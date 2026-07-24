Dân 'tố' bị gây khó khi cấp sổ đỏ: Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo 'nóng'

TPO - Sau phản ánh của người dân về việc phải bổ sung nhiều giấy tờ ngoài quy định khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bức xúc phản ánh việc cơ quan chức năng nơi ông sinh sống yêu cầu bổ sung nhiều loại giấy tờ ngoài quy định khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người xuất hiện trong đoạn video hiện đang sinh sống tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Hình ảnh người đàn ông chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận (ảnh chụp màn hình).

Theo nguồn tin của Báo Tiền Phong, ngày 24/7, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại phường La Gi.



Cụ thể, theo thông tin phản ánh, trong quá trình thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ, có trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu người dân cung cấp thêm giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy xác nhận độc thân của cha, mẹ.

Đơn cử, một hộ dân đề nghị cấp sổ đỏ có bố là ông Hoàng Bá Lực (sinh năm 1921, đã mất) và mẹ hơn 80 tuổi thuộc diện gia đình có công với cách mạng, nhưng vẫn gặp khó khăn do phải bổ sung các loại giấy tờ trên.

Trước phản ánh này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND phường La Gi cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh và hướng dẫn giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Mẹ của người đàn ông hiện đã 80 tuổi (ảnh chụp màn hình).

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định hoặc có hành vi gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục đất đai, phải xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền và báo cáo kết quả trước ngày 31/7.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND phường La Gi kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu (nếu có), giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho người dân theo quy định, đồng thời đặc biệt quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Đặng Thị Hồng Lâm - Chủ tịch UBND phường La Gi, cho hay: Đơn vị đã nhận được thông tin và văn bản chỉ đạo từ UBND tỉnh về sự việc trên. Hiện địa phương đang chỉ đạo kiểm tra và xác minh lại.

"Qua theo dõi đoạn video, nội dung phản ánh còn khá chung chung nên địa phương đang rà soát, xác minh xem người này đã làm việc với bộ phận nào của phường hay không, hay sự việc phát sinh tại đơn vị khác như văn phòng công chứng tư", bà Lâm cho biết.