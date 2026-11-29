Nhiều chủ đầu tư đang tạo điều kiện cho khách hàng mua nhà

Giữa bối cảnh người mua nhà ngày càng tính toán kỹ lưỡng về sự an toàn của dòng tiền, việc tối ưu các chính sách hỗ trợ tài chính đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều chủ đầu tư. Những giải pháp thanh toán đa dạng, sát với năng lực chi trả thực tế được xem là bước đi thiết thực giúp khách hàng sớm hiện thực hóa mục tiêu có nhà.

Giá là ưu tiên, tài chính sẽ quyết định

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong hành vi lựa chọn sản phẩm. Nếu trước đây, vị trí, giá bán và tiềm năng gia tăng giá trị thường được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay, khả năng tài chính và phương án thanh toán ngày càng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua nhà. Đặc biệt, với nhóm khách hàng trẻ, gia đình có nhu cầu an cư và người mua nhà lần đầu, bài toán không chỉ nằm ở việc chuẩn bị đủ vốn ban đầu mà còn là khả năng duy trì dòng tiền ổn định trong suốt quá trình sở hữu.

Trong bối cảnh chi phí vốn và lãi suất vẫn là những yếu tố cần cân nhắc, người mua có xu hướng ưu tiên các dự án cung cấp lộ trình thanh toán rõ ràng, chính sách hỗ trợ thiết thực và nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực tài chính. Điều này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với chủ đầu tư: bên cạnh chất lượng sản phẩm, cần có giải pháp giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu bất động sản.

Nắm bắt tâm lý đó, Vạn Xuân Group triển khai hệ chính sách tài chính đa dạng tại Happy One Elite – dự án thứ sáu thuộc chuỗi thương hiệu Happy One, tọa lạc tại mặt tiền đường Tam Bình, TP.HCM. Với mức giá 59,8 triệu đồng/m², dự án kết hợp nhiều phương án thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu của cả khách hàng mua ở thực lẫn nhóm khách hàng có sẵn nguồn vốn tích lũy.

Những thông tin về dự án, chính sách thanh toán linh hoạt và loạt ưu đãi từ Vạn Xuân Group được giới thiệu tại sự kiện ra mắt Happy One Elite, thu hút gần 2.500 khách tham dự.

Đáng chú ý, chính sách miễn lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng được xem là giải pháp hỗ trợ thiết thực đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn vay. Việc giảm áp lực trả lãi và nợ gốc trong giai đoạn đầu giúp người mua có thêm thời gian chủ động phân bổ thu nhập, cân đối chi phí sinh hoạt và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. Đây cũng là yếu tố đáng quan tâm đối với các gia đình trẻ đang trong giai đoạn tích lũy tài sản và ổn định cuộc sống.

Chính sách đa tầng mở rộng cơ hội sở hữu

Không giới hạn chính sách trong nhóm khách hàng sử dụng vốn vay, Happy One Elite còn mở rộng lựa chọn cho những người có khả năng thanh toán chủ động. Theo đó, ưu đãi lý tưởng lên đến 20.5% cho khách hàng sở hữu. Chi tiết, chiết khấu lên đến 17% cho phương thức thanh toán nhanh; Bên cạnh đó, khách hàng thân thiết thuộc hệ sinh thái Happy One được hưởng ưu đãi lên đến 1,5%, trong khi khách hàng mua sỉ có cơ hội nhận mức ưu đãi thêm lên đến 2%. Đặc biệt, dễ dàng sở hữu 09 loại hình sản phẩm tại Happy One Elite với 07 phương thức thanh toán linh hoạt.

Một điểm nhấn khác là chương trình tri ân “Sở hữu căn hộ, nhận thêm căn hộ”, góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho chính sách tại dự án trọng điểm, đồng thời mở ra cơ hội tích lũy thêm tài sản cho những khách hàng may mắn đáp ứng điều kiện chương trình.

Có thể thấy, thay vì áp dụng một công thức thanh toán chung, Chủ đầu tư đang xây dựng nhiều phương án tiếp cận theo đặc điểm dòng tiền của từng nhóm khách hàng: người cần hỗ trợ tài chính có thể cân nhắc giải pháp vay ưu đãi với MB Bank (ngân hàng tài trợ chính); người sở hữu nguồn vốn sẵn có có thêm động lực lựa chọn thanh toán nhanh; trong khi khách hàng thân thiết và khách mua sỉ được hưởng những quyền lợi riêng. Cách tiếp cận này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, đồng thời giúp người mua chủ động lựa chọn phương án phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.

Bên cạnh chính sách “chưa từng dễ sở hữu như lúc này”, Happy One Elite còn được phát triển trên nền tảng giá trị sản phẩm với vị trí mặt tiền đường Tam Bình, quy mô 8.760 m², gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Bên cạnh giải pháp tài chính linh hoạt, Happy One Elite còn tạo sức hút nhờ dấu ấn thiết kế riêng biệt qua tiện ích hồ bơi đáy kính trên không.

Trong bối cảnh người mua ngày càng đề cao tính phù hợp giữa giá trị sản phẩm và năng lực tài chính, sự kết hợp giữa chất lượng không gian sống, nền tảng chủ đầu tư và chính sách sở hữu linh hoạt được kỳ vọng sẽ tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho Happy One Elite. Không chỉ hướng đến mục tiêu sở hữu một căn hộ, dự án còn đặt trọng tâm vào việc giúp khách hàng có thêm lựa chọn và sự chủ động trên hành trình an cư lâu dài.