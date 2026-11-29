TPHCM phát triển theo hướng đô thị 15 phút

TPO - Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm chuyển trọng tâm từ khoảng cách sang thời gian và khả năng tiếp cận. Điểm thay đổi quan trọng trong tư duy quy hoạch lần này là chuyển trọng tâm từ “khoảng cách di chuyển” sang “thời gian và khả năng tiếp cận”.

Đổi tư duy làm quy hoạch

Phát biểu tại hội thảo “TPHCM quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân” do VTV Nam Bộ tổ chức ngày 28/11, ông Lý Khánh Tâm Thảo - Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, với diện tích tự nhiên khoảng 6.772 km2 và 168 đơn vị hành chính cấp xã, TPHCM cần một cấu trúc phát triển mới.

TPHCM đang có những lợi thế nhất định để hiện thực hóa các nguyên tắc tổ chức không gian đô thị 15 phút.

Do đó, một trong những thay đổi quan trọng của quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm là chuyển dịch từ mô hình đô thị đơn tâm sang cấu trúc siêu đô thị đa cực. Cụ thể, quy hoạch lần này không đơn thuần là cộng gộp ba quy hoạch của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, mà là tái cấu trúc một siêu đô thị đa cực, đa tâm, với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Năm cực động lực gồm tài chính - dịch vụ quốc tế tại lõi trung tâm, đổi mới sáng tạo phía Đông, công nghiệp - logistics phía Bắc, cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

Cùng với đó là 3 trung tâm đô thị cấp TPHCM, gồm đô thị trung tâm lịch sử với quy mô 20.600 ha, đô thị Thủ Dầu Một 9.461 ha và đô thị Vũng Tàu 6.499 ha.

Theo ông Thảo, cấu trúc này hướng tới hình thành hệ thống việc làm, dịch vụ và nơi ở phân bố hợp lý theo các hướng, hành lang và vùng phát triển, trên cơ sở hai nguyên tắc tổ chức không gian.

Nguyên tắc thứ nhất là đô thị 15 phút, trong đó người dân có thể đi bộ khoảng 15 phút đến trường học, trạm y tế, công viên, chợ và điểm chờ phương tiện giao thông công cộng.

Nguyên tắc thứ hai là thành phố đa tâm 30 phút, với các cực động lực và trung tâm đô thị được kết nối bằng đường sắt đô thị, đường cao tốc, có sự bổ trợ của hạ tầng số. Điểm thay đổi quan trọng trong tư duy quy hoạch lần này là chuyển trọng tâm từ “khoảng cách di chuyển” sang “thời gian và khả năng tiếp cận”.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo cho rằng, TPHCM cần một cấu trúc phát triển mới.

Đáng chú ý, TPHCM đang có những lợi thế nhất định để hiện thực hóa các nguyên tắc tổ chức không gian này. Để kết nối các cực động lực và trung tâm đô thị, đến năm 2050, TPHCM định hướng phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 960 km, cùng khoảng 450 km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất. Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng hướng tới đạt 35 - 50% vào năm 2030 và khoảng 65% trong giai đoạn 2045 - 2050.

Làm sao giãn dân?

Nói rõ hơn về vấn đề này, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, việc xác định chức năng của từng cực động lực dựa trên vị trí địa lý, điều kiện thực tế và lợi thế phát triển của mỗi khu vực. Tuy nhiên, một cực phát triển công nghiệp không có nghĩa chỉ phát triển công nghiệp mà phải có các chức năng đô thị đi kèm.

Theo ông Tuấn Anh, các cực đô thị mới cần hướng tới chất lượng sống tương đương hoặc tốt hơn khu vực đô thị hiện hữu. Khi giao thông được kết nối thuận tiện, người dân sẽ có thêm lựa chọn về nơi an cư với giá nhà phù hợp và đầy đủ tiện ích.

Từ góc độ chi phí sống, ông Nguyễn Đỗ Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế enCity cho rằng, muốn giãn dân thành công, có metro thôi chưa đủ. Người dân có thể bán nhà trong nội đô để mua nhà ở ngoại ô, nhưng vẫn phải cân nhắc những khoản chi phí thường xuyên cho giáo dục, y tế và sinh hoạt, nhất là khi nhiều tiện ích tại các khu đô thị mới được đầu tư bởi khu vực tư nhân.

Vì vậy, cùng với đầu tư giao thông công cộng, Nhà nước cần đầu tư trường học, cơ sở y tế công lập tại các đô thị mới, bảo đảm người dân không chỉ tiếp cận thuận tiện mà còn có khả năng chi trả cho các dịch vụ thiết yếu.

Cùng với đầu tư giao thông công cộng, cần đầu tư trường học, cơ sở y tế công lập tại các đô thị mới.

Từ kinh nghiệm Singapore, ông Lee Leong Seng - Giám đốc điều hành, Bộ phận Phát triển bất động sản nhà ở, khối Bất động sản Keppel Việt Nam khẳng định, khi một khu đô thị mới hoặc một khu vực mới được quy hoạch, việc đó không chỉ đơn thuần là xây dựng nhà ở. Bạn còn cần có giao thông công cộng, cửa hàng, trường học, y tế, không gian xanh và không gian cộng đồng. Tất cả những yếu tố này cần được quy hoạch cùng nhau, với việc chú trọng đến nhu cầu hằng ngày của người dân.

Ở góc độ phát triển dự án bất động sản, ông Richard Mark Leech - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Long cho rằng, quy hoạch tầm nhìn 100 năm không chỉ là mở rộng địa giới hay xây dựng hạ tầng, mà vấn đề cốt lõi là vun đắp nếp sống và tạo nền tảng trải nghiệm cho các thế hệ sau.

Thiết kế cũng hướng tới tiết kiệm năng lượng, nước và giảm chi phí vận hành. Tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) được áp dụng trong toàn bộ vòng đời dự án, cùng các giải pháp công nghệ nhằm giảm phát thải carbon và hướng tới các chứng nhận công trình xanh quốc tế.