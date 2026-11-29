Dragon Homes khai trương nhà mẫu, ký kết sáu đại lý phân phối chính thức

Ngày 29/11/2026, chủ đầu tư One Vision cùng Zen Group - đơn vị phát triển dự án đã tổ chức thành công lễ ký kết đại lý và khai trương nhà mẫu dự án Dragon Homes tại Mỹ Hạnh, Tây Ninh.

Sự kiện đánh dấu cột mốc giúp Dragon Homes đưa không gian căn hộ thực tế đến với khách hàng, đồng thời xác lập hệ thống phân phối gồm sáu đơn vị, chuẩn bị cho giai đoạn kinh doanh tiếp theo

Dragon Homes kết nối sản phẩm với hệ thống phân phối dày kinh nghiệm tại thị trường phía Nam

Tại sự kiện, One Vision đã ký kết hợp tác phân phối Dragon Homes với sáu đại lý F1 gồm Thịnh Vượng Home, Điền Vinh, Singa Land, HD Land, Aeon Land và Tân Đô Realty. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự đồng hành của các đơn vị có bề dày kinh nghiệm lâu năm tại thị trường phía Nam trong việc giới thiệu Dragon Homes đến khách hàng có nhu cầu an cư và đầu tư tại khu vực Đức Hòa cùng vùng phụ cận.

6 đại lý chiến lược tham gia hệ thống phân phối Dragon Homes.

Ông Cao Hoàng Phương - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh chủ đầu tư cho biết, với One Vision, định hướng phát triển Dragon Homes xuất phát từ nhu cầu sở hữu nhà của các gia đình trẻ: mức giá vừa khả năng tài chính, đi cùng chất lượng không gian sống. Đây cũng là giá trị chủ đầu tư muốn truyền tải nhất quán qua hệ thống phân phối.

Đại diện các đại lý bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng phát triển của One Vision và sức hấp dẫn của Dragon Homes — dòng căn hộ vừa túi tiền, hướng đến chuẩn sống chuyên gia tại Đức Hòa. Các đơn vị đồng thời cam kết triển khai hoạt động phân phối chuyên nghiệp, cung cấp thông tin minh bạch và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đưa sản phẩm đến đúng nhóm khách hàng.

Lễ ký kết xác lập sự đồng hành giữa One Vision và hệ thống đại lý F1, tập hợp kinh nghiệm thị trường cùng nguồn lực kinh doanh cho Dragon Homes. Đây là cơ sở để dự án mở rộng tiếp cận người mua ở thực và nhà đầu tư, thúc đẩy hoạt động phân phối trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Cao Hoàng Phương đại diện Chủ đầu tư One Vision chia sẻ định hướng triển khai Dragon Homes đến với đại lý và khách hàng.

Bên cạnh hoạt động ký kết, nhà mẫu Dragon Homes cũng chính thức được khai trương, mang đến cho khách hàng góc nhìn trực quan hơn từ trải nghiệm căn hộ trực tiếp. Đội ngũ tư vấn có điều kiện tìm hiểu cách tổ chức không gian, công năng và đặc điểm từng loại căn hộ; khách hàng có địa điểm tham quan, trao đổi và lựa chọn sản phẩm.

Dragon Homes: Căn hộ vừa túi tiền, hướng đến chuẩn sống chuyên gia

Được One Vision làm chủ đầu tư và Zen Group phát triển, Dragon Homes tọa lạc trên mặt tiền ĐT823D tại Mỹ Hạnh, Tây Ninh, thuộc khu vực Đức Hòa, Long An trước đây. Dự án hướng đến chuyên gia, kỹ sư và gia đình trẻ đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Được biết, Dragon Homes có số lượng giới hạn với 310 căn hộ và 27 shophouse khối đế. Trong cơ cấu sản phẩm, căn hộ một phòng ngủ cộng giữ vai trò chủ đạo, bên cạnh các lựa chọn một phòng ngủ và hai phòng ngủ.

Dragon Homes chủ yếu tập trung vào dòng căn hộ 1PN+ hướng đến chuẩn sống hiện đại cho chuyên gia và gia đình trẻ Đức Hòa

Dòng căn hộ một phòng ngủ cộng tập trung vào hiệu quả sử dụng không gian. Phòng khách và bếp được thiết kế liên thông, khu vực bàn ăn phân chia công năng mà vẫn duy trì độ mở. Phần diện tích cộng thêm cho phép bố trí góc làm việc hoặc không gian dành cho con, phù hợp với nhu cầu của những gia đình đang xây dựng tổ ấm đầu tiên.

Nhà mẫu đưa những đặc điểm này vào trải nghiệm cụ thể, giúp khách hàng quan sát cách bố trí nội thất, cảm nhận không gian sinh hoạt và tìm hiểu thiết kế căn hộ trước khi lựa chọn.

Định hướng chuẩn sống chuyên gia còn được thể hiện qua các tiện ích phục vụ công việc và đời sống gia đình, như không gian đọc sách kết hợp khu làm việc, hồ bơi điện phân muối và khu vui chơi trẻ em. Các hạng mục được phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu sử dụng thường xuyên của cư dân.

Với mức giá dự kiến từ 24.4 triệu đồng/m² cùng gói nội thất trị giá 100 triệu đồng hay miễn lãi, miễn phí quản lý trong 12 tháng, Dragon Homes hướng đến việc đưa căn hộ có tiện ích và thiết kế hiện đại vào khả năng sở hữu của người mua ở thực.

Sau lễ ký kết đại lý và khai trương căn hộ mẫu, nhà mẫu trở thành điểm đón tiếp khách hàng của dự án, gắn với hoạt động tư vấn của hệ thống đại lý F1. Đây là bước triển khai để Dragon Homes mở rộng tiếp cận thị trường và đưa sản phẩm đến những gia đình đang tìm kiếm nơi an cư tại Đức Hòa.