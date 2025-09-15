Hai cảnh nóng của Võ Tấn Phát và Diệp Bảo Ngọc

TPO - Võ Tấn Phát cho biết anh và Diệp Bảo Ngọc không bàn bạc hay tập trước về cảnh nóng trong phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Nụ hôn trên phim cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của nữ diễn viên trong sự nghiệp.

Ra rạp từ 29/8, phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn đã bán ra hơn 1 triệu vé, thu về 91 tỷ đồng. Hiện tại, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn đang đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp phòng vé, sau Mưa đỏ và The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng.

Riêng trong 3 ngày cuối tuần, Làm giàu với ma 2 bán 98.000 vé trên tổng số 2.000 suất chiếu, bỏ túi 8,6 tỷ đồng. Nếu duy trì khả năng bán vé hiện tại, bộ phim nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng trong 1-2 ngày tới.

Thành tích của Làm giàu với ma 2 được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Trong khi nhiều dự án "né" Mưa đỏ, lùi ngày ra rạp, Làm giàu với ma 2 vẫn duy trì sức sống riêng.

Làm giàu với ma 2 được nhận xét là phim giải trí tốt, có câu chuyện, lớp lang và chiều sâu. Ngoài ra, diễn xuất của dàn diễn viên như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát... tròn trịa.

Riêng với Võ Tấn Phát, vai Châu Giang đánh dấu sự chuyển biến trong quá trình làm nghề của nam diễn viên. Anh mang đến hình ảnh hoàn toàn mới, diễn ra chất của nhân vật biến thái, có chiều sâu tâm lý.

Phú Giang là nhân vật đầy bí ẩn và cũng là mắt xích quan trọng trong hành trình đoạt chiếc nhẫn 9 tỷ đồng. Vai diễn gây bất ngờ đến giây phút cuối cùng.

Trên phim, Võ Tấn Phát và Diệp Bảo Ngọc có hai cảnh nóng. Anh cho biết cả hai không bàn bạc hay tập trước. Nụ hôn trên phim cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của nữ diễn viên trong sự nghiệp.

“Chúng tôi tương tác theo đúng kịch bản phim, tức là Giang đánh úp và khiến Tiền bất ngờ thật. Diệp Bảo Ngọc chia sẻ đây là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Trước đó, cô ấy diễn cảnh hôn nhưng quay ăn gian góc máy. Nghe vậy, tôi áp lực. Tuy nhiên, vì biết điều này sau khi hoàn thành cảnh quay nên chúng tôi diễn khá thoải mái và có kỷ niệm thú vị”, nam diễn viên cho hay.

Chia sẻ với Tiền Phong, Võ Tấn Phát khẳng định anh luôn thích làm mới mình trong mắt khán giả, để không bị đóng khuôn, nhàm chán. Đó là lý do anh nhận vai Châu Giang và cố gắng để vượt qua giới hạn của chính mình.

Dàn diễn viên phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn.

“Tôi muốn có những vai diễn khẳng định mình cũng như thể hiện năng lực trên màn ảnh. Vai Châu Giang trong Làm giàu với ma 2 là minh chứng tôi không chỉ diễn hài mà có thể đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý, khó đoán”, Võ Tấn Phát nói.

Để vào vai kẻ biến thái, Võ Tấn Phát phải tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu về những người có tâm lý, hành vi lệch lạc. Theo nam diễn viên, anh đưa vào phim một số chi tiết theo tâm lý học tội phạm như hành động Giang siết cổ ông Nháy (NSƯT Hoài Linh) tới 2 lần.

Võ Tấn Phát chia sẻ bộ phim được quay trong 43 ngày. Riêng cảnh hành động ở cuối phim được thực hiện trong 5 ngày.

“Phân đoạn Giang và Gọn (Tuấn Trần) đánh nhau dưới hồ nước hoàn thành lúc 4h sáng. Chúng tôi ngâm mình dưới nước liên tục tới 4h sáng, lạnh tới mức phải nhờ ê-kíp mua giúp một chai rượu để giữ ấm. Kết thúc cảnh quay, tôi bị cảm nguyên một tuần”, Võ Tấn Phát kể.

Theo nam diễn viên, ê-kíp tính phương án cho anh và Tuấn Trần đeo tạ quanh người mới có thể lặn xuống đáy hồ. Lúc này, cả hai cần sự phối hợp và ăn ý đến từng giây. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến nguy hiểm cho bạn diễn.

“Chúng tôi mất 5 ngày quay cho cảnh quay cuối chỉ đánh đấm, bầm dập và khó tránh xây xát. Đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trong tình huống ông Nháy rớt xuống sông, Giang dùng cây gỗ đập vào bụng Gọn. Lúc đó, đầu của anh Tuấn Trần đập vào lan can, tới Cà Mau còn nghe cái đùng. Tôi rất hoang mang và hoảng sợ vì đó là tai nạn thật, sợ ảnh hưởng tới phần mềm. Đây cũng là sự cố duy nhất trong quá trình quay phim”, Võ Tấn Phát nói.

Võ Tấn Phát ở hậu trường.

Ngoài ra, cảnh diễn độc thoại với thùng rác khiến Võ Tấn Phát tâm đắc. Nam diễn viên từ chối diễn thử để phân tích, sáng tạo so với những nhân vật biến thái khác.

“Tôi phải tưởng tượng trong thùng rác rỗng là Anh Thư - nguồn cơ dẫn tới mọi hành động sai lệch của nhân vật Phú Giang. Đây là cảnh tâm lý nặng, khó nhất với tôi. Anh Trung nói tôi diễn thử nhưng tôi xin phép giữ lại để có những phân tích, sáng tạo so với các nhân vật biến thái khác. Tôi muốn Phú Giang có màu sắc riêng của Võ Tấn Phát, mới hơn, cảm thấy gần gũi hơn. Tới ngày quay, tôi mới diễn cho anh Trung xem, không cần thị phạm và may mắn tôi không làm đạo diễn thất vọng”, anh chia sẻ.