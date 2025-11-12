Đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam làm việc tại Savannakhet, Lào

TPO - Ngày 11/11, Đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã sang làm việc tại tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Đoàn Quang Hoà - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Hồng Thái - Phó Chính uỷ Quân khu 2; Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính uỷ Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị﻿. Ảnh: Xuân Diện.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến thăm, tặng quà, kiểm tra và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà thờ liệt sĩ Đội 584.

Sau khi nghe Chỉ huy Đội 584 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn tỉnh Savannakhet, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội 584. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, song cán bộ, nhân viên đội đã luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính uỷ Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội 584. Ảnh: Xuân Diện.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đội 584 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền và lực lượng vũ trang bạn Lào, nêu cao quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mùa khô năm 2025 - 2026.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Đội 584, Trung tá Ngô Thanh Liêm - Đội trưởng Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, chỉ đạo, động viên kịp thời của Đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Tập thể Đội Quy tập 584 đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, kiên trì bám sát địa bàn, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về Tổ quốc.

Đoàn Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Đội 584. Ảnh: Xuân Diện.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội 584, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với Đội 584 đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn Lào.

Chuyến công tác của đoàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết thuỷ chung, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, góp phần tô thắm thêm truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.