Đánh giá năng lực nhà thầu Việt Nam: Khách quan, minh bạch, công khai tuyệt đối

report Câu hỏi "nóng" về chương trình đánh giá năng lực nhà thầu

* Nhà báo Việt Hà - Báo Nhân Dân điện tử - đặt 3 câu hỏi:

1/ Vì sao Ban tổ chức lại lựa chọn đúng thời điểm này để triển khai chương trình đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu xây dựng? Đây có phải là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức hay không? Nếu là lần đầu thì trong thời gian tới chương trình có được duy trì, tổ chức định kỳ hay không?

Nhà báo Việt Hà - Báo Nhân Dân điện tử.

2/ Ban tổ chức đã xây dựng một khung đánh giá năng lực và triển khai thí điểm. Vậy thời gian thí điểm sẽ được thực hiện như thế nào? Trong trường hợp sau khi công bố kết quả, phát hiện có những trường hợp được vinh danh nhưng chưa thực sự phù hợp hoặc chưa xứng đáng, Ban tổ chức sẽ có giải pháp xử lý ra sao để bảo đảm việc đánh giá và vinh danh được công bằng, khách quan, minh bạch và chính xác?

3/ Trong bối cảnh hiện nay khi ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, Hiệp hội VACC sẽ có những hoạt động gì để hỗ trợ các doanh nghiệp, giúp các nhà thầu nâng cao năng lực, đồng hành thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành?

* Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội VACC, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá - trả lời:

Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam đã ấp ủ việc đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu từ rất lâu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, xét cả về nguồn lực và bối cảnh phát triển của ngành xây dựng, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm chín muồi để triển khai.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội VACC, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá.

Nếu như cách đây khoảng hai năm, các nhà thầu còn phải đi tìm việc thì hiện nay nhiều doanh nghiệp làm không hết việc. Hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang được triển khai với quy mô đầu tư rất lớn, các doanh nghiệp xây dựng đều đang nỗ lực hết sức. Trong bối cảnh đó, việc đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu có ý nghĩa động viên rất lớn.

Đây không phải là hoạt động chỉ tổ chức một lần. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện định kỳ 2 năm/lần để cập nhật sự thay đổi của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp phát triển sẽ tiếp tục được ghi nhận, còn những doanh nghiệp đi xuống có thể sẽ không còn nằm trong danh sách ở kỳ tiếp theo. Kế hoạch là cuối năm 2026 sẽ tổ chức lần đầu và năm 2028 sẽ triển khai đợt thứ hai, đồng thời rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn.

Khó khăn lớn nhất là xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá khách quan và minh bạch. Hội đồng đánh giá đã họp nhiều lần, mời các chuyên gia đầu ngành tham gia góp ý để hoàn thiện khung đánh giá. Chỉ riêng khái niệm "năng lực, kinh nghiệm" cũng đã được thảo luận rất kỹ. Chúng tôi thống nhất rằng năng lực không chỉ dựa trên doanh thu mà phải phản ánh kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự, bởi doanh thu cao chưa chắc doanh nghiệp trực tiếp thi công.

Một thách thức khác là số lượng doanh nghiệp xây dựng trên cả nước rất lớn, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, giai đoạn đầu chúng tôi lựa chọn 3 nhóm lĩnh vực để đánh giá nhằm bảo đảm phù hợp và khả thi.

Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của báo giới.

Để bảo đảm tính khách quan, doanh nghiệp sẽ tự kê khai trên nền tảng số theo khung tiêu chí đã công bố, sau đó đơn vị tư vấn và Hội đồng đánh giá sẽ kiểm tra, thẩm định lại toàn bộ thông tin. Nếu có phản ánh hoặc phát hiện doanh nghiệp kê khai không trung thực, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra. Trường hợp kết quả đánh giá không chính xác hoặc doanh nghiệp gian dối sẽ bị loại khỏi danh sách vinh danh.

Việc kê khai thiếu trung thực còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp, uy tín và tuân thủ pháp luật. Đây là nhóm tiêu chí đánh giá rất quan trọng, bao gồm việc thực hiện nghĩa vụ với người lao động, bảo hiểm xã hội, nhà thầu phụ, cũng như tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là cơ chế để các doanh nghiệp thận trọng và trung thực khi tham gia đánh giá.