Phim chữa lành hút khán giả

TPO - Cho đến khi “Cách em một milimet” lên sóng, khán giả tâm đắc vì lâu lắm mới được xem một bộ phim chữa lành như thế. “Đây mới là bộ phim đáng xem dù không có drama, ngoại tình hay sao hạng A”, khán giả để lại bình luận.

Phim chữa lành

Sau 4 tập phát sóng, các trích đoạn của Cách em một milimet thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Lấy bối cảnh làng quê thời Internet, điện thoại chưa phổ biến, câu chuyện về những đứa trẻ nông thôn khiến khán giả thích thú như được trở về tuổi thơ.

Chi tiết bé Tú (Ali Thục Phương) nghe lời anh trai cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi hay cảnh lũ trẻ đi hái trộm nhãn, đánh nhau tranh lãnh địa, ký hiệp ước hòa bình, viết thư tay, xem chiếu bóng, tivi dò bằng ăng ten… đều khơi gợi nhiều ký ức.

Mỗi tập phim là hành trình cảm xúc. Ở đó không chỉ có những trò chơi con trẻ, cãi vã hay đánh đấm, còn là chuyện tình gà bông của các cô cậu học sinh cuối cấp và tình bạn trong sáng. Không chỉ có tiếng cười còn cả những giọt nước mắt, chạm tới trái tim.

Cách em một milimet đưa khán giả trở về tuổi thơ với những ký ức vừa bình yên, vừa dữ dội.

Trong tập 4, phân đoạn nhóm bạn tổ chức sinh nhật cho Quyên (Tân Anh) - cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh trong khu rừng gây xúc động mạnh. Do bị bệnh hiểm nghèo, Quyên phải hạn chế nhiều hoạt động vui chơi so với các bạn đồng trang lứa. Phần lớn thời gian Quyên ở nhà đọc sách, vẽ tranh, thổi sáo thay vì chạy nhảy, chơi đùa cùng đám bạn.

Biết Quyên thiệt thòi, Tú cùng nhóm bạn với sự trợ giúp của các anh chị lớn đã tổ chức cho cô buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ. Giữa vòng tay bạn bè, Quyên nói trong nước mắt: “Tớ ước tớ có thật nhiều sức khỏe để mai này lớn lên có thể trở thành họa sĩ, đi khắp nơi vẽ thật nhiều khoảnh khắc đẹp cho các bạn nhỏ”.

Nhiều khán giả không cầm được nước mắt khi lũ trẻ đồng thanh: “Chúc Quyên sống lâu trăm tuổi”.

Tình huống khác cũng mang đến cho người xem nhiều cảm xúc như nhóm bạn tìm cách giúp đỡ Biên - chàng trai thiếu vắng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Tú sẵn sàng tặng cho Biên con bê của gia đình, dù biết sẽ bị trách phạt.

Kịch bản thuần Việt với những tình tiết nhẹ nhàng cùng dàn diễn viên nhí dễ thương, Cách em một milimet chiếm trọn cảm tình của người xem. Số đông tâm đắc vì lâu lắm mới được xem bộ phim có nội dung chữa lành thực sự, không drama tình ái, không gây sốc, giật gân.

“Bộ phim dễ thương lắm nha. Xem xong tâm lý như được chữa lành luôn ấy. Tuổi thơ ùa về”, “Bé nào đóng cũng đạt, rất tự nhiên, ra được nét nhân vật và hơn hết ai cũng đẹp trai, xinh gái”, “Lâu rồi mới lại thấy bộ phim đúng chất tuổi thơ thời xưa”, “Lâu lắm mới được coi bộ phim mà ngồi rồi cười một mình. Ký hiệp ước hòa bình nữa chứ”, “Lâu mới có bộ phim như này, sau Hoa cỏ may”, “Lâu lắm mới thấy một phim chân thật gần gũi, diễn hay lại toàn nhân vật xinh”… là một số bình luận của khán giả.

Hay nhưng vẫn tranh cãi

Dù được tán dương, Cách em một milimet không tránh khỏi tranh cãi. Khán giả không hài lòng khi bộ phim có nhiều cảnh đặc tả những màn cãi vã dẫn đến xô xát của các bạn nhỏ, cho rằng có thể kích động bạo lực, thiếu tính giáo dục.

Cảnh Tú dẫn Quyên lên thuyền ra hồ câu cá dù không biết bơi khiến cả hai rơi xuống nước cũng bị phản ứng. Có góp ý đạo diễn nên xem lại tình huống này vì quá phi lý, dễ khiến trẻ bắt chước, gặp nguy hiểm.

Hay việc Tú có hành động, lời nói thiếu chuẩn mực với người lớn tuổi, trong tình huống cự cãi với ông cháu Hoàng được cho thiếu tế nhị. Dù là cô bé có tính cách mạnh, bản lĩnh và thích thể hiện so với bạn bè đồng trang lứa, Tú vẫn cần lễ phép, khiêm nhường, đặc biệt với người già.

Ngoài ra, chuyện tình cảm giữa nhân vật Viễn và Ngân nhận một số bình luận tiêu cực, dễ hiểu nhầm cổ vũ yêu sớm, xao nhãng chuyện học tập, đặc biệt ở giai đoạn cuối cấp THPT.

Dàn diễn viên nhí trong phim Cách em một milimet.

Đáng chú ý, nhiều khán giả phàn nàn về tạo hình dàn diễn viên nhí không phù hợp với những đứa trẻ nông thôn thời xưa.

“Cảnh thì đẹp nhưng diễn xuất và con người thì không hợp. Trẻ em nhà quê chẳng bao giờ như vậy”, “Diễn viên xinh nhưng vẫn không toát được vẻ của trẻ em quê nhỉ?”, “Vào vai con nhà nông mà trắng bóc như trứng gà ấy”, “Trẻ em nông thôn thời ấy thường gầy và đen, không béo và trắng như trong phim”, “Diễn hay nhưng không ra nét của trẻ em vùng quê, vẫn thấy nét thành thị”, “Kịch bản phim nhẹ nhàng, dễ thương nhưng nhìn dàn diễn viên thì không có nét thôn quê”… là một số ý kiến của người xem.

Cách em một milimet là bộ phim do Minh Ngọc - Thủy Vũ viết kịch bản, đạo diễn Phạm Gia Phương - Trần Trọng Khôi. Kể từ Đội đặc nhiệm nhà C21 cách đây gần 20 năm, VFC mới có một bộ phim truyền hình dài tập mà tuyến nhân vật chính là các em nhỏ.

Phần đầu, nội dung phim xoay quanh thời thơ ấu những đứa trẻ ở làng Mây. Sau đó là câu chuyện của 20 năm sau, khi họ trưởng thành và thay thế bằng dàn diễn viên gồm Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu…

Có thể thấy đây là mô típ khá quen thuộc trong các phim như Hoa cỏ may, Zipo mù tạt và em hay gần nhất là Chúng ta của 8 năm sau. Điều khán giả lo sợ là sự đứt gãy cảm xúc cũng như diễn viên thay thế đuối sức so với phần đầu.