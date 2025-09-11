Tiếc cho bộ phim có NSƯT Hoài Linh

TPO - Dưới sức nóng của “Mưa đỏ”, việc “Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn” trụ hạng ở vị trí thứ 2 phòng vé, đạt doanh thu hơn 80 tỷ đồng chứng tỏ sức sống riêng của tác phẩm.

Đến ngày 11/9, bộ phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn đạt doanh thu 81 tỷ đồng, sau 2 tuần ra rạp. Trong ngày, tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn duy trì khoảng 1.600 suất chiếu, tỷ lệ chênh lệch khá cao so với dự án đứng đầu phòng vé là Mưa đỏ (4.500 suất chiếu).

So với con số 600 tỷ đồng từ hiện tượng Mưa đỏ, thành tích của Làm giàu với ma 2 không đáng kể. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa đây là dự án thất bại. Thậm chí, giới chuyên môn đánh giá cao việc phim có NSƯT Hoài Linh trụ rạp, đạt kết quả đáng khen ngợi.

Bộ phim có NSƯT Hoài Linh được đánh giá có chất lượng tốt khi đạt doanh thu 80 tỷ đồng.

Trao đổi với Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng mùa phim Tết 2/9 tạo kỷ lục doanh thu lớn nhất trong lịch sử phòng vé nội địa. Trong đó, Mưa đỏ trở thành bom tấn về dòng phim chiến tranh cách mạng, vượt tất cả dự án tư nhân, là phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

“Thành công của Mưa đỏ chứng minh dư địa phát triển ở phòng vé Việt còn rất lớn. Bộ phim có thể về đích, kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt với doanh thu 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu có số lượng cụm rạp, phòng vé, suất chiếu nhiều hơn nữa, Mưa đỏ hoàn toàn có thể chạm mốc 1.000 tỷ đồng”, nhà phê bình phân tích.

Theo chuyên gia, thành công mùa phim dịp lễ 2/9, điển hình là Mưa đỏ được cộng hưởng từ nhiều yếu tố, dễ thấy là cảm hứng trong bối cảnh A80 và A50. Việc Mưa đỏ càn quét phòng vé từ lúc ra rạp đến thời điểm hiện tại là điều không ai dự đoán trước, ngay cả ê-kíp bộ phim hay các nhà sản xuất khác.

“Không ai nghĩ Mưa đỏ có sức áp đảo lớn tới vậy, gây bất ngờ với cả ê-kíp, giới chuyên môn và khán giả. Tôi cho rằng bộ phim ra rạp đúng thời điểm, luôn duy trì suất chiếu áp đảo, nhanh chóng xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé Việt. Nhiều bộ phim thay đổi lịch ra rạp nhưng sức nóng của Mưa đỏ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có lẽ không bộ phim nào có thể soán ngôi Mưa đỏ, nói cách khác, tháng 9 là tháng của dự án này. Trong bối cảnh đó, bộ phim Làm giàu với ma 2 được cho thành công khi đạt doanh thu 80 tỷ đồng. Nếu ở thời điểm khác, việc dự án này chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng là trong tầm tay”, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định.

Chuyên gia đánh giá Làm giàu với ma 2 là phim giải trí tốt, có câu chuyện, lớp lang và chiều sâu. Ngoài ra, diễn xuất của dàn diễn viên như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát... tròn trịa. Tuy nhiên, phim còn hạn chế ở kịch bản, một số chi tiết hài khiên cưỡng.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cũng dự đoán bộ phim hướng tới vũ trụ Lật mặt, định hình ra rạp vào 2/9.

Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát, La Thành, Diệp Bảo Ngọc…

Nội dung phim kể về hành trình nhóm 5 người đưa xác nữ diễn viên Anh Thư (Ngọc Xuân) về quê, đổi lại được trả công bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng. Các tình huống xảy ra giúp lật mở từng miếng ghép về tính cách, bản chất của mỗi nhân vật. Bên cạnh đó, bộ phim lồng ghép câu chuyện xúc động về tình thân, gia đình.