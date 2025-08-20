Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Hữu Thành
TPO - Từ ngày 13 đến 20/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phát hiện, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Trung tá Nguyễn Hồng Phú - Đội trưởng đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thông tin, các hài cốt liệt sĩ tìm thấy được bọc trong bao tử sĩ, có xương cốt và răng. Di vật được phát hiện kèm theo gồm tăng nguyên tấm, cúc áo, khuy giày, dây thông tin... Hiện đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở thôn Xa Re, xã Khe Sanh.


Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh.

“Đơn vị đã tuân thủ đúng quy định, cẩn trọng, tỉ mỉ trong các khâu, các bước, tuyệt đối không để sót hài cốt và di vật của liệt sĩ. Trong quá trình quy tập, các thành viên trong đội luôn thể hiện quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Các hài cốt liệt sĩ hiện đang được bảo quản, hương khói tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị”, Trung tá Phú cho biết.

Trước đó, Tiền Phong đã thông tin, tại thôn Xa Re ở xã Khe Sanh, trong giai đoạn 1, từ ngày 19/5 đến ngày 6/6, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó đã được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa ở thị trấn Khe Sanh cũ - nay là xã Khe Sanh.

Hữu Thành
#quy tập hài cốt liệt sĩ #truy điệu #an táng #Quân khu 4 #Khe Sanh #Quảng Trị

