Đại học Quốc gia Hà Nội công bố bảng quy đổi HSA và điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Việc các trường đồng thời sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế hay các phương thức riêng luôn đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để quy đổi giữa các thang điểm khác nhau một cách hợp lý? Nếu chỉ quy đổi theo tỷ lệ điểm số đơn thuần, rất khó phản ánh đúng năng lực của thí sinh bởi mỗi kỳ thi có mục tiêu đánh giá, cấu trúc đề, độ khó và phổ điểm hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, việc ĐH Quốc gia Hà Nội lựa chọn phương pháp quy đổi theo phân vị (percentile) được xem là điểm đáng chú ý nhất trong bảng quy đổi vừa công bố.

Quy đổi theo phân vị giúp hạn chế sự khập khiễng giữa các kỳ thi

Khác với cách quy đổi dựa trên điểm tuyệt đối, phương pháp phân vị đối sánh những thí sinh có cùng thứ hạng trong từng kỳ thi. Nói cách khác, một thí sinh nằm trong nhóm 5% có điểm cao nhất của kỳ thi HSA sẽ được quy đổi tương ứng với nhóm 5% có điểm cao nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì quy đổi theo một công thức cộng trừ hay nhân chia cố định.

Đây là phương pháp được nhiều hệ thống khảo thí trên thế giới áp dụng bởi có khả năng giảm ảnh hưởng của sự khác biệt về độ khó giữa các kỳ thi, đồng thời phản ánh tốt hơn vị trí của từng thí sinh trong tổng thể.

ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết bảng quy đổi được xây dựng trên cơ sở phân tích dữ liệu của cả kỳ thi HSA và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng đối với các tổ hợp A00, B00, C00 và D01.

Không phải "bảng quy đổi chung" cho toàn bộ hệ thống

Một điểm thí sinh cần lưu ý là bảng phân vị do ĐH Quốc gia Hà Nội công bố không đồng nghĩa tất cả các trường đại học sẽ sử dụng đúng bảng quy đổi này. Đây là cơ sở tham khảo để các trường xây dựng phương án quy đổi phù hợp với đề án tuyển sinh của mình, bảo đảm tính khoa học, khách quan và phù hợp với đặc thù từng cơ sở đào tạo.

Điều này cũng đồng nghĩa, cùng một mức điểm HSA, thí sinh có thể thấy sự chênh lệch nhất định trong cách quy đổi giữa các trường nếu từng đơn vị sử dụng dữ liệu hoặc phương pháp riêng.

Thí sinh thi HSA năm 2026. (Ảnh: Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội-HSA)

Góp phần tăng tính minh bạch trong tuyển sinh

Việc công khai bảng quy đổi được đánh giá là bước đi tích cực trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công bố rõ nguyên tắc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển.

Thay vì chỉ đưa ra kết quả quy đổi cuối cùng, việc công bố cả cơ sở dữ liệu và nguyên tắc xây dựng giúp thí sinh có thêm căn cứ để hiểu vì sao cùng một mức điểm HSA lại tương ứng với một mức điểm thi tốt nghiệp THPT nhất định.

Điều này cũng góp phần hạn chế những băn khoăn về sự chênh lệch giữa các phương thức xét tuyển, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác tuyển sinh đại học.