Báo động đỏ khi giới trẻ xếp hàng check-in ‘cà phê tổng tài’

TPO - Từ hiện tượng giới trẻ đổ xô check-in, quay video câu like “cà phê tổng tài”, chuyên gia đánh giá văn hóa ứng xử của một bộ phận người trẻ đã bước vào lằn ranh đỏ nguy cơ suy thoái nghiêm trọng.

Ngày 17/9, mạng xã hội lan truyền video vụ xô xát diễn ra tại một quán cà phê ở Hà Nội. Đáng chú ý là chàng trai trẻ mặc vest, ngồi vắt chân có hành động giơ tay phải lên nói “thôi, thôi, thôi” để can ngăn hai bên.

Tại cơ quan công an, người này khai không chỉ đạo gì về việc ẩu đả. Tuy nhiên, sau khi sự việc gây xôn xao, nhiều bạn trẻ đổ xô tới quán để check in “ghế tổng tài” - vị trí thanh niên kia ngồi.

Không chỉ diễn lại hành động giơ tay, nhiều người quay video tung lên mạng xã hội nhằm câu like, câu view.

Theo hình ảnh, video được chia sẻ, quán cà phê nơi diễn ra vụ ẩu đả liên tục trong tình trạng quá tải, khách xếp hàng để được ngồi vào chiếc ghế tổng tài, thái độ giễu cợt.

Việc giới trẻ đổ xô check-in "cà phê tổng tài", quay video câu like, câu view gây tranh luận. Ảnh: Hà Anh.

Trao đổi với Tiền Phong, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng sự vụ “tổng tài" mà dư luận quan tâm thời gian qua không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam, còn cho thấy sự suy thoái đạo đức xã hội nghiêm trọng.

“Đúng ra, ngoài việc xử lý nghiêm sự vụ theo pháp luật thì công chúng, nhất là giới trẻ cần thể hiện thái độ ‘tẩy chay’ đối với hành vi đó. Tuy nhiên người trẻ xem đây là dịp để check-in, câu view và xem đó là một ‘cơ hội’ để đu trend thì thực sự đã ở mức báo động đỏ. Khi họ check in, câu view và xem đây là sự việc bình thường thì có thể tiếp diễn các hành vi tương tự trong tương lai, nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời”, chuyên gia nhận định.

Chuyên gia nhấn mạnh văn hóa ứng xử của người trẻ hiện nay thực sự đã bước vào lằn ranh đỏ của nguy cơ suy thoái nghiêm trọng. Điều này phản ánh chức năng kiểm soát, chế tài xử lý đối với các hành vi lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử chưa đủ mạnh, đồng thời cho thấy cơ chế kiểm soát đối với mạng xã hội còn nhiều "lỗ hổng", dẫn đến bất cứ sự kiện xã hội nào cũng dễ dàng trở thành "content" câu view.

Nhà nghiên cứu văn hóa đề xuất cơ quan chức năng quản lý văn hóa cần ban hành quy tắc ứng xử nơi công cộng và từng bước luật hóa bằng các chế tài xử phạt nghiêm minh.

Cần giới hạn nghiêm ngặt đối với quá trình tạo, phát tán "content xấu độc" trên mạng xã hội, từng bước xây dựng quy tắc sử dụng mạng xã hội phù hợp với từng lứa tuổi. Để quá trình kiểm soát mạng xã hội trở nên chặt chẽ hơn, các cơ quan chức năng cần cân nhắc việc cấm hoặc giới hạn nội dung đối với trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội.

Ngoài ra, cần cân nhắc phương án đưa giáo dục mạng xã hội vào trong trường học, để ngăn ngừa từ xa từ sớm việc sử dụng mạng xã hội cho những mục đích tiêu cực, phản cảm.