Đình Tú - Ngọc Huyền trước lễ cưới

Đỗ Quyên

TPO - Chỉ sau ít giờ đăng tải, bộ ảnh cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền thu hút hơn 20.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận.

img-5185.jpg
Tối 13/9, Đình Tú chia sẻ bộ ảnh cưới thứ hai trước thềm hôn lễ. Nam diễn viên nhắn nhủ bạn đời: “Anh kiếm nhiều tiền, cưới em, yêu thương em, đưa em đi mọi nơi. Chỉ cần em thích, trong khả năng của anh, anh sẽ làm và chiều chuộng em thật nhiều”.
img-5184.jpg
img-5181.jpg
Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bộ ảnh cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền thu hút hơn 20.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận.
img-5182.jpg
img-5178.jpg
Bên cạnh những lời chúc phúc, số đông ấn tượng về biểu cảm tự nhiên và nụ cười rạng rỡ của cả hai.
img-5186-2117.jpg
“Xem ảnh của hai đứa mà chợt cô nảy ra ý định đi Đà Lạt chụp bộ ảnh kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Chúc 2 cháu hôn nhân 30 năm và hơn thế nữa”, “Nhìn ảnh mà cười theo được luôn, chúc hai bạn hạnh phúc”, “Mê 2 bạn này quá đi. Mãi hạnh phúc nhé, đúng cực phẩm của VFC”… là một số bình luận của khán giả.
img-5179.jpg
img-5175.jpg
Đình Tú và Ngọc Huyền công khai chuyện tình cảm vào tháng 6, sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Nam diễn viên đã đăng tải loạt ảnh cầu hôn Ngọc Huyền ở Nhật Bản kèm chú thích: "Thôi, không giấu nữa. Tôi yêu em".
img-5173.jpg
img-5172.jpg
Họ vướng tin giả tình thật từ 2023, sau khi đóng chung phim Đừng nói khi yêu. Dự án gần nhất cả hai cùng tham gia là Cha tôi, người ở lại. Trong khi Ngọc Huyền đảm nhận vai nữ chính, Đình Tú chỉ xuất hiện với vai trò cameo (vai diễn khách mời).
img-5176.jpg
img-5174.jpg
Đình Tú và Ngọc Huyền đã đăng ký kết hôn, dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11. Trước nghi vấn cưới chạy bầu, Ngọc Huyền phủ nhận.
img-5177-9676.jpg
Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh gây ấn tượng qua nhiều phim truyền hình như Máy bay ký sự, Lặng yên dưới vực sâu, Gặp em ngày nắng, Những chặng đường bụi bặm...
img-5188.jpg
img-5183.jpg
Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng theo học Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi bén duyên với nghề mẫu ảnh và sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Cô từng tham gia các bộ phim như Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau...
Đỗ Quyên
