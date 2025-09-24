Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh vị trí đề xuất làm bãi xe cao tầng thay thế bãi xe gầm cầu bị đóng cửa

Nhóm Phóng viên

TPO - Để giải quyết tình trạng thiếu điểm đỗ xe tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nhất là khi bãi đỗ xe gầm cầu Chương Dương bị đóng cửa, một số nhà đầu tư vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho xây bãi xe cao tầng tại phố Trần Quang Khải.

VIDEO vị trí đề xuất làm bãi xe cao tầng trên đường Trần Quang Khải
tp-1.jpg
Vị trí được đề xuất xây bãi xe cao tầng là dải đất lưu không trên đường Trần Quang Khải, đoạn từ chân cầu Chương Dương đến vườn hoa Bác Cổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
tp-2.jpg
Vị trí này hiện đang là điểm trông ô tô, xe máy ngày đêm do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (Cty Khai thác điểm đỗ xe) quản lý, vận hành.
tp-3.jpg
Khi các điểm trông giữ xe ở gầm cầu Chương Dương bị đóng cửa từ đầu giữa tháng 9, nhiều ô tô xe máy đã được di chuyển về đây để tiếp tục gửi ở bãi đỗ xe của thành phố.
tp-4.jpg
Do số lượng xe đông, nên nhiều xe đã để ra cả lòng đường, vỉa hè.
tp-5.jpg
Khu vực để xe máy cũng chật kín phương tiện.
tp-6.jpg
Điểm đỗ xe Trần Quang Khải cũng là một trong những điểm đỗ xe đầu tiên ở TP Hà Nội thực hiện thu phí không dùng tiền mặt,
tp-7.jpg
Theo phương án, các nhà đầu tư đề xuất làm bãi đỗ xe cao từ 2 đến 5 tầng.
tp-8.jpg
Trong đó, tầng 1 là hệ thống trạm sạc xe điện, các dịch vụ phục vụ vận tải; từ tầng 2 là phục vụ chức năng đỗ xe.

Cho ý kiến về đề xuất trên, cả đại diện UBND phường Hoàn Kiếm và Cty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết đang cùng với các đơn vị tư vấn, đại diện nhà đầu tư đánh giá, nếu thấy khả thi, các đơn vị có liên quan sẽ tổ chức cuộc họp để có báo cáo chung gửi UBND thành phố và các sở ngành chuyên môn.

Nhóm Phóng viên
