Ban giám khảo sẵn sàng chào đón hàng trăm thí sinh ở Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam

report Phụ huynh theo dõi Hoa hậu Việt Nam suốt hàng chục năm qua

Có mặt tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại TPHCM để cổ vũ con gái Đinh Hoàng Gia Linh, bà Hoàng Thị Thu Hà không giấu được sự hồi hộp.

Nhìn các thí sinh năm nay xinh đẹp, tự tin và đầy năng lượng, vị phụ huynh bày tỏ sự thích thú, đồng thời hy vọng mỗi cô gái đều sẽ có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình.

Nhiều phụ huynh cho biết không đặt nặng thành tích ở cuộc thi, chỉ mong con gái bước ra khỏi vùng an toàn.

Là khán giả đã theo dõi Hoa hậu Việt Nam từ khi còn trẻ, bà Hà luôn dành sự yêu mến và tin tưởng cho cuộc thi bởi bề dày truyền thống cũng như những giá trị mà sân chơi này mang lại.

Việc động viên Gia Linh đăng ký dự thi không đặt nặng thành tích, mà đơn giản là mong con bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự rụt rè và tự tin hơn.

"Với tôi, con dám thử sức đã là điều đáng quý. Kết quả thế nào cũng không quan trọng bằng việc con có thêm trải nghiệm và trưởng thành hơn", bà Hà tâm sự.