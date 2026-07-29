Chuyên Mỹ quyết tâm chuyển đổi số toàn diện hướng đến người dân

Chiều 29/7/2026, xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội tổ chức chương trình khởi động “Chuyên Mỹ 1 chạm - 100 ngày chuyển đổi số”, đánh dấu bước triển khai cụ thể trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Chương trình được triển khai dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chuyên Mỹ; với sự tư vấn, đồng hành của Công ty Cổ phần Truyền thông TAMI Media.

Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu, trao đổi và phối hợp nhằm lựa chọn những nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu quản lý và định hướng phát triển của địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và đại diện các đoàn thể xã Chuyên Mỹ tại lễ phát động.

Điểm nhấn của chương trình là việc giới thiệu nền tảng Chuyên Mỹ SMART - hệ sinh thái số dùng chung, kết nối chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các hộ sản xuất làng nghề và du khách.

Nền tảng được định hướng triển khai trên máy tính và thiết bị di động, tích hợp các nội dung về thông tin địa phương, quản lý công việc, phản ánh kiến nghị, bản đồ số, sản phẩm làng nghề, các điểm di tích, du lịch và các tiện ích cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương cũng được tổ chức trên Fanpage “Xã Chuyên Mỹ - Hà Nội”. Qua đó, chương trình góp phần hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận môi trường số, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu làng nghề.

Chương trình “100 ngày chuyển đổi số” được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, từng bước hình thành dữ liệu dùng chung và đưa các tiện ích số đến gần hơn với cán bộ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xã Chuyên Mỹ. Đảm bảo chương trình chuyển đổi số hướng đến sự thuận tiện và đặt lợi ích của doanh nghiệp và người dân lên trên hết.