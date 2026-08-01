Gần 100 cô gái ở Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam bước vào phần đo nhân trắc học

report Hoa hậu Việt Nam 2026 chủ động đến với giới trẻ

Phát biểu khai mạc vòng sơ khảo phía Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết sau khi Vòng Sơ khảo phía Bắc khép lại, cuộc thi tiếp tục hành trình tại phía Nam với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt xứng đáng bước tiếp vào các vòng thi tiếp theo.

Theo ông, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ chờ thí sinh đăng ký mà còn chủ động đến với giới trẻ thông qua tour tuyển sinh và chuỗi hoạt động giao lưu tại nhiều trường đại học trên cả nước. Chủ đề "Miền Hương Sắc" của cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của người phụ nữ Việt Nam, trong đó "Hương" và "Sắc" không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn được bồi đắp từ văn hóa, tri thức và nhân cách.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh vào 4 trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Nhấn mạnh triết lý xuyên suốt của cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định: "Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân; là trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm".

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mong muốn Vòng Sơ khảo không chỉ là nơi tuyển chọn thí sinh mà còn trở thành dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, giúp các cô gái khám phá bản thân, tích lũy trải nghiệm và tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành.