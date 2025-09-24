Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hanoi Metro

Tại buổi công bố quyết định ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đường sắt đô thị là trụ cột của hệ thống giao thông công cộng, giúp giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao khả năng kết nối và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực đô thị.

Đường sắt đô thị còn là yếu tố then chốt để xây dựng đô thị hiện đại, thông minh và bền vững. Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, Hanoi Metro đã từng bước làm chủ công nghệ, vận hành ổn định 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội) với chiều dài khoảng 21,5km, vận chuyển trên 60.000 lượt hành khách/ngày. Việc đưa vào hoạt động của 2 tuyến này đã bước đầu thay đổi thói quen đi lại của người dân theo hướng văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn trao quyết định bổ nhiệm cho tân Tổng Giám đốc Công ty Hanoi Metro Lê Bằng An.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tin tưởng Tổng Giám đốc Hanoi Metro Lê Bằng An cùng tập thể lãnh đạo, người lao động Hanoi Metro tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ đường sắt đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại.

Ông Lê Bằng An, sinh ngày 13/9/1975. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Hanoi Metro, ông An là Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Phát biểu trong buổi công bố quyết định, ông Lê Bằng An cho biết, ông có gần 30 năm gắn bó với đường sắt quốc gia và sẽ tích cực đóng góp vào sự phát triển của Hanoi Metro nói riêng, lĩnh vực vận tải hành khách Thủ đô nói chung.