Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở Tây Ninh

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 20/11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức các hội nghị triển khai công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo TTXVN, tại hội nghị, Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, trao quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Trần Văn Cư

Đại tá Trần Văn Cư sinh năm 1974, quê quán xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị; có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, Cử nhân Quân sự. Ông trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), từ cán bộ trung đội, đại đội, trợ lý, Trưởng ban Quân báo-Trinh sát đến Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành, thị xã Phú Mỹ.

Sau đó, ông lần lượt giữ chức Phó Tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Từ tháng 6/2025 đến tháng 7/2026, ông là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8/2026, Đại tá Trần Văn Cư được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị xem xét, cho ý kiến về việc đổi tên Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh thành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 70 đồng chí. Hiện nay, Ban Chấp hành có 67 đồng chí, còn khuyết 3 vị trí. Đợt này, Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện quy trình giới thiệu 1 nhân sự bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định.