BLV Tạ Biên Cương rời VTV

Đỗ Quyên
TPO - BLV Tạ Biên Cương chính thức xin nghỉ việc ở VTV, sau 19 năm gắn bó. Trước khi rời VTV, anh đảm nhận vị trí Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao.

Chiều 19/9, đồng nghiệp của BLV Tạ Biên Cương ở VTV xác nhận thông tin anh đã nhận quyết định nghỉ việc. Theo một số nguồn tin, BLV Tạ Biên Cương có hướng đi riêng, tiếp tục gắn bó với lĩnh vực thể thao.

BLV Tạ Biên Cương sinh năm 1982 tại Ninh Bình. Anh tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bắt đầu làm việc tại VTV từ năm 2006.

ta-bien-cuong.jpg
BLV Tạ Biên Cương dịp kỷ niệm 55 năm thành lập VTV.

Từ sự kiện World Cup 2006, BLV Tạ Biên Cương để lại dấu ấn đậm nét với khán giả truyền hình. Về sau, tên tuổi anh gắn liền với nhiều giải đấu lớn như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, U23 châu Á 2018, Asian Cup 2019 và chương trình 360 độ Thể thao.

Trong 19 năm làm nghề, BLV Tạ Biên Cương gây ấn tượng với lối dẫn giàu cảm xúc, ứng biến linh hoạt. Anh nhiều lần gây “bão” mạng xã hội với những câu bình luận hài hước, sáng tạo. Tuy nhiên, anh cũng từng trở thành nạn nhân bị công kích, gán biệt danh “bình loạn viên” hay “đứa con của thần gió”.

Dịp kỷ niệm 55 năm thành lập VTV (7/9), BLV Tạ Biên Cương vẫn tham dự và bày tỏ niềm tự hào là thành viên của “ngôi nhà thứ hai”.

“Mất 55 năm, bao thế hệ cống hiến, VTV mới có được vị thế như hôm nay. Chúc mừng đại lễ của VTV", anh viết.

Trước khi rời VTV, Tạ Biên Cương đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao. Việc anh đột ngột xin nghỉ việc khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bất ngờ, tiếc nuối.

Đỗ Quyên
