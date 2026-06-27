Biển người đang đổ về Trường đua F1 (Mỹ Đình)

Hàng nghìn khán giả vỡ òa khi giọng hát của Buitruonglinh cất lên trong loạt bản hit hàng chục triệu view. Đám đông khán giả đã hát theo, tập dợt trước khi chính thức theo dõi tiết mục của Buitruonglinh ở concert Thanh xuân.
Hàng nghìn khán giả có mặt sớm ở concert Thanh xuân nhận "món quà đặc biệt" từ việc được nghe trước một số tiết mục của Đông Hùng.
Dù chỉ là buổi tổng duyệt, nam ca sĩ hát live trọn vẹn để kiểm tra chất lượng âm thanh, đồng thời "test" phong độ trước giờ bước lên sân khấu chính thức. Những ngày qua, cái tên Đông Hùng luôn được fan chú ý đặc biệt, xoay quanh thông tin về concert Thanh xuân.
Từ 13h, hàng trăm khán giả nhanh chóng di chuyển đến các khu vực đẹp nhất, xếp hàng "đặt chỗ" và sẵn sàng lao vào chiếm vị trí đẹp khi ban tổ chức mở cửa. Các bạn trẻ sẵn sàng "đội nắng" vì cơ hội đứng gần, có góc quan sát đẹp nhất cho các tiết mục bùng nổ.
Phạm Vĩnh Khang (sinh năm 2007, Hưng Yên) có mặt tại Trường đua F1 từ 7h sáng 27/6 để chờ concert Thanh xuân.
Nam sinh cho biết ấn tượng với quy mô sân khấu, công tác dàn dựng và kỳ vọng chương trình sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ. "Chỉ nhìn sân khấu thôi đã thấy rất đáng chờ đợi", Khang nói.
Không ít khán giả đến sớm hơn. Một nhóm bạn trẻ từ nhiều tỉnh, thành có mặt từ 1h sáng, trải bạt "cắm trại" trước cổng để giữ vị trí đẹp.
Điều đặc biệt, họ vốn không quen biết nhau nhưng cùng chờ concert Thanh xuân mà nhanh chóng trở thành bạn bè. "Chúng tôi đến từ đêm qua, chỉ thiếu nồi lẩu là thành một buổi cắm trại đúng nghĩa. Ai cũng háo hức nên gần như không ngủ được, chỉ mong trời sáng để vào concert", Huyền Trang (sinh năm 2006) nói.
Nhiều bạn trẻ cho biết đã theo chân không ít concert trong vài năm gần đây, nhưng Thanh xuân vẫn mang đến cảm xúc rất khác. Với họ, sức hút không chỉ đến từ dàn nghệ sĩ mà còn từ chính chủ đề của chương trình.
"Nghe đến hai chữ Thanh xuân là muốn có mặt ngay. Chúng tôi còn trẻ và không có lý do gì để bỏ lỡ một concert mang đúng tinh thần tuổi trẻ như thế này", một khán giả chia sẻ.
Trong lúc kiên nhẫn chờ mở cổng, nhiều fan hô vang: "Các anh trai cứ đến, chúng em sẵn sàng chờ", thể hiện quyết tâm "bám rào" nhiều giờ để được đứng gần sân khấu và cổ vũ thần tượng.
Nhóm 12 bạn trẻ đến từ xã Ứng Thiên (Hà Nội) có mặt trước cổng Trường đua F1 từ 1h30 sáng 27/6. Đại diện nhóm, Thùy Linh, cho biết cả nhóm gần như thức trắng đêm vì quá háo hức chờ đến giờ mở cổng. Mỗi người đều chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và các vật dụng cần thiết với quyết tâm "bám rào" để có vị trí đẹp nhất theo dõi đêm nhạc.
"Nắng nóng bao nhiêu độ cũng chính là sức nóng của chúng em lúc này. Chỉ mong nhanh đến giờ mở cổng để được vào sân, cùng hát, cùng nhún nhảy và hòa nhịp với các nghệ sĩ. Chúng em không chỉ là fan của từng ca sĩ mà còn là fan của chính concert Thanh xuân", Thùy Linh hào hứng chia sẻ.
Từ 13h, hàng trăm khán giả xếp hàng check-in vào concert Thanh xuân. Ban tổ chức bố trí hàng chục nhân viên, tình nguyện viên để thiết lập "trận địa" rà soát vé, đồng thời hỗ trợ khán giả tối đa để tiến vào khu vực tổ chức concert.
BTC phát hành hơn 20.000 vé miễn phí cho concert Thanh xuân. Vé có mã QR điện tử hiển thị trên hệ thống, bắt buộc phải trùng khớp thông tin và khán giả phải mang theo CCCD bản gốc (hoặc VNeID) để nhân viên an ninh đối chiếu khi check-in.
Đội ngũ rà soát tỉ mỉ từng chiếc vé để đảm bảo chính chủ, đúng quy định, không để lọt những tấm vé chưa đúng quy định.
Trước giờ diễn ra concert Thanh Xuân 2026, ban tổ chức lưu ý khán giả chuẩn bị đầy đủ vé, giấy tờ tùy thân, kiểm tra đúng cổng check-in và tuân thủ các quy định về vật dụng mang theo để việc vào sân diễn ra thuận lợi.
Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới.
Sân khấu đã sẵn sàng để đón 20.000 khán giả. Ban tổ chức cũng chuẩn bị những luồng livestream phục vụ khán giả cả nước.
Sự kiện được livestream trên các kênh YouTube của Báo Tiền Phong, VTV Shows, Facebook Báo Tiền Phong và nền tảng OTT MyTV.
Với khán giả đến xem trực tiếp, ban tổ chức khuyến cáo không chen lấn, xô đẩy, vượt rào, không tự ý tiếp cận sân khấu hoặc khu vực kỹ thuật, không gây rối, kích động, ném đồ vật hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm, không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không chính chủ….
Từ 13h, ban tổ chức bắt đầu mở cổng sự kiện, từ 17h30-19h - fanzone mở cửa và kiểm soát vòng đeo tay, sau 19h - fanzone đóng theo thông báo, 20h - chương trình chính thức bắt đầu.