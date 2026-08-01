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Hoa hậu

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Ban giám khảo sẵn sàng chào đón hàng trăm thí sinh ở Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam

Nhóm PV

TPO - Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

report Giám khảo Hứa Vĩ Văn lịch lãm trên thảm đỏ
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Diễn viên Hứa Vĩ Văn lịch lãm trên thảm đỏ Vòng Sơ khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nam diễn viên Mưa đỏ tham dự sự kiện ở vai trò giám khảo.
report Khoảnh khắc chung khung hình của Hoa hậu Hà Trúc Linh và MC Mỹ Vân
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Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh và MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân khiến khung hình bừng sáng với gấp đôi nhan sắc.
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Mỗi người một vẻ, thu hút mọi ánh nhìn. Tại vòng sơ khảo phía Nam, Hoa hậu Hà Trúc Linh đảm nhận vai trò giám khảo. Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng gắn bó với nhiều sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.
report Ban giám khảo sẵn sàng chào đón hàng trăm thí sinh
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Ban giám khảo Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam gồm nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà báo, biên tập viên, MC Lê Diệu Minh, ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.
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Ban tổ chức, ban giám khảo đã sẵn sàng chào đón các cô gái tham dự Sơ khảo phía Nam.
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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng giám khảo Lê Thiện Viễn.
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Hoa hậu Hà Trúc Linh và ca sĩ Ái Phương.
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Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Cố vấn cuộc thi cùng MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.
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Giám khảo Lê Thanh Hòa, Phan Lê Ái Phương, Lê Thiện Viễn đã có mặt tại địa điểm tổ chức.
report Phụ huynh theo dõi Hoa hậu Việt Nam suốt hàng chục năm qua

Có mặt tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại TPHCM để cổ vũ con gái Đinh Hoàng Gia Linh, bà Hoàng Thị Thu Hà không giấu được sự hồi hộp.

Nhìn các thí sinh năm nay xinh đẹp, tự tin và đầy năng lượng, vị phụ huynh bày tỏ sự thích thú, đồng thời hy vọng mỗi cô gái đều sẽ có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình.

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Nhiều phụ huynh cho biết không đặt nặng thành tích ở cuộc thi, chỉ mong con gái bước ra khỏi vùng an toàn.

Là khán giả đã theo dõi Hoa hậu Việt Nam từ khi còn trẻ, bà Hà luôn dành sự yêu mến và tin tưởng cho cuộc thi bởi bề dày truyền thống cũng như những giá trị mà sân chơi này mang lại.

Việc động viên Gia Linh đăng ký dự thi không đặt nặng thành tích, mà đơn giản là mong con bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự rụt rè và tự tin hơn.

"Với tôi, con dám thử sức đã là điều đáng quý. Kết quả thế nào cũng không quan trọng bằng việc con có thêm trải nghiệm và trưởng thành hơn", bà Hà tâm sự.

report Đưa con gái đi thi, phụ huynh vừa hồi hộp, vừa tự hào

Đồng hành cùng con gái Nguyễn Lê Nguyên Phương tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở TPHCM, chị Lê Thị Nguyên không giấu được niềm hồi hộp xen lẫn tự hào.

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Nhiều phụ huynh đồng hành với hành trình thi hoa hậu của con gái.

Hai mẹ con đã bay từ Hải Phòng vào TPHCM từ tối 31/7 để kịp lịch dự thi, bởi Phương bận công tác và không thể tham gia vòng sơ khảo tại Hà Nội.

"Lần đầu con tham gia một cuộc thi nhan sắc nên mẹ con tôi chỉ chuẩn bị thật tốt về tinh thần. Tôi luôn ở bên cạnh để động viên, mong con bước vào cuộc thi với sự tự tin và thoải mái nhất", chị Nguyên chia sẻ.

Chứng kiến không khí sôi nổi tại vòng sơ khảo, chị Nguyên bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô của cuộc thi: "Chương trình được tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp. Nhìn các bạn thí sinh ai cũng xinh đẹp, tự tin, tôi càng thấy đây là một sân chơi ý nghĩa để các bạn trẻ thể hiện bản thân".

report Đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện ở Sơ khảo
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Đương kim Việt Nam Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện ở Sơ khảo phía Nam trong trang phục đính kết cầu kỳ.
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Hà Trúc Linh là thành viên Ban giám khảo Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Cận nhan sắc Hoa hậu Hà Trúc Linh.
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Là thành viên trẻ nhất trong hội đồng giám khảo, đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô ấn tượng với sự đa dạng của dàn thí sinh năm nay. Người đẹp nói cô đánh giá cao những thí sinh có nhiều tài lẻ và khả năng ăn nói, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.
report Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing muốn kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh
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Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing TPHCM Trịnh Ngọc Huyền đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, hiện đang theo học ngành học Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tài chính - Marketing. Ngoài giành được danh hiệu Hoa khôi của trường, Ngọc Huyền còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, như làm Đại sứ chiến dịch Xuân tình nguyện của trường, Đại sứ Mùa hè xanh.
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Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cũng đến từ trường Đại học Tài chính - Marketing. Điều này truyền cảm hứng rất lớn cho Minh Huyền khi bước vào cuộc thi.
report Thí sinh đến từ Huế, Gia Lai hội ngộ tại Sơ khảo
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Nhiều thí sinh đến từ các tỉnh, thành như Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng... có mặt từ sớm ở địa điểm Sơ khảo phía Nam.
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Hai thí sinh khoe nhan sắc trên khu vực backdrop.
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Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nhiều cô gái lựa chọn trang phục trắng - be để khoe vẻ thanh lịch, dịu dàng.
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Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn kiên định với bốn giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.
report Những cô gái đầu tiên đổ bộ Sơ khảo phía Nam
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Từ 7h sáng 1/8, nhiều cô gái tới địa điểm tổ chức từ sớm để tham dự dự Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam.
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Nhiều thí sinh 18,19 tuổi lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc quy mô.
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Nét rạng rỡ của những cô gái muốn chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam
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Hai thí sinh check-in sớm tại khu vực tổ chức.
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Ba thí sinh diện váy trắng, khoe nét thanh lịch.
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Một số thí sinh chọn áo dài trắng là trang phục dự Sơ khảo.
report Ban giám khảo Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam

1. Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn

2. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa

3. Diễn viên Hứa Vĩ Văn

4. Nhà báo, biên tập viên, MC Lê Diệu Minh

5. Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương

6. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

report Tiếp tục tìm ứng viên Hoa hậu Việt Nam 2026 ở phía Nam

Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ 7h sáng 1/8 tại Tầng 3 - Holiday Inn & Suites Saigon Airport (18E đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đảm nhận vai trò cố vấn.

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Đại diện ban tổ chức khẳng định bốn trụ cột của Hoa hậu Việt Nam là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Ban giám khảo gồm nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà báo, BTV, MC Lê Diệu Minh, ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc.

Trước đó, ngày 29/7, tại Hà Nội, gần 200 thí sinh tham dự Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả, ban giám khảo chọn ra 35 cô gái xuất sắc nhất, có học vấn, nhan sắc và phần thể hiện nổi trội ở vòng thi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh cuộc thi luôn kiên định với bốn giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Nhóm PV
#Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam #thí sinh Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #đạo diễn Lê Thiện Viễn #diễn viên Hứa Vĩ Văn

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