Giải trí

Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt

Đỗ Quyên
TPO - BTV Sơn Lâm cho biết anh sung sướng rụng rời nhưng cũng áp lực khi nhận được lời mời dẫn chương trình Vua tiếng Việt mùa 5.

Chiều 11/9, BTV Sơn Lâm chia sẻ cảm xúc về việc thay NSND Xuân Bắc cầm trịch chương trình Vua tiếng Việt. Bên cạnh niềm hạnh phúc đứng trên sân khấu được nhiều khán giả yêu mến, anh bày tỏ lo lắng vì “cái bóng” quá lớn của NSND Xuân Bắc.

“Nhận được lời mời tham gia chương trình, tôi sung sướng rụng rời, nhưng cũng… hơi run. Sung sướng vì không phải ai cũng có cơ hội đứng trên một sân khấu vốn đã được khán giả yêu mến. Còn run là bởi sau 4 mùa, với khán giả, hình ảnh của NSND Xuân Bắc đã trở thành ‘chuẩn mực’ khó thay thế ở vị trí người dẫn chương trình”, Sơn Lâm nói.

Theo Sơn Lâm, cái bóng lớn nhất của một chương trình thành công chính là tình yêu khán giả. Vì vậy, anh không cố gắng để vượt qua “cái bóng” ấy mà trân trọng giá trị vốn có và tiếp tục hành trình mới bằng nhịp điệu của mình.

“Áp lực là phải đối diện với chuẩn mực cao mà anh Xuân Bắc đã đặt ra nhưng may mắn là tôi được bước vào một sân khấu đã có sẵn tình yêu lớn từ khán giả, và được mở đường bởi một nghệ sĩ mà tôi rất yêu mến”, Sơn Lâm chia sẻ.

Hình ảnh BTV Sơn Lâm trong số đầu tiên của chương trình Vua tiếng Việt mùa 5.

Để chuẩn bị cho hành trình mới, anh tự nhủ phải giữ được cái hồn cốt của game show: tôn vinh sự phong phú của tiếng Việt, biến từng từ ngữ, câu văn trở nên sống động. Đồng thời, biến áp lực thành động lực để chỉn chu hơn với từng câu dẫn, luật chơi và phản ứng trên sân khấu.

“Dù có cố gắng cỡ mấy, tôi cũng không thể là bản sao của anh Xuân Bắc, nhưng tôi có thể là Sơn Lâm phiên bản tốt nhất”, Sơn Lâm nhấn mạnh.

Sau 4 mùa phát sóng, chương trình Vua tiếng Việt gắn liền với tên tuổi NSND Xuân Bắc nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, hài hước nhưng không kém phần uyên bác.

Trước đó, VTV thông báo về việc NSND Xuân Bắc không dẫn game show Vua tiếng Việt mùa thứ 5, gây tiếc nuối. Bởi sau 4 mùa phát sóng, Vua tiếng Việt gắn liền với tên tuổi NSND Xuân Bắc nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, hài hước nhưng không kém phần uyên bác. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hâm mộ chờ đợi “làn gió mới”.

Sơn Lâm sinh năm 1989, có hơn 15 năm gắn bó cùng các chương trình trên sóng VTV. Anh là gương mặt quen thuộc của các chương trình như Chuyển động 24h, Việc tử tế, Cà phê sáng, 60 phút mở…

Đỗ Quyên
