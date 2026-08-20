Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm gỡ 'điểm nghẽn' ngành hàng sầu riêng

TPO - Sáng nay (20/8), Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng: Kiến tạo xuất khẩu bền vững”, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Hải quan, địa phương, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người trồng sầu riêng.

Sầu riêng đang giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm rau quả xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 3,86 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm trước và chiếm trên 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, riêng tháng 7, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 600-700 triệu USD, đưa kim ngạch 7 tháng lên khoảng 1,8 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ nay đến cuối năm, dự kiến khoảng 1,3 triệu tấn sầu riêng bước vào kỳ thu hoạch, tạo dư địa để xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng, ngành hàng sầu riêng đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Diện tích và sản lượng tăng nhanh, trong khi vùng nguyên liệu đáp ứng đầy đủ điều kiện xuất khẩu chưa theo kịp. Liên kết giữa người trồng, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp còn thiếu bền chặt.

Những bất cập trong quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc tiếp tục đặt ra thách thức đối với chất lượng, an toàn thực phẩm, thương hiệu và uy tín của sầu riêng Việt Nam.

Đáng chú ý, trong khi sản lượng tiếp tục tăng nhanh, xuất khẩu sầu riêng vẫn chủ yếu dưới dạng quả tươi, phụ thuộc vào thị trường. Thực tế này tạo áp lực không chỉ đối với chất lượng và khả năng tiêu thụ trong từng vụ thu hoạch mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đa dạng hóa thị trường, phát triển chế biến, kho lạnh, logistics và nâng cao giá trị của toàn ngành hàng.

Tọa đàm diễn ra lúc 8h30 ngày 20/8 tại Báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ tập trung phân tích thực trạng quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; nguyên nhân và giải pháp kiểm soát Cadimi, chất vàng O; năng lực kiểm nghiệm, giám sát dư lượng và truy xuất nguồn gốc. Những khó khăn của địa phương, doanh nghiệp và người trồng trong quá trình đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu cũng sẽ được làm rõ.

Tọa đàm đồng thời bàn các giải pháp kiểm soát chất lượng từ gốc; tổ chức lại vùng nguyên liệu và củng cố liên kết chuỗi; đa dạng hóa thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu; phát triển chế biến sâu, kho lạnh và logistics; khơi thông nguồn vốn cho người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng cho sầu riêng Việt Nam.

Thông qua tọa đàm, Báo Tiền Phong kỳ vọng nhận diện đúng những nút thắt trong toàn chuỗi ngành hàng, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, góp phần xây dựng ngành sầu riêng minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Bạn đọc có câu hỏi xin gửi về địa chỉ: duonghung.tienphong@gmail.com

Địa chỉ zoom trực tuyến: ID: 7119564736. Pass: HT2008

https://zoom.us/j/7119564736?pwd=CE7ghDjmjfc6n78fj0MPaw7Qtn86Fq.1

Tham dự toạ đàm gồm các đại biểu:

1. Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ NN&MT

2. Ông Phạm Văn Duy - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Bộ NN&MT

3. Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

4. Ông Trần Anh Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Đại diện Cục Hải quan, Bộ Tài chính

6. Ông Đinh Đức Hiệp - Đại diện Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ NN&MT

7. Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam

8. Ông Nguyễn Trí Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt, Phó Chủ tịch thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vina T&T Group

10. Ông Nguyễn Văn Mười - Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Nông nghiệp nhiệt đới

11. Ông Vũ Duy Hải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacam

- Điểm cầu Đắk Lắk

12. Bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk

13. Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk

14. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk

15. Bà Lê Thị Thanh Huyền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIV

16. Lãnh đạo các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, hợp tác xã, bà con nông dân và đại diện vùng sản xuất.