Xã hội

Google News

Huế:

Bộ Tổng Tham mưu tặng nhà sàn ‘2 trong 1’ cho người dân vùng cao

Ngọc Văn
TPO - Công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam hỗ trợ xây tặng được khánh thành tại xã A Lưới 3 (TP Huế) có chức năng “2 trong 1” vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đồng thời làm điểm trú ẩn an toàn khi mưa lũ xảy ra.

Ngày 8/10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa kết hợp tránh lũ tại thôn A Đên, xã A Lưới 3, TP Huế.

nha-san-2-trong-1-4.jpg
Công trình được thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống đặc trưng của đồng bào vùng cao A Lưới, TP Huế.

Công trình được thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống, diện tích xây dựng 160m2, tổng diện tích sàn 275m2, tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng do Bộ Tổng tham mưu hỗ trợ hoàn toàn và giao Công ty 789 Miền Trung (thuộc Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng) thi công.

nha-san-2-trong-1-5.jpg
Thực hiện nghi thức﻿ khánh thành.

Sau hơn 2 tháng triển khai, công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đồng thời hài hòa với bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao A Lưới.

img-08.jpg
Theo Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, công trình không chỉ phục vụ dân sinh mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết﻿ quân - dân keo sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ thôn A Đên không chỉ phục vụ dân sinh mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, niềm tin giữa Quân đội với Nhân dân.

img-06.jpg
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam﻿ trao tặng 100 suất quà cho người dân xã A Lưới 3, Huế.

Đây sẽ là địa điểm sinh hoạt văn hóa, hội họp, học tập của bà con, đồng thời là nơi tránh trú an toàn mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

img-04.jpg
Tặng quà cho địa phương.﻿

Cũng tại lễ khánh thành Nhà văn hóa, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam còn trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 3, cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác dành cho địa phương.

Ngọc Văn
