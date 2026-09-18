Hình ảnh hơn 8.400 hộ dân ngập trong lũ

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài cộng với nước sông dâng cao làm ngập hơn 8.400 hộ dân tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền địa phương đã di dời gần 4.000 người ở vùng xung yếu, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân.
Người dân địa phương cho biết, nước lũ lên rất nhanh, nhưng trước đó cán bộ thôn, xã đã thông báo về nguy cơ ngập nặng nên mọi người chủ động kê cao, di chuyển đồ đạc. “Đã gần một ngày trôi qua, hiện nước không còn dâng và có dấu hiệu rút. Mong sao trời đừng mưa nữa để nước rút, người dân còn dọn dẹp, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Thu (79 tuổi, trú xã Nông Cống) cho hay.
“Hiện xã vẫn đang tiếp tục chỉ đạo, theo dõi sát tình hình lũ lụt để kịp thời hỗ trợ, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân”, ông Quân cho hay. Trong ảnh, các tuyến đường ngập sâu, người dân phải dùng thuyền, xuồng để di chuyển.