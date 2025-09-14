Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phim có Hồng Đào rời rạp

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt, đạt doanh thu 171 tỷ đồng.

Theo số liệu của đơn vị phòng vé độc lập Box Office Vietnam, phim điện ảnh Mang mẹ đi đạt doanh thu 171,7 tỷ đồng sau hơn 6 tuần ra rạp. Riêng trong ngày 14/9, dự án chỉ bán được 65 vé trên tổng số 4 suất chiếu, thu về 7,5 triệu đồng.

Trong 3 ngày cuối tuần, bộ phim được ưu ái 19 suất chiếu nhưng tỷ lệ lấp đầy rạp thấp, doanh thu nhỏ giọt. Cho đến ngày 19/9, Mang mẹ đi bỏ không còn suất chiếu, chính thức kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt.

Với thành tích trên, Mang mẹ đi bỏ là bộ phim thứ 9 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ trong năm 2025, sau Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (243 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng). Ngoài ra, các dự án khác cùng đạt mức doanh thu trên 100 tỷ đồng là Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng) và Đèn âm hồn (106 tỷ đồng).

mang-me-di-bo-2.jpg
Dàn diễn viên phim Mang mẹ đi bỏ.

Mang mẹ đi bỏ là dự án hợp tác Việt - Hàn, khởi chiếu từ ngày 1/8. Chỉ sau 1 ngày công chiếu, bộ phim thu về 41,5 tỷ đồng, đánh bại tác phẩm Thám tử lừng danh Conan, vươn lên vị trí số 1 phòng vé. Chỉ mất 7 ngày, dự án chạm mốc 100 tỷ đồng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả Việt.

Tuy nhiên, sau khi bộ phim Mưa đỏ ra rạp và tạo hiện tượng chưa từng có, Mang mẹ đi bỏ dần hạ nhiệt, sụt giảm suất chiếu cũng như tỷ lệ bán vé.

Mang mẹ đi bỏ do đạo diễn Mo Hong-jin cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên như Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, Jung Il-woo, Lâm Vỹ Dạ, Vinh Râu…

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của bà Hạnh (Hồng Đào) và con trai tên Hoan (Tuấn Trần). Hành trình Hoan chăm sóc mẹ bị bệnh Alzheimer được khắc họa đầy cảm xúc. Đặc biệt là tình huống Hoan lên kế hoạch đưa mẹ sang Hàn Quốc để tìm người con trai đầu Ji Hwan (Go Kyung Pyo).

Dù kịch bản còn một số hạn chế, việc giải quyết nút thắt chưa mượt mà, Mang mẹ đi bỏ vẫn được đánh giá là tác phẩm có chất lượng. Hơn nữa, diễn xuất của Hồng Đào, Tuấn Trần là điểm sáng, đủ sức kéo khán giả tới rạp và giữ chân họ tới cuối hành trình.

Đỗ Quyên
#Mang mẹ đi bỏ #phim Việt-Hàn #doanh thu phim #Tuấn Trần #Hồng Đào #phim cảm xúc #phim rạp

Xem thêm

Cùng chuyên mục