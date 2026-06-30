Đánh giá năng lực nhà thầu Việt Nam: Khách quan, minh bạch, công khai tuyệt đối

* Nhà báo Vũ Thành Trung - Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV): Hồ sơ đối với các doanh nghiệp tham gia vinh danh. Giải pháp nào ngăn tình trạng chạy giải?
* Ông Lê Quang Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá:
Trước hết doanh nghiệp tham gia đánh giá phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở dữ liệu do các cơ quan chức năng và địa phương cung cấp.
Bộ hồ sơ đánh giá gồm 3 nhóm nội dung chính: Thứ nhất là hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý và năng lực của doanh nghiệp. Thứ hai là hồ sơ về tài chính, phản ánh tình hình hoạt động và khả năng thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp. Thứ ba là hồ sơ liên quan đến quản trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp pháp của các thông tin cung cấp.
Trong quá trình tiếp nhận, cơ quan đánh giá sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Trường hợp phát sinh khác biệt hoặc có ý kiến không thống nhất, sẽ có cơ chế xem xét, xử lý theo quy định nhằm bảo đảm tính khách quan.
Điều đáng chú ý là hoạt động đánh giá này không mang tính chất thanh tra hay kiểm tra. Đây là quá trình chấm điểm dựa trên các tiêu chí đã được công khai và áp dụng thống nhất. Việc đánh giá được thực hiện minh bạch, hướng tới phản ánh đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp.
Quan trọng nhất là kết quả đầu ra. Thông qua hệ thống xếp hạng, doanh nghiệp có thể được phân thành các nhóm như Top 100, Top 50, Top 200 hoặc các cấp độ tương đương. Kết quả này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được hưởng ưu đãi hay miễn giảm thủ tục hành chính nào, mà chủ yếu đóng vai trò như một chỉ báo về năng lực và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, tương tự các bảng xếp hạng đại học, ngân hàng hay các tổ chức khác hiện nay.
Cách tiếp cận này giúp cơ quan quản lý, đối tác và thị trường có thêm căn cứ để tham khảo khi đánh giá doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng có động lực nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường tính minh bạch và cải thiện hiệu quả hoạt động.
Nếu triển khai thống nhất và khách quan, hệ thống đánh giá sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch hơn. Những doanh nghiệp có năng lực thực chất sẽ được thị trường nhận diện rõ hơn, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo niềm tin đối với đối tác, nhà đầu tư.
* Nhà báo Việt Hà - Báo Nhân Dân điện tử - đặt 3 câu hỏi:
1/ Vì sao Ban tổ chức lại lựa chọn đúng thời điểm này để triển khai chương trình đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu xây dựng? Đây có phải là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức hay không? Nếu là lần đầu thì trong thời gian tới chương trình có được duy trì, tổ chức định kỳ hay không?
2/ Ban tổ chức đã xây dựng một khung đánh giá năng lực và triển khai thí điểm. Vậy thời gian thí điểm sẽ được thực hiện như thế nào? Trong trường hợp sau khi công bố kết quả, phát hiện có những trường hợp được vinh danh nhưng chưa thực sự phù hợp hoặc chưa xứng đáng, Ban tổ chức sẽ có giải pháp xử lý ra sao để bảo đảm việc đánh giá và vinh danh được công bằng, khách quan, minh bạch và chính xác?
3/ Trong bối cảnh hiện nay khi ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, Hiệp hội VACC sẽ có những hoạt động gì để hỗ trợ các doanh nghiệp, giúp các nhà thầu nâng cao năng lực, đồng hành thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành?
* Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội VACC, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá - trả lời:
Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam đã ấp ủ việc đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu từ rất lâu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, xét cả về nguồn lực và bối cảnh phát triển của ngành xây dựng, chúng tôi cho rằng đây là thời điểm chín muồi để triển khai.
Nếu như cách đây khoảng hai năm, các nhà thầu còn phải đi tìm việc thì hiện nay nhiều doanh nghiệp làm không hết việc. Hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang được triển khai với quy mô đầu tư rất lớn, các doanh nghiệp xây dựng đều đang nỗ lực hết sức. Trong bối cảnh đó, việc đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu có ý nghĩa động viên rất lớn.
Đây không phải là hoạt động chỉ tổ chức một lần. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện định kỳ 2 năm/lần để cập nhật sự thay đổi của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp phát triển sẽ tiếp tục được ghi nhận, còn những doanh nghiệp đi xuống có thể sẽ không còn nằm trong danh sách ở kỳ tiếp theo. Kế hoạch là cuối năm 2026 sẽ tổ chức lần đầu và năm 2028 sẽ triển khai đợt thứ hai, đồng thời rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn.
Khó khăn lớn nhất là xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá khách quan và minh bạch. Hội đồng đánh giá đã họp nhiều lần, mời các chuyên gia đầu ngành tham gia góp ý để hoàn thiện khung đánh giá. Chỉ riêng khái niệm "năng lực, kinh nghiệm" cũng đã được thảo luận rất kỹ. Chúng tôi thống nhất rằng năng lực không chỉ dựa trên doanh thu mà phải phản ánh kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự, bởi doanh thu cao chưa chắc doanh nghiệp trực tiếp thi công.
Một thách thức khác là số lượng doanh nghiệp xây dựng trên cả nước rất lớn, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, giai đoạn đầu chúng tôi lựa chọn 3 nhóm lĩnh vực để đánh giá nhằm bảo đảm phù hợp và khả thi.
Để bảo đảm tính khách quan, doanh nghiệp sẽ tự kê khai trên nền tảng số theo khung tiêu chí đã công bố, sau đó đơn vị tư vấn và Hội đồng đánh giá sẽ kiểm tra, thẩm định lại toàn bộ thông tin. Nếu có phản ánh hoặc phát hiện doanh nghiệp kê khai không trung thực, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra. Trường hợp kết quả đánh giá không chính xác hoặc doanh nghiệp gian dối sẽ bị loại khỏi danh sách vinh danh.
Việc kê khai thiếu trung thực còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp, uy tín và tuân thủ pháp luật. Đây là nhóm tiêu chí đánh giá rất quan trọng, bao gồm việc thực hiện nghĩa vụ với người lao động, bảo hiểm xã hội, nhà thầu phụ, cũng như tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là cơ chế để các doanh nghiệp thận trọng và trung thực khi tham gia đánh giá.
Ông Đàm Đức Biên - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng:
Trong bối cảnh Nhà nước đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, ngành xây dựng giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp xây dựng đã phát triển mạnh về quy mô, năng lực tài chính, nhân lực và công nghệ, góp phần tạo nên nhiều công trình trọng điểm trên cả nước.
Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật và được đánh giá khoa học về năng lực doanh nghiệp. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hỗ trợ chủ đầu tư trong lựa chọn nhà thầu.
Bộ Xây dựng hoan nghênh và ủng hộ Hiệp hội VACC thí điểm chương trình đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu lớn ở một số lĩnh vực trọng điểm.
Bộ Xây dựng đề nghị hệ thống tiêu chí đánh giá phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, minh bạch và có thể kiểm chứng, phản ánh toàn diện năng lực doanh nghiệp từ tài chính, nhân lực, kinh nghiệm, công nghệ đến hiệu quả hoạt động và uy tín trên thị trường.
Thời gian tới, chương trình cần tiếp tục hoàn thiện, mở rộng phạm vi đánh giá, góp phần chuẩn hóa năng lực doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam.
* Ông Dương Văn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội VACC:
Hiệp hội đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-VACC ngày 7/5/2026 về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.
Hội đồng gồm 11 thành viên:
Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch VACC - làm Chủ tịch Hội đồng.
Ông Lê Quang Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
Ông Dương Văn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VACC - làm Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng.
Đại diện Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính - Ủy viên Hội đồng.
Ông Võ Hoàng Anh - Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Ủy viên Hội đồng.
Đại diện Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Ủy viên Hội đồng.
Ông Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam - Ủy viên Hội đồng.
Ông Nguyễn Trọng Cơ - nguyên lãnh đạo Học viện Tài chính - Ủy viên Hội đồng.
Ông Đinh Đăng Quang - Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng - Ủy viên Hội đồng.
Ông Nguyễn Đình Thắng - Trưởng phòng Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng - Ủy viên Hội đồng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam - Ủy viên Hội đồng.
Theo quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ giúp Hiệp hội tổng hợp, đánh giá năng lực doanh nghiệp xây dựng trên cơ sở dữ liệu của các tổ chức tư vấn xếp hạng, góp phần xây dựng hệ thống đánh giá năng lực doanh nghiệp xây dựng minh bạch, khách quan và phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngành xây dựng Việt Nam.
* Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá năng lực nhà thầu xây dựng Việt Nam:
Chúng tôi cam kết đánh giá năng lực các nhà thầu công tâm, minh bạch, khách quan và công khai tuyệt đối. Hội đồng cũng cam kết đến cuối năm 2026 sẽ công bố danh sách đánh giá năng lực các nhà thầu, tôn vinh các nhà thầu hàng đầu Việt Nam.
Ông Trần Nam Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin Xây dựng Việt Nam:
Thời gian qua, Hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam và Hội đồng Đánh giá năng lực các nhà thầu xây dựng Việt Nam đã xây dựng kỹ thuật, phương pháp, khung và tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu. Hôm nay, tôi xin giới thiệu khái quát về hệ thống này với 5 nội dung, gồm: Mục đích và phạm vi áp dụng; khung đánh giá; các tiêu chí và ngưỡng điểm; công tác thu thập, thẩm định dữ liệu; nền tảng số phục vụ đánh giá.
Nếu được triển khai thường xuyên, hệ thống nền tảng số cùng cơ sở dữ liệu sẽ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho Hội đồng Đánh giá, các nhà thầu, chủ đầu tư, cơ quan quản lý và cả các nhà nghiên cứu.
Hệ thống hướng đến 5 mục tiêu chính:
Thứ nhất, tạo ra một thước đo đánh giá năng lực nhà thầu.
Thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu làm công cụ tham chiếu cho chủ đầu tư và cơ quan quản lý khi lựa chọn nhà thầu.
Thứ ba, tạo động lực để doanh nghiệp nhìn thấy vị trí của mình trên thị trường và tiếp tục nâng cao năng lực.
Thứ tư, số hóa và tự động hóa công tác đánh giá nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch, dễ kiểm chứng.
Cuối cùng, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu chung của ngành xây dựng.
Đối tượng đánh giá là các doanh nghiệp thi công xây dựng Việt Nam, cả trong và ngoài Hiệp hội, trên cơ sở tự nguyện. Trước mắt, Hội đồng lựa chọn đánh giá ở 3 lĩnh vực là dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và hạ tầng. Doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều lĩnh vực và được đánh giá độc lập.
Trong quá trình xây dựng hệ thống, chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Hoa Kỳ. Mỗi quốc gia có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều liên tục cập nhật, hoàn thiện hệ thống. Chúng tôi kỳ vọng hệ thống của Việt Nam cũng sẽ được nâng cấp thường xuyên để phù hợp với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.
Trên nền tảng số, toàn bộ chỉ số đánh giá sẽ được mã hóa để tự động chấm điểm, hạn chế tối đa yếu tố chủ quan. Dữ liệu được lưu trữ để Hội đồng có căn cứ định lượng khi điều chỉnh ngưỡng điểm và công bố kết quả minh bạch, phục vụ tra cứu, nghiên cứu chính sách cũng như hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu.
Khung đánh giá gồm 3 lớp: Điều kiện sơ loại bắt buộc; tính điểm năng lực theo các nhóm tiêu chí và trọng số; cùng điểm sàn tối thiểu nhằm bảo đảm doanh nghiệp không bị mất cân đối năng lực giữa các nhóm tiêu chí. Trong đó, nhóm tiêu chí về chuyên môn, tài chính, quản trị, uy tín và tuân thủ đều có thang điểm, trọng số và ngưỡng đánh giá riêng theo từng lĩnh vực.
Quy trình đánh giá gồm 5 bước, từ doanh nghiệp đăng ký, cung cấp dữ liệu, đơn vị tư vấn thẩm tra, Hội đồng xem xét và bỏ phiếu đến công bố kết quả. Kết quả đánh giá được thực hiện trên cơ sở dữ liệu, phương pháp rõ ràng và minh bạch.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá năng lực nhà thầu xây dựng Việt Nam:
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, ngành xây dựng đóng vai trò là một động lực cốt lõi. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng nhưng mang tính "tự phát" của hàng chục nghìn doanh nghiệp đòi hỏi một hệ thống quy chuẩn đánh giá chuyên nghiệp. Nhằm giải quyết bài toán này, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cùng Báo Tiền Phong chính thức công bố chương trình đánh giá và xếp hạng năng lực nhà thầu.
Ngành xây dựng hiện đóng góp từ 8-9% vào GDP cả nước. Đặc biệt trong năm 2026, Nhà nước quyết định đầu tư nguồn vốn khổng lồ lên tới 1 triệu tỷ đồng vào các công trình đầu tư công, với phần lớn tập trung vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Dù sở hữu lực lượng hùng hậu với ước tính hơn 10.000 doanh nghiệp quy mô đa dạng từ trung ương đến địa phương, ngành xây dựng lại đang phát triển một cách tự phát theo yêu cầu thị trường. Ngành hiện vẫn thiếu vắng một hệ thống quy chuẩn đánh giá và xếp hạng năng lực bài bản để phân cấp rõ ràng như cách tổ chức của một giải bóng đá chuyên nghiệp.
Nhằm hướng tới sự chuyên nghiệp học tập từ các nền kinh tế phát triển (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc), VACC được Bộ Xây dựng ủng hộ triển khai hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu.
Chương trình lần này mang tính chất thí điểm, tập trung tôn vinh các doanh nghiệp lớn hàng đầu thuộc 3 lĩnh vực then chốt: Xây dựng dân dụng; Xây dựng công trình giao thông; Cơ khí và cơ điện. Ba chuyên ngành này được đánh giá là cơ bản phản ánh đầy đủ bộ mặt của các doanh nghiệp lớn trong ngành.
Điểm nhấn khác biệt của chương trình là tính khách quan, công bằng và công khai tuyệt đối. Thay vì những phương pháp thủ công, VACC ứng dụng hệ thống công nghệ AI, số hóa để xây dựng một khung đánh giá minh bạch.
Quy trình này kết hợp giữa việc doanh nghiệp tự đánh giá dựa trên khung tiêu chí chung, sau đó Hội đồng đánh giá gồm các chuyên gia uy tín hàng đầu sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định và bỏ phiếu công tâm. Đặc biệt, chương trình mở rộng cửa chào đón cả những doanh nghiệp không phải là hội viên của VACC cùng tham gia đăng ký.
Mục tiêu cốt lõi của chương trình không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, mà hướng tới việc lập ra một cơ sở hệ thống dữ liệu quốc gia chính quy. Đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích và đáng tin cậy cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các chủ đầu tư, giúp họ có cái nhìn chuẩn xác nhất về năng lực của các nhà thầu tại Việt Nam.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức:
Là cơ quan báo chí có hơn 70 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Báo Tiền Phong luôn xác định sứ mệnh không chỉ phản ánh đời sống kinh tế - xã hội mà còn chủ động khởi xướng, đồng hành và lan tỏa những chương trình có ý nghĩa đối với cộng đồng và sự phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm.
Trong nhiều năm qua, Báo Tiền Phong đã tổ chức thành công nhiều sự kiện có sức lan tỏa lớn như Hoa hậu Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, Tiền Phong Golf Championship, cùng nhiều diễn đàn, hội thảo quy mô quốc gia về kinh tế, đầu tư, phát triển bền vững...
Mỗi chương trình đều hướng đến một mục tiêu chung là tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là lý do Báo Tiền Phong quyết định đồng hành cùng Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam triển khai Chương trình "Đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026".
Chúng tôi nhận thấy đây không đơn thuần là một hoạt động tôn vinh doanh nghiệp, mà là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư phát triển hạ tầng, thực hiện nhiều dự án trọng điểm quốc gia và đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Thông qua một bộ tiêu chí khoa học, minh bạch và khách quan, chương trình sẽ góp phần ghi nhận những nhà thầu có năng lực thực sự, tạo động lực để doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng quản trị, năng lực thi công, uy tín và trách nhiệm xã hội. Đây cũng sẽ là một kênh tham khảo hữu ích đối với các chủ đầu tư, cơ quan quản lý và thị trường trong việc lựa chọn các nhà thầu có năng lực, góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng.
Với vai trò là cơ quan báo chí đồng tổ chức, Báo Tiền Phong cam kết sẽ đồng hành cùng chương trình bằng trách nhiệm truyền thông, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, những điển hình tiêu biểu và những kinh nghiệm tốt của cộng đồng doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.
Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững, việc xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu khách quan, minh bạch đang trở thành nhu cầu cấp thiết.
Nhằm góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng, Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) phối hợp cùng Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Chương trình "Đánh giá năng lực và Vinh danh Nhà thầu Xây dựng Việt Nam 2026".
Theo ban tổ chức, chương trình được xây dựng với mục tiêu đánh giá toàn diện năng lực của các doanh nghiệp xây dựng trên nhiều phương diện như năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công, chất lượng công trình, năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, an toàn lao động, trách nhiệm xã hội và các tiêu chí phát triển bền vững.
Thông qua hoạt động đánh giá và vinh danh, chương trình không chỉ ghi nhận những doanh nghiệp có thành tích nổi bật mà còn góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu tham chiếu về năng lực nhà thầu, hỗ trợ chủ đầu tư, cơ quan quản lý và các đối tác trong việc lựa chọn đơn vị thi công phù hợp, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.
Tại buổi họp báo, ban tổ chức sẽ công bố mục tiêu, ý nghĩa, đối tượng tham gia chương trình; giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá, phương pháp chấm điểm, quy trình xét chọn và kế hoạch triển khai trong năm 2026. Hội đồng Đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026 sẽ chính thức ra mắt.
Việc tổ chức chương trình đánh giá và vinh danh nhà thầu không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có năng lực, uy tín mà còn hướng tới xây dựng chuẩn mực mới cho thị trường xây dựng Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực quản trị và hội nhập quốc tế.
Chương trình "Đánh giá năng lực và vinh danh nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026" được kỳ vọng sẽ trở thành một hoạt động thường niên có uy tín của ngành xây dựng, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững của thị trường xây dựng trong giai đoạn tới.
* Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước
1. Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
2. Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng
3. Ông Đàm Đức Biên - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng;
4. Ông Đỗ Công Tuân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
* Về phía ban tổ chức:
1. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong
2. Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá năng lực Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
3. Ông Dương Văn Cận - Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Đánh giá năng lực Nhà thầu Xây dựng Việt Nam.
4. Ông Lê Quang Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá năng lực Nhà thầu Xây dựng Việt Nam.
5. Các thành viên Hội đồng Đánh giá năng lực Nhà thầu Xây dựng Việt Nam
* Đại diện các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu:
Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex); Tổng Công ty 319; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai; Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings; Tổng Công ty CP Công trình Viettel; Công ty CP Xây dựng Vijako Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC; Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC; Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương;
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama); Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung; Công ty CP Kỹ thuật Công trình Việt Nam; Công ty CP Hawee Cơ điện; Công ty CP Kỹ thuật Sigma; Công ty CP Cơ điện lạnh REE; Công ty CP Newtecons; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons; Công ty CP Xây dựng Coteccons; Công ty CP Xây dựng Central; Công ty CP Liên...