Buy2Sell Việt Nam hợp tác với KASIKORNBANK THÁI LAN (KBank)

K PLUS Vietnam - ứng dụng ngân hàng trực tuyến của KASIKORNBANK THÁI LAN (KBank) giúp người dùng Việt có thêm lựa chọn và dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng , an toàn mọi lúc mọi nơi, nay đã có mặt trên sàn thương mại điện tử (B2B) Buy2sell Việt Nam.

K PLUS Vietnam là một ứng dụng ngân hàng trực tuyến đa năng với nhiều tiện ích được phát triển đặc biệt cho thị trường Việt Nam. K PLUS cho phép người dùng mở và truy cập vào tài khoản ngân hàng tất cả bằng trực tuyến, thực hiện các giao dịch cần thiết như: chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tiết kiệm trực tuyến v.v. Ngoài ra, ứng dụng K PLUS Vietnam có rất nhiều chương trình khuyến mãi độc quyền và hoàn tiền khi mua sắm , giải trí và ăn uống... K PLUS có giao diện thân thiện, tính năng bảo mật và công nghệ mã hóa tiên tiến, ứng dụng K PLUS Vietnam đảm bảo giao dịch tài chính an toàn và bảo vệ dữ liệu tuyệt đối cho người dùng.

Sự hợp tác giữa Buy2Sell và KASIKORNBANK sẽ giúp khách hàng của Buy2Sell Việt Nam được tiếp cận và truy cập tất cả các tính năng của K PLUS , ứng dụng được tích hợp ứng dụng ngay trong nền tảng Buy2sell cũng như phổ biến rộng rãi đến khách hàng mua sắm trực tiếp. Dịch vụ ngân hàng số của K PLUS giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, cải thiện quản lý tài chính. K PLUS hiện đã có mặt tại các địa điểm bán lẻ hàng đầu của Buy2sell trên khắp Việt Nam như Lotte Mart, SC Vivo City, Vincom Mega Mall, v.v. và trên nền tảng B2B trực tuyến https://buy2sell.vn/. Người dùng có thể tìm thấy và tải ứng dụng và bắt đầu sử dụng ứng dụng K PLUS dễ dàng.

KASIKORNBANK Public Company Limited (KBank) là một trong bốn ngân hàng lớn nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs tại Thái Lan. Năm 2021, KBank gia nhập thị trường Việt Nam và khai trương KASIKORNBANK chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. KBank có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, triển khai dịch vụ ngân hàng số hoàn toàn bằng công nghệ số. Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, KBank đã đưa ra các giải pháp tài chính thuận tiện, linh hoạt và phù hợp với thị trường Việt Nam. Buy2Sell là Top sàn thương mại điện tử (B2B) với nguồn hàng nhập khẩu lớn nhất Việt Nam, tập trung vào các sản phẩm nhập khẩu cao cấp từ những thương hiệu nước ngoài. Buy2Sell cung cấp hàng hóa đa dạng thông qua nền tảng phân phối mạnh mẽ của mình như: mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống và đồ điện tử…tất cả được nhập khẩu trực tiếp từ hơn 60 quốc gia trên thế giới. Kể từ năm 2015, Buy2Sell đã phục vụ hàng triệu lượt mua sắm tại thị trường Việt Nam. Sự hợp tác giữa KASIKORNBANK (KBank) và Buy2Sell Việt Nam là cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) Việt Nam, hỗ trợ các giải pháp tài chính giúp các thương nhân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, và người tiêu dùng Việt có thêm sự lựa chọn dịch vụ ngân hàng số, K PLUS là một sự lựa chọn đã được nhiều khách hàng tin dùng. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng K PLUS tại Google Play hoặc App Store.