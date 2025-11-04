Cậu Vàng trong game Tiệm Phở Của Anh Hai là chó gì, có "ngố" thật không?

HHTO - Trong tựa game đang viral “Tiệm phở của anh Hai” có một nhân vật rất được chú ý: Cậu Vàng (Mr. Gold). Đây là một chú chó có vẻ mặt rất “ngố”, dễ dàng bị bắt trộm, ai nhìn cũng thấy buồn cười. Đây là giống chó gì, và có thật là nó “lơ ngơ”, “ngốc nghếch” như vậy không?

Trong mấy ngày gần đây, đâu đâu cũng thấy nhắc đến tựa game Tiệm phở của anh Hai, đến cả những người không chơi game cũng biết. Game này vừa có yếu tố kinh dị, vừa có yếu tố hài hước (rất hài hước), lại có nhiều chi tiết quen thuộc với cuộc sống ở Việt Nam.

Game là sản phẩm của một sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST), nhưng không phải là đồ án tốt nghiệp như nhiều lời đồn thổi. Tác giả game chưa “tiết lộ thân phận” nhưng cho biết mình “chưa đủ điều kiện tốt nghiệp dù đã đủ tuổi” - nhiều người thừa nhận rằng đây là điều không hiếm đối với sinh viên HUST.

Ngoài rất nhiều chi tiết thú vị thì trong game có một nhân vật đặc biệt được chú ý, đó là chú chó Mr. Gold (cậu Vàng).

Mr. Gold trong game Tiệm phở của anh Hai. Ảnh: marisa0704.

Ban đầu, nhiều người nhìn hình trong game còn tưởng chú chó Mr. Gold chỉ được tạo hình nguệch ngoạc như vậy, vì trông nó khá lạ mắt với đầu hình bầu dục, mặt mũi có vẻ lơ ngơ, mà trong game thì lại dễ đi theo người lạ, dễ bị bắt trộm. Nhưng thật bất ngờ, cộng đồng mạng đã tìm ra được một chú chó trông rất giống Mr. Gold trong game, đó là chú chó tên Tam, được nuôi bởi một anh chủ quán ăn ở phường Đống Đa (Hà Nội).

Tác giả game thì nói rằng sự giống nhau giữa Mr. Gold và chú chó Tam chỉ là ngẫu nhiên, nhưng dù sao, giờ thì ai cũng biết Mr. Gold hóa ra là một giống chó có thật, là chó sục bò (Bull Terrier), chứ không phải chỉ là "chó hư cấu".



Chú chó Tam ở Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: B.N.

Giống chó này có đầu gọn và dài, kiểu như hình bầu dục/ hình quả trứng, lông ngắn, cơ bắp rắn chắc. Chó sục bò có ngoại hình nói chung và khuôn mặt nói riêng trông khá… hài hước, mắt nhỏ, chân ngắn. Cho nên, nếu không biết mà chỉ nhìn chúng thì sẽ thấy chúng có vẻ khá chậm chạp, ngây ngô, thật phù hợp để làm… nhân vật hoạt hình (Mr. Gold trong game cũng kiểu vậy).

Nhưng không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được, vì thực tế, chó sục bò khá thông minh. Tuy nhiên, chúng thường không có hứng thú với việc cố làm hài lòng chủ. Ngay cả khi đã hiểu một mệnh lệnh, chúng vẫn có thể không buồn nghe lời, theo trang Dogster. Vì vậy, nhiều người tưởng giống chó này “ngốc”, nhưng thực ra chúng chỉ giả vờ không hiểu để khỏi phải làm theo mệnh lệnh thôi.

Một chú chó sục bò. Ảnh: Shutterstock.

Các chuyên gia huấn luyện chó nói rằng chó sục bò rất giỏi thích nghi và thông minh theo kiểu riêng - chính là kiểu biết lựa chọn khi nào thích nghe lời, khi nào không (tự đưa ra quyết định).

Theo trang Hill’s Pet, chó sục bò có thể rất nghịch ngợm và trung thành, nhưng cần được huấn luyện kỹ. Còn trang I Heart Dogs thì viết, nhiều chú chó sục bò có thân hình vạm vỡ, mặt cau có nên dễ bị hiểu lầm, chứ thực ra chó sục bò là “những chú hề trong cơ thể đấu sĩ”.

Nhân vật cậu Vàng tuy không có vai trò gì nhiều trong cốt truyện nhưng lại được rất nhiều người chú ý. Ảnh: marisa0704.

Như vậy, dù Mr. Gold trong game có vẻ chậm chạp, ngây ngô, nhưng trong thực tế, giống chó sục bò lại khác hẳn - chúng chỉ tình cờ có ngoại hình ngộ nghĩnh, khôi hài mà thôi.