Cận cảnh vị trí đề xuất làm bãi xe cao tầng thay thế bãi xe gầm cầu bị đóng cửa

TPO - Để giải quyết tình trạng thiếu điểm đỗ xe tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nhất là khi bãi đỗ xe gầm cầu Chương Dương bị đóng cửa, một số nhà đầu tư vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho xây bãi xe cao tầng tại phố Trần Quang Khải.
Cho ý kiến về đề xuất trên, cả đại diện UBND phường Hoàn Kiếm và Cty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết đang cùng với các đơn vị tư vấn, đại diện nhà đầu tư đánh giá, nếu thấy khả thi, các đơn vị có liên quan sẽ tổ chức cuộc họp để có báo cáo chung gửi UBND thành phố và các sở ngành chuyên môn.