Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM 2026 nói gì về cuộc đua vào trường công lập?

HHTO - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Điểm chuẩn thể hiện sự phân hóa rõ giữa các nhóm trường. Đáng chú ý, điểm chuẩn giữa các nguyện vọng năm nay có nhiều biến động, không còn tuân theo quy luật tăng dần như các năm trước.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 của các trường công lập.

Điểm chuẩn các trường công lập "top đầu": Cao nhất 24,75 điểm

Các trường THPT top đầu tại TP.HCM vẫn duy trì sức hút rất lớn, với mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 chủ yếu dao động từ 23,5 đến 24,75 điểm. Điều này đồng nghĩa, thí sinh phải đạt trung bình khoảng 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Dẫn đầu là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 24,75 điểm. Theo sau là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và trường Trung học Thực hành ĐHSP (24,5 điểm). Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, trường THPT Bùi Thị Xuân, trường THPT Trần Phú có cùng số điểm chuẩn ở nguyện vọng 1 là 24,25 điểm.

Khoảng cách điểm chuẩn giữa các trường trong nhóm này tương đối đồng đều. Ở nguyện vọng 3, một số trường ở nhóm này cũng ghi nhận mức điểm từ 25 đến 25,25 điểm, phản ánh mức độ cạnh tranh lớn ở những nguyện vọng sau.

Mặt bằng điểm chuẩn từ 16 đến dưới 23,5 điểm

Phần lớn các trường THPT công lập của TP.HCM có điểm chuẩn nguyện vọng 1 dao động trong khoảng từ 16 đến dưới 23,5 điểm. Cao nhất trong nhóm này là điểm chuẩn các trường THPT Tây Thạnh, Trường THPT Dĩ An, trường THPT Trịnh Hoài Đức (KV2) (23,25 điểm); Trường THPT Trần Khai Nguyên (23 điểm).

Bên cạnh đó, một số trường ghi nhận mức điểm chuẩn tương đối thấp, dao động từ 9 đến 15 điểm, có nghĩa là thí sinh chỉ cần khoảng trung bình 3 - 5 điểm mỗi môn để trúng tuyển.

Điểm chuẩn vào 10 các trường THPT công lập năm học 2026 - 2027

Điểm chuẩn biến động so với những năm trước

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là mức điểm chuẩn giữa các nguyện vọng không hoàn toàn theo quy luật tăng dần như những năm trước. Thông thường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 sẽ cao hơn nguyện vọng 1, còn nguyện vọng 3 tiếp tục tăng thêm do số lượng chỉ tiêu giảm. Tuy nhiên, năm 2026 ghi nhận nhiều trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 bằng nhau.

Cụ thể, trường THPT Gia Định cùng lấy 23,5 điểm ở cả hai nguyện vọng, tương tự là 2 trường THPT Marie Curie và THPT Trần Hưng Đạo cùng lấy 22,25 điểm, THPT Ngô Quyền cùng lấy 21,25 điểm. Điều này cho thấy, điểm chuẩn giữa các nguyện vọng phụ thuộc vào số lượng hồ sơ đăng ký, phổ điểm của thí sinh và tình hình tuyển đủ chỉ tiêu của từng trường.

Ở chiều ngược lại, một số trường vẫn ghi nhận mức điểm chuẩn chênh lệch khá lớn giữa các nguyện vọng. THPT Lê Quý Đôn có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 23,75 điểm nhưng tăng lên 24,75 điểm ở nguyện vọng 2, chênh lệch 1 điểm. Tương tự, THPT Trần Khai Nguyên tăng từ 23 lên 24 điểm giữa hai nguyện vọng đầu. Đây là nhóm trường có mức tăng điểm giữa các nguyện vọng cao nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Trong khi đó, một số trường lại có điểm chuẩn nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 giữ nguyên. Đơn cử, trường THPT Phan Đăng Lưu cùng lấy 17,75 điểm ở hai nguyện vọng này. Diễn biến trên cho thấy mức biến động điểm chuẩn không đồng đều giữa các trường và chịu ảnh hưởng bởi số lượng thí sinh đăng ký ở từng nguyện vọng.

Nhìn chung, điểm chuẩn vào 10 tại TP.HCM năm 2026 phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các các cụm trường. Đồng thời, kết quả này cũng cho thấy khoảng cách điểm giữa các nguyện vọng không còn tuân theo một xu hướng thống nhất như những năm trước.