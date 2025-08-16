Bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam vs U23 nữ Autralia 0-2 (Hết H1): Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó

time Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 trên sân Lạch Tray giữa ĐT nữ Việt Nam và U23 Australia chính thức bắt đầu sau tiếng còi của nữ trọng tài người Nhật Yoshimi.

ĐT nữ Việt Nam áo đỏ là đội giao bóng, trong tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam" vang dội trên khán đài.