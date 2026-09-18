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Xã hội

Thanh Hóa:

Hình ảnh hơn 8.400 hộ dân ngập trong lũ

Phạm Trường

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài cộng với nước sông dâng cao làm ngập hơn 8.400 hộ dân tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền địa phương đã di dời gần 4.000 người ở vùng xung yếu, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân.

Video: Cảnh ngập lụt của hơn 8.000 hộ dân Thanh Hóa.
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Đến chiều 17/9, hơn 3.300 hộ dân tại xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa﻿) vẫn chịu cảnh ngập lụt do đợt mưa lớn kéo dài, cùng với mực nước sông Yên dâng cao.
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Theo chính quyền địa phương, trong số các hộ dân ảnh hưởng do mưa lũ có 50 hộ với 167 nhân khẩu bị cô lập, 461 hộ phải di dời tại chỗ. Nước lũ cũng gây ngập hàng trăm ha lúa, hoa màu và cây hàng năm.
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Người dân địa phương cho biết, nước lũ lên rất nhanh, nhưng trước đó cán bộ thôn, xã đã thông báo về nguy cơ ngập nặng nên mọi người chủ động kê cao, di chuyển đồ đạc. “Đã gần một ngày trôi qua, hiện nước không còn dâng và có dấu hiệu rút. Mong sao trời đừng mưa nữa để nước rút, người dân còn dọn dẹp, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Thu (79 tuổi, trú xã Nông Cống) cho hay.
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Ông Đỗ Minh Quân - Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết, hàng trăm hộ dân trên địa bàn bị ngập do nước sông dâng cao. Ngay khi có nguy cơ, xã đã kịp thời thông báo, cử các tổ công tác xuống cơ sở hỗ trợ người dân di dời người và tài sản.
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“Hiện xã vẫn đang tiếp tục chỉ đạo, theo dõi sát tình hình lũ lụt để kịp thời hỗ trợ, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân”, ông Quân cho hay. Trong ảnh, các tuyến đường ngập sâu, người dân phải dùng thuyền, xuồng để di chuyển.
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Tại xã Hà Trung, mưa lớn cùng với nước sông Lèn dâng cao cũng gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư. Trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao, người dân tại các khu vực thấp trũng đã chủ động di chuyển tài sản, đưa gia súc, gia cầm lên đê và những vị trí cao ráo để hạn chế thiệt hại.
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Gia súc được người dân đưa lên bờ đê tránh lũ.
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Bà Vũ Thị Thanh, Phó Trưởng thôn Hà Lâm cho biết, từ tối 16/9 khi nước bắt đầu lên nhanh, thôn đã triển khai di dời các hộ dân cần thiết, ưu tiên người già và những trường hợp ở khu vực có nguy cơ bị ngập sâu. Đến sáng 17/9, 41 hộ dân đã được di dời an toàn. Bên cạnh đó, các hộ dân nằm trong diện theo dõi đã chủ động kê kích tài sản, lúa gạo, gia súc, gia cầm được đưa lên vị trí cao để giảm thiệt hại có thể xảy ra.
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Các gia đình dựng khung sắt phủ bạt, dùng lưới vây trên bờ đê làm nơi trú ẩn của các loại gia cầm.
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“Nhà cửa đã kê cao đồ đạc nhưng chuồng trại bị ngập nên đàn lợn 60 con và hàng trăm con gà phải đưa lên đê an toàn”, ông Nguyễn Văn Mẹo cho hay.
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Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9 đến nay, với lượng mưa phổ biến 300-500mm đã gây ngập hơn 8.400 hộ dân tại hàng loạt địa phương. Trong đó, ngập nặng nhất là phường Hàm Rồng với 2.223 hộ, xã Nông Cống 1.524 hộ, xã Kim Tân 1.364 hộ, xã Thành Vinh 675 hộ...
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Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 41 địa phương trong vùng ảnh hưởng đã chủ động, khẩn trương triển khai lực lượng di dời hơn 1.000 hộ gia đình, với gần 3.900 nhân khẩu đến các khu vực sơ tán tập trung và nhà kiên cố an toàn.
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Trên các tuyến giao thông, đợt mưa lũ đã gây ra 50 điểm ngập lụt, gây tắc đường cùng hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như 15C, 16, 47, 217, 530B.
Phạm Trường
#ngập lụt #Thanh Hóa #mưa lớn #di dời #bão lũ #huyện #cứu hộ

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