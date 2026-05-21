Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CEO Nam vương Du lịch được bổ nhiệm chức vụ mới ở Hải Phòng

Trạch Dương

TPO - Đạo diễn Phạm Duy Khánh - Trưởng Ban tổ chức Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 - vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2029.

Tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng ngày 20/5, đạo diễn Phạm Duy Khánh được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2026-2029. Anh cũng nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhờ những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.

Chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ mới, Duy Khánh cho biết anh xem đây vừa niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với cộng đồng thanh niên và lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. “Tôi sẽ cố gắng kết nối thêm nhiều hoạt động dành cho thanh niên gắn với văn hóa, du lịch và các sân chơi tích cực cho giới trẻ”, anh nói.

2aoboqxi6atqvkeimeq4tawgs2uyopwfflsblpg4-1.jpg
2aoboqxi6beblylfd5d81tayec571k3yobi0mcxu.jpg
CEO cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam nhận bằng khen cùng chức vụ mới của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hải Phòng.

Nhiều năm qua, Phạm Duy Khánh hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đạo diễn chương trình và đào tạo người mẫu. Anh hiện là Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ Hải Phòng trực thuộc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm TP Hải Phòng.

Ngoài ra, anh còn là CEO đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đào tạo người mẫu và tổ chức các cuộc thi nhan sắc, nắm giữ quyền tổ chức một số cuộc thi sắc đẹp quốc tế và trong nước như Miss Earth, Miss & Mister Supranational, Miss Globe, Miss Tourism World...

Đầu năm 2025, tiếp nhận quyền điều hành và tổ chức Miss Earth Vietnam cùng Miss & Mister Supranational Vietnam. Phạm Duy Khánh đồng thời đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia của các cuộc thi này.

Gần đây, anh giữ vai trò trưởng ban tổ chức Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Cuộc thi hướng đến mục tiêu quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh địa phương thông qua các hoạt động đồng hành, trải nghiệm thực tế của thí sinh.

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại Cần Thơ. Top 50 thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động như trình diễn thời trang, quảng bá du lịch địa phương, giao lưu cộng đồng và các phần thi kỹ năng.

Đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tối 23/5 tại Cần Thơ, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, khách mời và đại diện các tổ chức văn hóa - giải trí.

Trạch Dương
#Lãnh đạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật #Hoạt động cộng đồng thanh niên #Quản lý cuộc thi sắc đẹp quốc tế #Phát triển du lịch và quảng bá văn hóa #Tổ chức sự kiện và đào tạo người mẫu

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe