỷ đồng chăm lo cho người có công với cách mạng

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đã trao biểu trưng khoản ủng hộ 20 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam góp phần chăm lo cho người có công với cách mạng và thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND Thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cùng các đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu trên cả nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu.

﻿Ảnh: Ng.Tuấn

Các đại biểu cũng nghe báo cáo về công tác chăm lo người có công; theo dõi phóng sự về Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; giao lưu với các đại biểu người có công tiêu biểu.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp và ngân hàng, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (bên trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận biểu trưng khoản ủng hộ 20 tỷ đồng của EVN do Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đại diện Tập đoàn trao.

﻿ Ảnh: Ng.Tuấn

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thường xuyên triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Cùng với công tác chăm lo người có công, EVN và các đơn vị còn dành nguồn lực lớn để xây dựng, sửa chữa trường học, nhà tình nghĩa, nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dân tại những địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Riêng trong hai năm gần đây, tổng nguồn lực EVN và các đơn vị dành cho các công trình, chương trình an sinh xã hội đạt hàng trăm tỷ đồng.

Khoản ủng hộ 20 tỷ đồng lần này tiếp tục thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành của EVN cùng các cấp, ngành trong chăm lo người có công với cách mạng, thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và an sinh xã hội vì cộng đồng.