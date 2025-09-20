‘Cái chết’ được báo trước

TPO - Sau 3 ngày ra mắt, phim điện ảnh “Tử chiến trên không” mới thực sự kéo giãn khoảng cách với “Mưa đỏ”, đứng vững ở vị trí số một phòng vé. Trong khi đó, không ít tác phẩm Việt thoi thóp, “chết yểu” ngay sau những suất chiếu đầu tiên.

Cắt ‘cơn sốt’ Mưa đỏ

Tính đến chiều 20/9, Tử chiến trên không kéo giãn khoảng cách, doanh thu và suất chiếu đều cao gấp đôi Mưa đỏ, tương ứng 12,6 tỷ đồng và 3.957 suất chiếu, theo số liệu của đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam. Trước khi Tử chiến trên không công chiếu, không dự án nào đủ sức soán ngôi vương của Mưa đỏ.

Ra rạp từ 21/8, Mưa đỏ giữ vị trí số 1 phòng vé trong 4 tuần liên tiếp, tạo nên hiện tượng chưa từng có ở rạp Việt. Dự án của Điện ảnh Quân đội Nhân dân cũng phá vỡ mọi kỷ lục, trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Hiện tại, bộ phim đã bỏ túi 683 tỷ đồng, có thể chạm mốc 700 tỷ đồng.

Dù vượt doanh thu ngày, Tử chiến trên không được dự đoán khó tạo cơn sốt như Mưa đỏ. Sau 3 ngày trình làng, bộ phim mới bỏ túi 34,2 tỷ đồng, trong khi cùng thời gian này, Mưa đỏ đã chạm mốc 100 tỷ đồng. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ lấp đầy rạp của Mưa đỏ vẫn cao nhất bảng tổng sắp phòng vé.

Tử chiến trên không được nhận định là bom tấn tiếp theo của điện ảnh Việt. Phim có thể đạt doanh thu 200-300 tỷ đồng.

Xem suất chiếu sớm của Tử chiến trên không, nhà phê bình phim Hà Thanh Vân nhận xét đây là phim hành động thuần túy, hấp dẫn khán giả. Chuyên gia dự đoán tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần khó đạt được doanh thu "khủng" như Mưa đỏ, có thể cán mốc 100-200 tỷ đồng.

"Sự ra đời của Tử chiến trên không ngay sau Mưa đỏ đã chứng minh rằng dòng phim điện ảnh cho các đơn vị Nhà nước sản xuất không chỉ có thể làm về đề tài chiến tranh, lịch sử mà còn có thể khai thác hiệu quả thể loại hành động, kịch tính", nhà phê bình Hà Thanh Vân chia sẻ.

Trong khi đó, nhà phê bình Lê Hồng Lâm nhận định Tử chiến trên không có thể chạm mốc 300 tỷ đồng. Chuyên gia dành nhiều lời khen, cho rằng đây là phim hành động đậm chất giải trí và “bom tấn” tiếp theo của điện ảnh Việt.

Những “cái chết” được báo trước

Trong tháng 9, phim điện ảnh Việt liên tục ra mắt khán giả như Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Cô dâu ma, Khế ước bán dâu, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu và Tử chiến trên không. Dù dời lịch phát hành để né cơn sốt Mưa đỏ, nhiều dự án không thoát khỏi tình trạng ế ẩm, thậm chí “chết yểu” ngay sau những suất chiếu đầu tiên.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim Cô dâu ma và Có chơi có chịu đang đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Phim Cô dâu ma có thể rời rạp trong thua lỗ.

Sau hơn hai tuần công chiếu, bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan mới thu về 11,5 tỷ đồng. Trong ngày 20/9, tác phẩm bán được 53 vé trên tổng số 37 suất chiếu, trung bình mỗi suất chiếu bán chưa nổi 2 vé, bỏ túi 6,8 triệu đồng. Bộ phim kết thúc sứ mệnh ở rạp Việt vào ngày 26/9, thậm chí sớm hơn dự kiến.

Dự án Khế ước bán dâu không khả quan hơn về mặt doanh thu. Bộ phim dắt lưng 15 tỷ đồng nhưng tỷ lệ lấp đầy rạp chỉ ở mức trung bình với 3.594 vé trên tổng số 392 suất chiếu (riêng trong ngày 20/9).

Bộ phim đang đứng cuối bảng tổng sắp phòng vé là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hoàng Anh Duy có doanh thu thảm họa trong năm 2025. Đến chiều 20/9, phim chỉ thu về hơn 150 triệu đồng, doanh thu ngày chưa tới 500.000 đồng, bán được 5 vé.

Theo nhà phê bình Nguyễn Phong Việt, thất bại của Có chơi có chịu là bài học vì không có sự chuẩn bị tốt, kịch bản đủ hay, ê-kíp đủ giỏi để làm nên bộ phim chất lượng.

Ngoài ra, thất bại của Có chơi có chịu cho thấy sức mạnh của khán giả, họ không xem phim theo trào lưu mà thể hiện thị hiếu.

“Khi chúng ta chưa thể đánh giá tác phẩm thông qua định tính thì định lượng bằng doanh thu. Phim nghệ thuật hay phim giải trí đều lấy thước đo doanh thu để đánh giá nó thành công hay thất bại. Doanh thu không phải yếu tố quan trọng nhất nhưng là công cụ dễ thấy nhất phản ánh bộ phim được khán giả chào đón hay không”, chuyên gia nhấn mạnh.