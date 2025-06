Công an Cần Thơ mới công bố quyết định sắp xếp tổ chức, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Chiều 29/6, Công an TP. Cần Thơ tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP. Cần Thơ (mới) về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với Công an tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi lễ, Công an TP. Cần Thơ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với các Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ (mới) sau khi hợp nhất với Hậu Giang, Sóc Trăng; quyết định thành lập Công an cấp xã; quyết định của Giám đốc Công an TP. Cần Thơ mới về tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ,Công an cấp xã và công tác cán bộ.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ (mới) đã trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Giám đốc gồm: Đại tá Bùi Đức An, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Đại tá Vũ Thành Thức, Đại tá Lê Đức Bảy, Đại tá Trần Hoàng Độ và Trung tá Đinh Tùng An.

Riêng Đại tá Hà Bảo Huy - Phó Giám đốc Công an Thành phố đang biệt phái, giữ chức Phó Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.

Theo quyết định, từ ngày 1/7/2025, Công an TP. Cần Thơ (mới) có 29 đơn vị cấp phòng, 103 Công an cấp xã (gồm 31 Công an phường và 72 Công an xã) cùng 2 đồn Công an khu công nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa nhấn mạnh, việc công bố các quyết định hôm nay là bước khởi đầu quan trọng trong tổ chức lại lực lượng theo mô hình mới.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa yêu cầu, toàn lực lượng nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày 1/7; hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài sản, phương tiện giữa các đơn vị cũ và mới an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót, thất lạc hoặc lộ lọt bí mật Nhà nước; đồng thời sắp xếp cán bộ hợp lý, ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ.