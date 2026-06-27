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Biển người đang đổ về Trường đua F1 (Mỹ Đình)

Nhóm PV

TPO - Sân khấu concert Thanh xuân đã sẵn sàng để đón 20.000 khán giả. Ban tổ chức cũng chuẩn bị những luồng livestream phục vụ khán giả cả nước.

report Fan Buitruonglinh đốt cháy không khí concert Thanh xuân

Hàng nghìn khán giả vỡ òa khi giọng hát của Buitruonglinh cất lên trong loạt bản hit hàng chục triệu view. Đám đông khán giả đã hát theo, tập dợt trước khi chính thức theo dõi tiết mục của Buitruonglinh ở concert Thanh xuân.

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report Fan nữ khoe sắc rạng rỡ
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Còn khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa là diễn ra concert, khán giả ở khu vực check-in vẫn đông nghịt.
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Khán giả nữ trẻ tuổi khoe sắc trong những bộ đồ theo phong cách tươi trẻ, gợi cảm. Ai cũng chuẩn bị cho mình diện mạo đẹp nhất cho đêm hội dành cho sức trẻ.
report buitruonglinh được săn đón
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Người hâm mộ của buitruonglinh tới từ sớm để có vị trí đẹp tiếp cận thần tượng.
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Nam ca sĩ sẽ trình diễn những ca khúc do anh sáng tác.
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Người hâm mộ CONGB gây chú ý bằng quạt, poster in hình thần tượng.
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Ban tổ chức phát lightstick và quạt cho khán giả.
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Những chiếc poster được gài sẵn ở các fanzone.
photo Fan Quang Hùng MasterD phủ kín fanzone
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Rất đông Muzik (cộng đồng fan Quang Hùng MasterD) check-in, xếp hàng từ sớm để gặp thần tượng ở concert Thanh xuân. Sức hút của Quang Hùng MasterD là một trong những yếu tố giúp concert do Báo Tiền Phong tổ chức "sốt vé".
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Khán giả nữ cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt của Báo Tiền Phong. Tất cả sẵn sàng góp mặt trong đại tiệc âm nhạc đa sắc màu, quy tụ 12 nghệ sĩ.
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Tính đến 17h30, đông khán giả có mặt ở Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là những vị trí đẹp nhất, thuận lợi nhất để gần nghệ sĩ, nhìn chính diện lên sân khấu. Các khán giả này phải xếp hàng vài tiếng trước concert để nắm sẵn vị trí. Ngay sau khi BTC mở cửa, họ chạy nhanh vào trong để chiếm chỗ.
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Những vị trí ngay sát hàng rào thường là các khán giả cuồng nhiệt nhất, hưởng ứng âm nhạc mạnh mẽ nhất. Concert Thanh xuân bày bữa tiệc âm nhạc với vocalist đẳng cấp, loạt tiếc mục của ca sĩ thống trị đường đua Vpop và set diễn DJ đặc biệt.
report Khán giả lấp đầy gần hết khu vé đứng
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Khán giả nữ mặc sexy, khoe tấm vé sát sân khấu concert Thanh xuân.
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Fanzone Thanh xuân 3 và 4 đã chật kín, khán giả tìm chỗ ngồi chờ tới giờ diễn.
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Fanzone Thanh xuân 2 cũng dần được lấp đầy.
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Biển người ở concert Thanh xuân tiếp sức cho gần 20 nghệ sĩ.
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Trên sân khấu, ê-kíp vẫn hăng say luyện tập trước giờ G.
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Cận cảnh khán giả chờ tới giờ khai mạc.
report Người hâm mộ của CONGB, Quang Hùng MasterD phủ kín sân
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Khoảng hai giờ trước khi concert bắt đầu, các khu vực khán giả dần chật kín.
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Người hâm mộ chọn trang phục gợi cảm xem concert Thanh xuân.
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Fan hâm mộ của CONGB chuẩn bị poster, phụ kiện cổ vũ thần tượng.
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Khán giả mang cả cờ Tổ quốc, diện trang phục cờ đỏ sao vàng tới Trường đua F1.
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Tinh thần yêu nước, lan tỏa năng lượng tuổi trẻ được truyền tải thông qua sự kiện.
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Khán giả đếm ngược tới khoảnh khắc khai mạc.
video VIDEO: Đông Hùng thổi sức nóng cho concert Thanh xuân

Hàng nghìn khán giả có mặt sớm ở concert Thanh xuân nhận "món quà đặc biệt" từ việc được nghe trước một số tiết mục của Đông Hùng.

Dù chỉ là buổi tổng duyệt, nam ca sĩ hát live trọn vẹn để kiểm tra chất lượng âm thanh, đồng thời "test" phong độ trước giờ bước lên sân khấu chính thức. Những ngày qua, cái tên Đông Hùng luôn được fan chú ý đặc biệt, xoay quanh thông tin về concert Thanh xuân.

report VIDEO: Dòng người liên tục đổ về Thanh xuân concert
report 6 fanzone đang được lấp kín
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Biển người đang đổ về concert Thanh xuân hòa giọng cùng gần 20 nghệ sĩ.
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Trước các fanzone, dòng người xếp hàng theo sự điều phối của các tình nguyện viên.
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Dòng người đang tiếp tục hướng về concert. Sự kiện bắt đầu lúc 20h, cổng đóng lúc 18h để ổn định tổ chức.
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Riêng khu vực check-in được bố trí 120 nhân sự quét vé, chia thành 10 làn kiểm soát, đảm bảo an toàn cho khán giả.
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Fan xếp hàng dài chờ gặp thần tượng.
report Hà Trúc Linh sẵn sàng 'cháy' cùng 20.000 khán giả
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Hoa hậu Việt Nam 2026 Hà Trúc Linh trong trang phục khoe vai gợi cảm, xuất hiện ở concert Thanh xuân.
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Hà Trúc Linh đồng hành cùng concert từ thời điểm họp báo, cho biết cô hâm mộ rất nhiều nghệ sĩ ở chương trình.
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Hà Trúc Linh khoe nhan sắc rạng rỡ, tiếp lửa cho nghệ sĩ và khán giả.
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Người hâm mộ lưu lại khoảnh khắc cùng Hà Trúc Linh.
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Sức nóng của concert Thanh xuân tăng lên khi hàng chục nghìn người đổ bộ.
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Hà Trúc Linh hòa giọng với 20.000 người ở concert.
report Biển người đang đổ về Trường đua F1 ngày càng đông
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Biển người đang đổ về concert Thanh xuân hòa giọng cùng gần 20 nghệ sĩ. Khu vực check-in chật cứng, nhân viên hoạt động với công suất tối đa.
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Dòng người hướng về concert Thanh xuân, chờ tới giờ được vào các fanzone.
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Theo ban tổ chức, hơn 300 nhân sự tham gia phục vụ sự kiện bao gồm lực lượng kỹ thuật, an ninh, điều phối và kiểm soát ra vào.
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Riêng khu vực check-in được bố trí 120 nhân sự quét vé, chia thành 10 làn kiểm soát cùng một làn riêng để xử lý các trường hợp phát sinh như sai thông tin, lỗi mã QR hoặc các tình huống cần hỗ trợ.
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Việc tăng cường nhân sự nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra, hạn chế tình trạng ùn tắc khi hàng chục nghìn khán giả cùng đến concert trong khung giờ cao điểm.
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Biển người đổ về cho thấy sức nóng của concert Thanh xuân.
report Trận địa pháo hoa trước giờ G
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Ngoài những tiết mục nghệ thuật mãn nhãn, khán giả đến với concert Thanh xuân được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Trước giờ G, 60 dàn pháo hoa tầm thấp được đưa đến đường đua F1 Mỹ Đình, lắp đặt vào vị trí để sẵn sàng phục vụ sự kiện.
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Ban tổ chức phối hợp cùng chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dàn "trận địa" pháo hoa.
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Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong trạng thái sẵn sàng đảm bảo màn bắn pháo hoa diễn ra thuận lợi và an toàn.
report VIDEO: Dòng người ồ ạt đổ về concert Thanh xuân
report Đông Hùng đội nắng 40 độ tổng duyệt concert
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Ca sĩ Đông Hùng đã có mặt ở sân khấu để tổng duyệt. Nam ca sĩ khoe giọng nội lực, thu hút sự chú ý của khán giả.
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Đông Hùng đội nắng tổng duyệt ở concert Thanh xuân.
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Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ trình diễn và câu chuyện lịch sử - xã hội, concert Thanh xuân được kỳ vọng mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị đẹp của tuổi trẻ Việt Nam qua các thế hệ.
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Ca sĩ Đông Hùng là mảnh ghép không thể thiếu của concert.
report Khán giả lấp kín khu vực checkin
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Hàng nghìn khán giả đội nắng xếp hàng trước khu vực của mình.
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Ô, áo nắng, quạt điện mini, khăn và mũ là những phụ kiện được người hâm mộ trang bị kỹ lưỡng để "đu idol" giữa thời tiết khắc nghiệt của mùa hè Hà Nội.
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Việc sắp được gặp thần tượng và thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng tại Concert Thanh xuân trở thành động lực cho những fan trẻ tuổi.
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Lối vào các zone được lấp kín bởi khán giả.
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Tình yêu âm nhạc giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, che chắn cho nhau dưới trời nắng.
video Hàng nghìn khán giả đội nắng, sẵn sàng chiếm vị trí đẹp xem concert Thanh xuân

Từ 13h, hàng trăm khán giả nhanh chóng di chuyển đến các khu vực đẹp nhất, xếp hàng "đặt chỗ" và sẵn sàng lao vào chiếm vị trí đẹp khi ban tổ chức mở cửa. Các bạn trẻ sẵn sàng "đội nắng" vì cơ hội đứng gần, có góc quan sát đẹp nhất cho các tiết mục bùng nổ.

report Đã có hàng nghìn nữ sinh xuất hiện tại Trường đua F1
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Concert Thanh xuân đón khán giả từ 13h. Trong quãng thời gian chờ đợi tới giờ diễn, khán giả trải nghiệm các gian hàng ẩm thực, chụp hình cùng photobooth của thần tượng. Hàng nghìn người đã có mặt từ sớm để chờ tới khoảnh khắc gặp idol.
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Nhiều fan nữ chăm chút trang phục, dành nhiều thời gian trang điểm để sẵn sàng tới concert.
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Cận nhan sắc khán giả dự concert Thanh xuân.
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Người hâm mộ khoe những tấm vé vào cửa. Màu vàng biểu tượng cho fanzone Thanh xuân 1 và 2.
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Hàng trăm nhân sự an ninh, kỹ thuật và vận hành được huy động để phục vụ concert Thanh xuân tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Khâu kiểm tra vé được hướng dẫn kỹ càng, đảm bảo quyền lợi cho khán giả.
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Hai bạn trẻ chọn trang phục đồng điệu với jeans và áo trắng.
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Khán giả nữ check-in với CONGB.
report Đội ngũ hậu cần sẵn sàng cho đêm diễn bùng nổ
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Khu vực y tế được ban tổ chức bố trí ở khu vực thuận tiện, đảm bảo hỗ trợ mọi vấn đề về sức khỏe của khán giả.
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Một trong những điều khiến ban tổ chức xúc động là tinh thần làm việc của ê-kíp thực hiện chương trình nhiều ngày qua.
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Với sự chuẩn bị chu đáo, sự tâm huyết và trách nhiệm của các nghệ sĩ, vũ đoàn, đội ngũ hậu cần, ban tổ chức tin tưởng sẽ có một đêm diễn bùng nổ.
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Hàng trăm nhân sự được huy động để phục vụ khán giả.
report Đội ngũ y tế trực chiến
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Đội ngũ nhân viên y tế từ Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc hỗ trợ ban tổ chức tại concert Thanh xuân.
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Các nhân viên y tế nhiệt tình hỗ trợ khán giả khi gặp vấn đề sức khỏe.
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Khán giả được hỗ trợ băng bó vết thương ở chân.
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Mọi công tác tổ chức đã hoàn tất, sẵn sàng đón 20.000 khán giả.
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Khu vực y tế được bố trí ngay sau dàn ghế khách mời.
report Fan của CONGB, Quang Hùng MasterD háo hức gặp thần tượng
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"Thủ tục" đầu tiên hoàn thành soát vé và vào khu vực concert là check-in.
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Ban tổ chức lắp đặt sẵn photobooth để khán giả có thể ghi lại khoảnh khắc đầu tiên tại Concert Thanh xuân.
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Người hâm mộ check-in trước poster của thần tượng. Nhóm bạn đến concert để được xem Quang Hùng MasterD biểu diễn.
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Fan CONGB không quản ngại nắng nóng đến sớm xếp hàng.
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Bất chấp nắng nóng, nhiều khán giả ngồi giữa sân để có được chỗ ưng ý.
report Khán giả chờ nửa ngày, 'nghe Thanh xuân là có mặt liền'

Phạm Vĩnh Khang (sinh năm 2007, Hưng Yên) có mặt tại Trường đua F1 từ 7h sáng 27/6 để chờ concert Thanh xuân.

Nam sinh cho biết ấn tượng với quy mô sân khấu, công tác dàn dựng và kỳ vọng chương trình sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ. "Chỉ nhìn sân khấu thôi đã thấy rất đáng chờ đợi", Khang nói.

Không ít khán giả đến sớm hơn. Một nhóm bạn trẻ từ nhiều tỉnh, thành có mặt từ 1h sáng, trải bạt "cắm trại" trước cổng để giữ vị trí đẹp.

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Nhiều bạn trẻ đi hàng chục cây số đến concert Thanh xuân.

Điều đặc biệt, họ vốn không quen biết nhau nhưng cùng chờ concert Thanh xuân mà nhanh chóng trở thành bạn bè. "Chúng tôi đến từ đêm qua, chỉ thiếu nồi lẩu là thành một buổi cắm trại đúng nghĩa. Ai cũng háo hức nên gần như không ngủ được, chỉ mong trời sáng để vào concert", Huyền Trang (sinh năm 2006) nói.

Nhiều bạn trẻ cho biết đã theo chân không ít concert trong vài năm gần đây, nhưng Thanh xuân vẫn mang đến cảm xúc rất khác. Với họ, sức hút không chỉ đến từ dàn nghệ sĩ mà còn từ chính chủ đề của chương trình.

"Nghe đến hai chữ Thanh xuân là muốn có mặt ngay. Chúng tôi còn trẻ và không có lý do gì để bỏ lỡ một concert mang đúng tinh thần tuổi trẻ như thế này", một khán giả chia sẻ.

Trong lúc kiên nhẫn chờ mở cổng, nhiều fan hô vang: "Các anh trai cứ đến, chúng em sẵn sàng chờ", thể hiện quyết tâm "bám rào" nhiều giờ để được đứng gần sân khấu và cổ vũ thần tượng.

Nhóm 12 bạn trẻ đến từ xã Ứng Thiên (Hà Nội) có mặt trước cổng Trường đua F1 từ 1h30 sáng 27/6. Đại diện nhóm, Thùy Linh, cho biết cả nhóm gần như thức trắng đêm vì quá háo hức chờ đến giờ mở cổng. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết với quyết tâm "bám rào" để có vị trí đẹp nhất theo dõi đêm nhạc.

"Nắng nóng bao nhiêu độ cũng chính là sức nóng của chúng em lúc này. Chỉ mong nhanh đến giờ mở cổng để được vào sân, cùng hát, cùng nhún nhảy và hòa nhịp với các nghệ sĩ. Chúng em không chỉ là fan của từng ca sĩ mà còn là fan của chính concert Thanh xuân", Thùy Linh hào hứng chia sẻ.

report Hàng trăm khán giả đội nắng chờ gặp idol
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Sân khấu concert Thanh xuân ở Trường đua F1, Mỹ Đình (Hà Nội) được thiết kế với tông màu xanh chủ đạo, làm nổi bật thông điệp xuyên suốt của chương trình.
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Những nhóm khán giả đã đổ bộ vào sân từ sớm, chuẩn bị vị trí để chờ khoảnh khắc gặp thần tượng.
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Concert cũng là dịp để khán giả trẻ khoe thời trang cá tính, đậm chất fandom.
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Ba bạn nữ thuộc nhóm fan trung thành của Quang Hùng MasterD. Họ học thuộc lời bài hát để cổ vũ thần tượng.
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Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, hòa quyện để kể câu chuyện thanh xuân theo mạch ba chương. Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.
report Rà soát nghiêm ngặt hơn 20.000 vé vào concert

Từ 13h, hàng trăm khán giả xếp hàng check-in vào concert Thanh xuân. Ban tổ chức bố trí hàng chục nhân viên, tình nguyện viên để thiết lập "trận địa" rà soát vé, đồng thời hỗ trợ khán giả tối đa để tiến vào khu vực tổ chức concert.

BTC phát hành hơn 20.000 vé miễn phí cho concert Thanh xuân. Vé có mã QR điện tử hiển thị trên hệ thống, bắt buộc phải trùng khớp thông tin và khán giả phải mang theo CCCD bản gốc (hoặc VNeID) để nhân viên an ninh đối chiếu khi check-in.

Đội ngũ rà soát tỉ mỉ từng chiếc vé để đảm bảo chính chủ, đúng quy định, không để lọt những tấm vé chưa đúng quy định.

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report Huy động hơn 300 nhân sự soát vé điện tử
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Hơn 300 nhân sự an ninh, kỹ thuật và vận hành được huy động để phục vụ concert Thanh xuân tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội).
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Hơn 300 nhân sự tham gia phục vụ sự kiện bao gồm lực lượng kỹ thuật, an ninh, điều phối và kiểm soát ra vào.
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Riêng khu vực check-in được bố trí 120 nhân sự quét vé, chia thành 10 làn kiểm soát cùng một làn riêng để xử lý các trường hợp phát sinh như sai thông tin, lỗi mã QR hoặc các tình huống cần hỗ trợ.
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Khán giả luôn được nhân viên hỗ trợ tận tình.
report Dòng người đổ về khu vực soát vé
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Từ 13h, Concert Thanh Xuân bắt đầu mở cổng tiếp nhận khán giả. Các khu vực check vé được phân thành các luồng để phục vụ khán giả có vé cứng hoặc nhận mã từ app LaSoong.
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Thành viên ban tổ chức và tình nguyện viên tích cực hỗ trợ khán giả check vé.
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Nhiều khán giả trẻ xếp hàng từ tối 26/6 và sẵn sàng check vé ngay khi ban tổ chức mở cổng tiếp nhận.
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Phần lớn khán giả có mặt sớm là bạn trẻ, người hâm mộ của các nghệ sĩ tại Concert Thanh Xuân.
report Lưu ý quan trọng check-in concert Thanh xuân 2026

Trước giờ diễn ra concert Thanh Xuân 2026, ban tổ chức lưu ý khán giả chuẩn bị đầy đủ vé, giấy tờ tùy thân, kiểm tra đúng cổng check-in và tuân thủ các quy định về vật dụng mang theo để việc vào sân diễn ra thuận lợi.

report Hàng chục nghìn khán giả đổ bộ concert Thanh xuân

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Sân khấu đã sẵn sàng để đón 20.000 khán giả. Ban tổ chức cũng chuẩn bị những luồng livestream phục vụ khán giả cả nước.

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Hàng trăm người hâm mộ đến khu vực tổ chức concert từ sớm. Ảnh: Như Ý.

Sự kiện được livestream trên các kênh YouTube của Báo Tiền Phong, VTV Shows, Facebook Báo Tiền Phong và nền tảng OTT MyTV.

Với khán giả đến xem trực tiếp, ban tổ chức khuyến cáo không chen lấn, xô đẩy, vượt rào, không tự ý tiếp cận sân khấu hoặc khu vực kỹ thuật, không gây rối, kích động, ném đồ vật hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm, không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không chính chủ….

Từ 13h, ban tổ chức bắt đầu mở cổng sự kiện, từ 17h30-19h - fanzone mở cửa và kiểm soát vòng đeo tay, sau 19h - fanzone đóng theo thông báo, 20h - chương trình chính thức bắt đầu.

Nhóm PV
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