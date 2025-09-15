Trấn Thành đáp trả

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đỗ Quyên
TPO - Trước nghi vấn về chất lượng bộ phim ra mắt dịp Tết 2026, Trấn Thành khẳng định anh là nhà làm phim có tự trọng và nguyên tắc “món nào dở thì không đãi khách”.

Rạng sáng 15/9, Trấn Thành có những chia sẻ xoay quanh bàn luận về thương hiệu ông hoàng phòng vé và hoài nghi chất lượng bộ phim Tết sắp tới lao dốc.

Trấn Thành khẳng định anh hiểu mình đang làm gì và phục vụ đối tượng nào. Khi quyết định chuyển hướng đầu tư sang điện ảnh, anh đã lên kế hoạch cho cả thập kỷ, chứ không chỉ là một lập trình mang tên “phim Tết mỗi năm của Trấn Thành”.

Nam đạo diễn ví von công cuộc làm phim cũng như công việc của đầu bếp Omakase. “Thực khách sẽ không được biết trước hôm nay mình ăn gì. Lý do duy nhất họ đến với nhà hàng là niềm tin dành cho người đầu bếp đó. Và nhiệm vụ của anh ta là làm thực khách bất ngờ liên tục với những món ăn mình sáng tạo và phục vụ mà không được làm họ thất vọng, hụt hẫng”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành khẳng định không dừng lại, tiếp tục hành trình ra phim mùa Tết.

Về nhận xét Trấn Thành cần chậm lại nếu muốn đi xa hơn, khẳng định tên tuổi qua những tác phẩm có thời gian thai nghén đủ dài, anh hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, Trấn Thành cho rằng đó là câu chuyện của những năm sau nữa, khi năng lượng, sức sáng tạo và vốn sống cạn kiệt hơn.

Theo Trấn Thành, sẽ có ngày anh dừng lại, “bế quan” và dành thời gian chiêm nghiệm để không lặp lại bản thân. Hiện tại, anh tự tin vẫn đầy năng lượng và có nhiều câu chuyện muốn kể cho khán giả. Đồng thời, Trấn Thành muốn duy trì thói quen xem phim Tết do mình tạo ra.

“Họ đang mong đợi, không thể phụ khán giả. Tôi là nhà làm phim, một ‘đầu bếp’ có tự trọng, nguyên tắc là món nào dở thì không đãi khách”, Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành nhấn mạnh anh cố gắng để không khiến khán giả thất vọng, đặc biệt với dự án Thỏ ơi chuẩn bị ra mắt vào Tết Nguyên đán 2026.

Thời gian gần đây, Trấn Thành liên tục trở thành đề tài tranh luận khi bộ phim Mưa đỏ soán ngôi Mai giữ vị trí số một phòng vé. Từng động thái, chia sẻ của Trấn Thành đều nhận sự quan tâm, thậm chí gây tranh cãi. Ngay cả khi Trấn Thành gửi lời chúc mừng Mưa đỏ phá kỷ lục tác phẩm của mình, anh cũng bị chỉ trích giả tạo.

Cũng có ý kiến bênh vực Mưa đỏ trở thành hiện tượng nhưng Trấn Thành vẫn là cái tên bảo chứng phòng vé. Cho đến hiện tại, anh là đạo diễn duy nhất đạt thành tích vô tiền khoáng hậu. Trong Top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời, Trấn Thành sở hữu 3 phim gồm Mai (551,2 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Bố già (427 tỷ đồng). Dù Bộ tứ báo thủ được xem là bước thụt lùi của Trấn Thành cũng bỏ túi 329 tỷ đồng - con số mơ ước với bất cứ dự án nội địa nào.

Đỗ Quyên
#Trấn Thành #phim Tết #đạo diễn Việt Nam #chiến lược phim ảnh #thành tích phòng vé #dự án phim Tết #Mưa đỏ

