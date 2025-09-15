Bạch Lộc của bản hợp đồng kéo dài 9 năm và 'bóng tối' của việc gia hạn

SVO - Khởi nguồn từ cuối tháng Tám, khi Vu Chính khẳng định sẽ không ép Bạch Lộc gia hạn hợp đồng sau 9 năm thì việc cô đi hay ở lại công ty Hoan Ngu Ảnh Thị vẫn tiếp tục là chủ đề tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Sau 9 năm, họ đã đến giai đoạn "có nên chia tay hay không"?

Tháng 7/2016, Bạch Lộc ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị, một công ty truyền thông và giải trí Trung Quốc được thành lập vào năm 2012, chủ yếu đầu tư và sản xuất phim ảnh, các chương trình truyền hình, quản lý nghệ sĩ. Công ty được đồng sáng lập bởi biên kịch Vu Chính và CEO Dương Nhạc. Từ đó, cô chính thức gia nhập làng giải trí, mở ra sự nghiệp diễn xuất. Ngày 18/7 cùng năm, MV Lưu Ngôn của Lục Hổ, có sự góp mặt của Bạch Lộc, ra mắt công chúng, được đánh dấu là tác phẩm đầu tiên của cô trong nghề. Vai thứ chính xuất sắc trong bộ phim truyền hình cổ trang Phượng Tù Hoàng (2018) đã giúp cô giành được giải thưởng "Nghệ sĩ tiềm lực của năm" tại iQiyi Screaming Night, diễn ra tại Bắc Kinh cùng năm, được coi là bước khởi đầu cho hành trình phát triển và thành công của một Bạch Lộc trong suốt 9 năm. Vu Chính từng công khai tuyên bố rằng, khi lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Lộc, anh cảm thấy cô chắc chắn sẽ trở thành siêu sao.

Bạch Lộc chia sẻ về việc cô ký hợp đồng với công ty của Vu Chính. Vu Chính đã xem qua tác phẩm Cây Mèo của cô, nên công ty đã sắp xếp một buổi phỏng vấn. Mẹ của Bạch Lộc cho rằng, bộ đồ thể thao phù hợp nhất với những dịp trang trọng, thể hiện rõ nét nhất tính cách của cô. Bạch Lộc mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ trong buổi phỏng vấn. Thật bất ngờ, trên đường về, ngay khi cô đang lên tàu cao tốc, cô nhận được lời mời từ Vu Chính, hỏi cô có muốn ký hợp đồng không?

Sau khi ký hợp đồng, công ty đã tích cực quảng bá sự nghiệp diễn xuất của Bạch Lộc thông qua nhiều bộ phim truyền hình tạo nên tên tuổi của cô. Chính vì thế, khi nghe về việc Bạch Lộc và Vu Chính có gia hạn hợp đồng hay không? Nhiều người tin rằng, Vu Chính có đủ năng lực để hỗ trợ Bạch Lộc. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng, Vu Chính rốt cuộc cũng chỉ là một doanh nhân, và tuyên bố hiện tại của biên kịch tài năng này rằng, Bạch Lộc được tự do ra đi, thực chất là một bước tiến sáng suốt cho tương lai. Bởi bên cạnh những nghệ sĩ hạng A đã thành công, Vu Chính còn tích cực tìm kiếm tài năng mới, và công ty của anh đã ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ trẻ. Vào tháng 7/2025, Vu Chính đã chia sẻ ảnh của một số diễn viên sinh sau năm 2005, thuộc công ty của mình.

Ngày 6/8 năm nay, Vu Chính đã đăng một bài viết bàn về việc hỗ trợ tài năng mới, đề cập đến sự đồng cảm sâu sắc của anh với các diễn viên ít tên tuổi và suy ngẫm về những điểm yếu trong quá khứ của mình: "Nhiều người nghĩ, tôi đối xử tốt với nghệ sĩ. Thật vậy, tôi thừa nhận mình là một người sếp đặc biệt tốt. Khi hỗ trợ họ, tôi không nhìn thấy họ, mà là nhìn thấy bản thân mình của ngày xưa, người đang đứng giữa ngã ba đường, cảm thấy mình vô cùng tài năng nhưng lại bị bỏ rơi. Tôi không quan tâm mình tiêu bao nhiêu tiền hay liệu mình có thể kiếm được tiền hay không. Tôi chỉ tuyệt vọng trao cho họ cơ hội và đối xử tốt với họ. Cứ như thể điều đó khiến bản thân tôi trong quá khứ ở một vũ trụ song song cảm thấy dễ chịu hơn một chút". Ngoài việc quảng bá tài năng mới, Vu Chính, sinh năm 1970, cũng chuẩn bị dấn thân vào con đường diễn xuất. Tháng này, Vu Chính đã công bố kế hoạch diễn xuất sắp tới của mình, cho biết nhiều nhà sản xuất đã mời anh tham gia một vai diễn sau khi nghe về mong muốn của anh. Anh đã muốn diễn xuất từ ​​lâu, nhưng cảm thấy phong độ trước đây của mình chưa đủ tốt.

Bạch Lộc còn đủ sức 'gây sốt' không nếu ở lại?

Bạch Lộc hiện còn 3 bộ phim truyền hình được mong đợi chưa lên sóng trong năm 2025: "Mạc Ly", đóng cùng Thừa Lỗi, "Tây du ký 3: Nữ nhi quốc" cùng Hầu Minh Hạo và "Unveil: Jadewind", với Vương Tinh Nguyệt.

Không thể phủ nhận, Vu Chính là người có công lớn giúp sự nghiệp Bạch Lộc thành công như hiện tại. Tuy nhiên, từ sau khi nổi tiếng, bản thân nữ diễn viên cũng liên tục chịu nhiều thiệt thòi như có lịch trình làm việc dày đặc, phải "nâng đỡ" người mới trong các phim, nhận những kịch bản phim theo chỉ định...

Một số cư dân mạng tin rằng, nếu Bạch Lộc gia hạn hợp đồng, cô chắc chắn sẽ phải đảm nhiệm vai trò cố vấn cho các tài năng mới, trở thành "gói hỗ trợ toàn công ty" giống như các diễn viên nổi tiếng khác, tiềm ẩn nguy cơ hạn chế sự phát triển cá nhân.

Bức ảnh mới nhất của Bạch Lộc trên Instagram tạo cảm giác tự do và 'đắm chìm' trong đêm tối, phản ánh tâm trạng của cô hiện tại khi đứng trước quyết định quan trọng về hướng đi trong tương lai.

Là một ông chủ, Vu Chính luôn ủng hộ và tích cực quảng bá cho các nghệ sĩ của mình. Tuy nhiên, một số người cho rằng, danh tiếng của Vu Chính dễ dàng mang lại tiếng xấu cho các nghệ sĩ của mình. Ví dụ, vào tháng Ba năm nay, Bạch Lộc đã đăng một lời chia tay kết thúc bộ phim truyền hình Northward, gây tranh cãi vì nhiều lỗi chính tả. Vào ngày 26/3, Vu Chính đã lên tiếng giải thích lý do Bạch Lộc thường xuyên mắc lỗi chính tả: "Tôi thường đăng bài ngay khi gõ xong, rồi khi cư dân mạng chỉ ra lỗi chính tả, tôi mới sửa lại. Những bài viết chân thành và thẳng thắn của những người như chúng tôi không nên bị xét nét và soi mói. Các bạn nên trân trọng sự chân thành của chúng tôi. Ngành giải trí trong nước gần như không còn ai, vậy mà các bạn vẫn còn khắt khe". Một số người phàn nàn rằng, phản hồi của Vu Chính đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến dư luận càng thêm chú ý đến một vấn đề nhỏ.

Ngu Thư Hân cũng đã chính thức kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Hoa Sách vào tháng 8/2025, sau 8 năm đồng hành. Quyết định này giúp cô có thể tự do tìm kiếm cơ hội mới, không bị ràng buộc bởi chính sách nội bộ, nhưng cũng đi kèm với những thách thức về việc tự quản lý hình ảnh và cải thiện chuyên môn diễn xuất, sau những tranh cãi gần đây.

Việc có nên gia hạn hợp đồng với công ty cũ hay không là một quyết định mà bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng phải đối mặt. Việc gia hạn hợp đồng giúp duy trì nguồn lực trong ngắn hạn, nhưng có thể đòi hỏi phải mở đường cho những tài năng mới. Tuy nhiên, việc tự mình làm việc đòi hỏi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường và áp lực tích hợp nguồn lực. Đây là một quyết định cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Và cộng đồng mạng vẫn nóng lòng đón chờ động thái của Bạch Lộc.