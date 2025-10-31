Điểm qua các 'người tình màn ảnh' của Dương Tử: Lý Hiện, Hứa Khải hay Đặng Luân, ai mới là 'chân ái'?

SVO - Sở hữu những 'người tình màn ảnh' toàn 'nam thần' như Hứa Khải, Lý Hiện, Đặng Luân, Dương Tử chứng minh vị thế 'nữ hoàng C-biz' khi luôn 'gây bão' trên màn ảnh mỗi lần có phim mới.

Dương Tử là một trong "tứ tiểu Hoa đán" đình đám của C-biz, không chỉ được công nhận bởi diễn xuất tự nhiên mà còn nổi tiếng là "mỹ nhân" cực kỳ "mát tay" khi kết hợp với các bạn diễn nam. Mỗi lần "song kiếm hợp bích", Dương Tử và bạn diễn đều tạo nên những "phản ứng hóa học bùng nổ" màn ảnh.

Hứa Khải: Chuyện tình tổng tài và nàng Lọ Lem hiện đại

Trong bộ phim Ngã rẽ hạnh phúc đang phát sóng trên THVL, Dương Tử (vai Mạch Thừa Hoan) và Hứa Khải (vai Diêu Chí Minh) đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu trưởng thành đầy cuốn hút. Từ cặp "oan gia ngõ hẹp", sếp mới và nhân viên, với đầy hiểu lầm, họ dần trở thành những người đồng hành, cùng nhau vượt qua sóng gió.

Dương Tử gây bão màn ảnh khi kết đôi cùng Hứa Khải trong 'Ngã rẽ hạnh phúc'.

Sức hút của bộ phim đến từ chính "phản ứng hóa học" ngọt ngào, tự nhiên của cặp đôi. Đặc biệt, hình tượng tổng tài Diêu Chí Minh do Hứa Khải thủ vai vừa đẹp trai, giàu có và luôn "bá đạo" bảo vệ nữ chính, đã trở thành "hiện tượng".

Vai diễn tổng tài Diêu Chí Minh do Hứa Khải thủ vai trở thành “hiện tượng” khi phim phát sóng.

Lý Hiện: "Bùng nổ" từ hiện đại tới cổ trang

Nhắc đến "người tình màn ảnh" tạo "bão" lớn nhất với Dương Tử, không thể bỏ qua Lý Hiện. Năm 2019, Cá mực hầm mật trở thành "hiện tượng mùa Hè". Câu chuyện tình ngọt ngào giữa "cá mực nhỏ" Đồng Niên (Dương Tử) và Hàn Thương Ngôn (Lý Hiện) lạnh lùng đã "đốn tim" hàng triệu khán giả.

"Phản ứng hóa học" của cặp đôi Đồng - Ngôn thú vị đến mức đưa cả hai lên đỉnh cao danh tiếng, giúp phim phá vỡ hàng loạt kỷ lục về rating và lượt xem. Bốn năm sau, cặp đôi tái hợp trong Quốc sắc phương hoa.

Lần này, họ mang đến một mối tình trưởng thành, sâu sắc hơn trong bối cảnh cổ trang. Hóa thân thành Hà Duy Phương thông minh và Tưởng Trường Dương tài trí, cả hai một lần nữa chứng minh sự ăn ý "xuất thần", tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.

Đặng Luân: Mối tình "gây bão" châu Á

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Đặng Luân – người đã cùng Dương Tử tạo nên "cơn sốt" toàn châu Á, với Hương mật tựa khói sương. Mối tình đầy bi thương, "ngược luyến tàn tâm" giữa Cẩm Mịch (Dương Tử) và Hỏa thần Húc Phượng (Đặng Luân) đã lấy đi nước mắt của bao khán giả.

Sự ăn ý từ những phân cảnh ngọt ngào đến đau thương tột độ, đã tạo nên một cặp đôi khiến fan "mất ăn mất ngủ". Dù phim đã kết thúc, tình yêu của Bồ Đào - Phượng Hoàng vẫn được khán giả ủng hộ, đủ thấy sức hút "bùng nổ" của cặp đôi này.

Từ Hứa Khải, Lý Hiện đến Đặng Luân, mỗi "nam thần" khi đứng cạnh Dương Tử đều tạo nên những "cặp đôi hoàn hảo". Chính khả năng tạo "chemistry" bùng nổ với bất kỳ bạn diễn nào, đã khẳng định vị thế "nữ hoàng rating" và sức hút khó cưỡng của tiểu Hoa đán này.