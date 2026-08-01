Gần 100 cô gái ở Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam bước vào phần đo nhân trắc học

Sau phần phát biểu khai mạc của nhà báo Phùng Công Sưởng, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Ban tổ chức, phổ biến quy chế dự thi và hướng dẫn các nội dung Vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Sau đó, các thí sinh bước vào nội dung đo nhân trắc học và phỏng vấn kín với Ban giám khảo.
Phát biểu khai mạc vòng sơ khảo phía Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết sau khi Vòng Sơ khảo phía Bắc khép lại, cuộc thi tiếp tục hành trình tại phía Nam với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt xứng đáng bước tiếp vào các vòng thi tiếp theo.
Theo ông, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ chờ thí sinh đăng ký mà còn chủ động đến với giới trẻ thông qua tour tuyển sinh và chuỗi hoạt động giao lưu tại nhiều trường đại học trên cả nước. Chủ đề "Miền Hương Sắc" của cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của người phụ nữ Việt Nam, trong đó "Hương" và "Sắc" không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn được bồi đắp từ văn hóa, tri thức và nhân cách.
Nhấn mạnh triết lý xuyên suốt của cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định: "Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân; là trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm".
Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mong muốn Vòng Sơ khảo không chỉ là nơi tuyển chọn thí sinh mà còn trở thành dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, giúp các cô gái khám phá bản thân, tích lũy trải nghiệm và tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành.
Có mặt tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại TPHCM để cổ vũ con gái Đinh Hoàng Gia Linh, bà Hoàng Thị Thu Hà không giấu được sự hồi hộp.
Nhìn các thí sinh năm nay xinh đẹp, tự tin và đầy năng lượng, vị phụ huynh bày tỏ sự thích thú, đồng thời hy vọng mỗi cô gái đều sẽ có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình.
Là khán giả đã theo dõi Hoa hậu Việt Nam từ khi còn trẻ, bà Hà luôn dành sự yêu mến và tin tưởng cho cuộc thi bởi bề dày truyền thống cũng như những giá trị mà sân chơi này mang lại.
Việc động viên Gia Linh đăng ký dự thi không đặt nặng thành tích, mà đơn giản là mong con bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự rụt rè và tự tin hơn.
"Với tôi, con dám thử sức đã là điều đáng quý. Kết quả thế nào cũng không quan trọng bằng việc con có thêm trải nghiệm và trưởng thành hơn", bà Hà tâm sự.
Đồng hành cùng con gái Nguyễn Lê Nguyên Phương tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở TPHCM, chị Lê Thị Nguyên không giấu được niềm hồi hộp xen lẫn tự hào.
Hai mẹ con đã bay từ Hải Phòng vào TPHCM từ tối 31/7 để kịp lịch dự thi, bởi Phương bận công tác và không thể tham gia vòng sơ khảo tại Hà Nội.
"Lần đầu con tham gia một cuộc thi nhan sắc nên mẹ con tôi chỉ chuẩn bị thật tốt về tinh thần. Tôi luôn ở bên cạnh để động viên, mong con bước vào cuộc thi với sự tự tin và thoải mái nhất", chị Nguyên chia sẻ.
Chứng kiến không khí sôi nổi tại vòng sơ khảo, chị Nguyên bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô của cuộc thi: "Chương trình được tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp. Nhìn các bạn thí sinh ai cũng xinh đẹp, tự tin, tôi càng thấy đây là một sân chơi ý nghĩa để các bạn trẻ thể hiện bản thân".
1. Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn
2. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa
3. Diễn viên Hứa Vĩ Văn
4. Nhà báo, biên tập viên, MC Lê Diệu Minh
5. Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương
6. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh
Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ 7h sáng 1/8 tại Tầng 3 - Holiday Inn & Suites Saigon Airport (18E đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM).
Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - đảm nhận vai trò cố vấn.
Ban giám khảo gồm nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà báo, BTV, MC Lê Diệu Minh, ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.
Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc.
Trước đó, ngày 29/7, tại Hà Nội, gần 200 thí sinh tham dự Vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả, ban giám khảo chọn ra 35 cô gái xuất sắc nhất, có học vấn, nhan sắc và phần thể hiện nổi trội ở vòng thi.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh cuộc thi luôn kiên định với bốn giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Đây không chỉ là tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" để mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.