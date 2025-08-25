Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bão số 5 có thể tác động dữ dội trong 6-10 tiếng trên đất liền

TPO
TPO - Trong chiều nay, bão số 5 di chuyển với tốc độ khoảng 15-20km/h, đi vào đất liền khu vực Thanh Hoá – Hà Tĩnh. Thời điểm đổ bộ cuối chiều nay, cường độ bão số 5 có thể mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Vào 11h trưa nay, tâm bão chỉ còn cách Nghệ An khoảng 100km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 80km về phía đông. Bão vẫn duy trì sức mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Trong chiều nay, bão di chuyển với tốc độ khoảng 15-20km/h, đi vào đất liền khu vực Thanh Hoá – Hà Tĩnh, thời điểm đổ bộ cuối chiều nay, cường độ bão có thể mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Do tốc độ di chuyển chậm lại, thời gian hứng chịu mưa dữ dội và gió lớn có thể kéo dài từ 6-10 tiếng.

Từ chiều đến đêm nay sẽ là đỉnh điểm mưa lớn, gió giật mạnh ở khu vực ven biển Bắc Quảng Trị đến Thanh Hoá. Cũng từ chiều nay, vùng mưa rất lớn sẽ dịch chuyển lên khu vực Thanh Hoá - Nghệ An cũng như các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Tính riêng sáng nay, mưa lớn ở Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ) đã vượt 300mm.

TPO
