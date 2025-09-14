Đình Tú - Ngọc Huyền trước lễ cưới

TPO - Chỉ sau ít giờ đăng tải, bộ ảnh cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền thu hút hơn 20.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận.
Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bộ ảnh cưới của Đình Tú - Ngọc Huyền thu hút hơn 20.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận.
Bên cạnh những lời chúc phúc, số đông ấn tượng về biểu cảm tự nhiên và nụ cười rạng rỡ của cả hai.
Đình Tú và Ngọc Huyền công khai chuyện tình cảm vào tháng 6, sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Nam diễn viên đã đăng tải loạt ảnh cầu hôn Ngọc Huyền ở Nhật Bản kèm chú thích: "Thôi, không giấu nữa. Tôi yêu em".
Họ vướng tin giả tình thật từ 2023, sau khi đóng chung phim Đừng nói khi yêu. Dự án gần nhất cả hai cùng tham gia là Cha tôi, người ở lại. Trong khi Ngọc Huyền đảm nhận vai nữ chính, Đình Tú chỉ xuất hiện với vai trò cameo (vai diễn khách mời).
Đình Tú và Ngọc Huyền đã đăng ký kết hôn, dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11. Trước nghi vấn cưới chạy bầu, Ngọc Huyền phủ nhận.
Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng theo học Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi bén duyên với nghề mẫu ảnh và sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Cô từng tham gia các bộ phim như Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Ga-ra hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau...