Phim có Hồng Đào rời rạp

TPO - Sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt, đạt doanh thu 171 tỷ đồng.

Theo số liệu của đơn vị phòng vé độc lập Box Office Vietnam, phim điện ảnh Mang mẹ đi đạt doanh thu 171,7 tỷ đồng sau hơn 6 tuần ra rạp. Riêng trong ngày 14/9, dự án chỉ bán được 65 vé trên tổng số 4 suất chiếu, thu về 7,5 triệu đồng.

Trong 3 ngày cuối tuần, bộ phim được ưu ái 19 suất chiếu nhưng tỷ lệ lấp đầy rạp thấp, doanh thu nhỏ giọt. Cho đến ngày 19/9, Mang mẹ đi bỏ không còn suất chiếu, chính thức kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt.

Với thành tích trên, Mang mẹ đi bỏ là bộ phim thứ 9 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ trong năm 2025, sau Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (243 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng). Ngoài ra, các dự án khác cùng đạt mức doanh thu trên 100 tỷ đồng là Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng) và Đèn âm hồn (106 tỷ đồng).

Dàn diễn viên phim Mang mẹ đi bỏ.

Mang mẹ đi bỏ là dự án hợp tác Việt - Hàn, khởi chiếu từ ngày 1/8. Chỉ sau 1 ngày công chiếu, bộ phim thu về 41,5 tỷ đồng, đánh bại tác phẩm Thám tử lừng danh Conan, vươn lên vị trí số 1 phòng vé. Chỉ mất 7 ngày, dự án chạm mốc 100 tỷ đồng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả Việt.

Tuy nhiên, sau khi bộ phim Mưa đỏ ra rạp và tạo hiện tượng chưa từng có, Mang mẹ đi bỏ dần hạ nhiệt, sụt giảm suất chiếu cũng như tỷ lệ bán vé.

Mang mẹ đi bỏ do đạo diễn Mo Hong-jin cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên như Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, Jung Il-woo, Lâm Vỹ Dạ, Vinh Râu…

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của bà Hạnh (Hồng Đào) và con trai tên Hoan (Tuấn Trần). Hành trình Hoan chăm sóc mẹ bị bệnh Alzheimer được khắc họa đầy cảm xúc. Đặc biệt là tình huống Hoan lên kế hoạch đưa mẹ sang Hàn Quốc để tìm người con trai đầu Ji Hwan (Go Kyung Pyo).

Dù kịch bản còn một số hạn chế, việc giải quyết nút thắt chưa mượt mà, Mang mẹ đi bỏ vẫn được đánh giá là tác phẩm có chất lượng. Hơn nữa, diễn xuất của Hồng Đào, Tuấn Trần là điểm sáng, đủ sức kéo khán giả tới rạp và giữ chân họ tới cuối hành trình.