Lan Phương vào vai giàu có và điên tình

TPO - Hội ngộ Doãn Quốc Đam và Phương Oanh trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, Lan Phương cho biết cô vào vai người phụ nữ quyền lực, giàu có và điên tình.

Những hình ảnh của Lan Phương trên phim trường Gió ngang khoảng trời xanh thu hút sự chú ý. Cô có cảnh quay trên biển ở Vân Đồn, Quảng Ninh.

Lan Phương cho biết cô vào vai người phụ nữ quyền lực, thông minh, giàu có và điên tình. Dự án lần này là dịp Lan Phương hội ngộ Doãn Quốc Đam sau phim Gia đình mình vui bất thình lình.

Nhiều khán giả dự đoán Lan Phương là tình địch của Phương Oanh, có mối quan hệ ngoài luồng với Doãn Quốc Đam.

Hình ảnh Lan Phương ở phim trường Gió ngang khoảng trời xanh.

“Mong khán giả đón nhận vai diễn này, vì sẽ khác nhiều hình ảnh cũ và cũng là vai giúp tôi rũ bỏ mọi điều cũ kỹ khi không được là chính mình trước đây”, Lan Phương nhấn mạnh.

Ngày 17/9, Lan Phương giành được quyền nuôi con sau phiên toà ly hôn với chồng ngoại quốc. Nữ diễn viên từ chối chia sẻ thêm về sự việc vì muốn tập trung chăm sóc con, tránh xa ồn ào.

Theo Lan Phương, cô đang trở về cuộc sống độc thân. Ngoài bận rộn cho dự án mới, cô dành thời gian cho bản thân bằng cách tập gym, tập múa, chạy bộ…

Ở phiên tòa, Lan Phương nói cô bị chồng cũ bạo hành tinh thần, kiểm soát các thiết bị điện tử, mạng xã hội. Thậm chí, cô cho rằng chồng thao túng tâm lý, luôn khiến cô cảm thấy mình ngu dốt, kém cỏi.

Bên cạnh đó, Lan Phương khẳng định có điều kiện tài chính và thời gian để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con. Để chứng minh, cô tiết lộ tổng thu nhập mỗi năm là 7 tỷ đồng từ quay phim, kinh doanh, quảng cáo, cho thuê nhà… Ngoài ra, cô sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, có nhà riêng.

Trong khi đó, thu nhập của chồng cũ là 160 triệu đồng, lại đi ở nhà thuê, khó đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các con.

Về phía David Duffy, anh phủ nhận cáo buộc trên và giải thích Lan Phương bị trầm cảm sau sinh. Thông qua luật sư, David Duffy cho biết sẽ kháng cáo.

Lan Phương kết hôn với chồng ngoại quốc năm 2018. Cùng năm, cô chào đón con gái đầu lòng Lina và sinh em bé thứ hai năm 2024. Cả hai chưa tổ chức đám cưới.

Nữ diễn viên từng phủ nhận thông tin cô ly hôn vì không có danh phận, một đám cưới đúng nghĩa sau 7 năm chung sống.

“Tôi chưa bao giờ muốn tổ chức đám cưới trong 7 năm qua. Họ đang suy diễn sai lệch về câu chuyện của chúng tôi. Hiện tại, tôi ổn hơn rất nhiều, cố gắng chữa lành những tổn thương để đứng vững và trở lại là chính mình", cô nói.