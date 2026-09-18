Thanh Hóa: Hình ảnh hơn 8.400 hộ dân ngập trong lũ

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài cộng với nước sông dâng cao làm ngập hơn 8.400 hộ dân tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền địa phương đã di dời gần 4.000 người ở vùng xung yếu, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân.