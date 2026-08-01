Dàn nữ sinh Đại học Ngoại thương, Học viện Hàng không Việt Nam, RMIT đến Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam

report Nhiều du học sinh trở về thi Hoa hậu Việt Nam

Xuất hiện tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thảo Nguyên (22 tuổi) mang đến hình ảnh của một cô gái giàu khát vọng.

Sinh ra ở Nghệ An, lớn lên tại TPHCM, Thảo Nguyên hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông kỹ thuật số và Tiếp thị kinh doanh tại Đại học Queensland (Australia), đồng thời dự định tiếp tục theo học bậc thạc sĩ sau khi tốt nghiệp.

Thí sinh Thảo Nguyên có học vấn ấn tượng.

Đến với cuộc thi, Thảo Nguyên cho biết cô được truyền cảm hứng từ Hoa hậu Đặng Thu Thảo và mong muốn thử thách bản thân, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, giàu tri thức nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống.

"Tôi luôn tin rằng tri thức là nền tảng giúp mình trưởng thành hơn và đó cũng là điều tôi muốn mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026", cô chia sẻ.